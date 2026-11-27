Dídac Cuevas, Jacobo Díaz y Alonzo Verge Jr. se pasaron por el polideportivo de Calasanz para desear suerte a los infantiles en el último entrenamiento antes de viajar a Elche Quintana

“Esto es un premio para los niños”. Así resume Roi Vega, entrenador del infantil masculino del Básquet Coruña, la gran aventura que vivirán este fin de semana en la localidad alicantina de Elche: la disputa de la primera fase de la Minicopa Endesa, en la que compiten 16 equipos en busca de seis plazas la fase final, que acogerá Valencia el próximo febrero con ocho equipos en busca de un título que defenderá el merengue.

“Es un rebote de que el primer equipo suba a la ACB. Por año les toca ser a ellos, como podía tocarle a otros; es una lotería que les ha tocado, y en eso se lo enfocamos, en que solo piensen en crear recuerdos imborrables en ellos y que cuando pasen los años sean más conscientes. Tal vez ahora no lo estén del todo; están nerviosos y muy ilusionados, pero creo que no aprecian del todo la magnitud de lo que van a vivir. Cuando sean más mayores se darán cuenta”, subrayó Vega apenas ocho horas antes de que la expedición naranja tomara el tren rumbo a Elche.

El Básquet Coruña está encuadrado en el grupo B, junto con el Joventut de Badalona, el Unicaja Málaga y el Força Lleida. Debuta este viernes, a las 11.00 horas, contra el conjunto verdinegro, una de las mejores –sino la mejor– canteras de España. Blai Damià (1,93 metros) y Oliwier Kicinski (1,89) son los jugadores más altos de la Penya, mientras que los techos del equipo herculino son Pedro Vilas Sánchez, Roi Vizoso Sotelino y Pepe Peña, los tres con 1,82.

En la sesión vespertina del primer día, los naranjas se las verán (19.00) con el Unicaja, en cuyas filas sobresalen los 203 centímetros de Moussa Sangaré. Mañana, a las 15.00 horas, el Básquet Coruña completará la liguilla contra el Força Lleida, equipo que cuenta en sus filas con uno de los chicos más altos de la competición, Moulaye Tounkara (2,06).

En el grupo A competirán Básquet Girona, Bilbao Basket, Andorra y Zaragoza, equipo este que cuenta con el techo del torneo, Mohamed Diarra (2,13). El grupo C lo componen Gran Canaria, Manresa, Breogán y San Pablo Burgos; el D, Barça, UCAM, Baskonia y Obradoiro. Los cuatro campeones de grupo van directamente a la fase final; los cuatro segundos se jugarán los dos otros pasaportes a Valencia.

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Pese a la existencia de las torres precoces, Roi Vega, que apunta que “en la Liga Gallega somos uno de los equipos más altos”, no cree que haya entrenadores que carguen descaradamente el juego en esos pívots larguísimos. “La Minicopa es la esencia de los pequeños; que todos jueguen. Creo que todo el mundo busca hacer algo bonito, al nivel que tenga. Otros equipos, como el Real Madrid o el Valencia, que están clasificados [para la fase final], van a por el título. No sé si juegan la liga o no [los chicos más altos], pero siempre hay alguna incorporación para este torneo. También es cierto que son canteras mucho más potentes, con historia y otro objetivo; el nuestro es otro”.

Pasarlo bien. Ese es el objetivo, de ahí que no sea necesario ningún tipo de scouting de los rivales. O sí. “Ellos mismos [sus jugadores], gracias a las redes sociales, son capaces de ver cosas sin que yo les haya dicho nada. Al final no vamos a hablar de rivales, vamos a intentar hacer un juego que sea un uno contra uno puro, no vamos a hacer sistemas. Mucho ritmo, velocidad, sacar rápido, extra pass, intentar rebotear... Pero ellos saben que tal equipo tiene a este chico que mide tanto. Si dan el 100%, da igual si vamos diez arriba o 30 abajo. Tenemos que estar satisfechos por haberlo dado todo. Llevamos años juntos y tenemos los automatismos. La idea es jugar muy rápido en ataque y ser muy agresivos en defensa. Y si se falla, no pasa nada, saben quién tiene que ir al rebote y sabe quién tiene que hacer el balance”.

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La diversión no está, obviamente, reñida con ganar. Aunque los infantiles del Básquet Coruña no piensan en ello. “En ese sentido son bastante comedidos”, admite Vega. “Miran estadísticas de los rivales, pero no son capaces de... no, no. Es más, ellos saben perfectamente que no es nuestro objetivo. Tenemos que competir, y si competimos perdiendo de 20 o de 30, nos iremos felices”.

Roi Vega también debutan en la Minicopa Endesa [hace dos años, en Tarragona, entrenaba el equipo Iago Mariñas]. “Esto es algo único. Yo he vivido siete Campeonatos de España de selecciones autonómicas y años después veo a chicos que ahora tienen 20 ó 22 y se me ponen los pelos de punta. Ojalá alguno de estos llegue a jugar en el primer equipo; sería la leche. Y si no, lo más arriba posible o que se sigan divirtiendo en la categoría que sea”.

Por último, el técnico herculino apunta que “por lo que me han contado, la ACB monta muchas cosas para que los niños estén contentos. Yo creo que se lo van a pasar muy bien. Es una fecha que tienen en mente desde la pretemporada, aunque hemos intentado aplazarla lo máximo posible, para que no piensen en ello, pero a medida que se aproxima... No sé cuánto van a dormir esta noche [previa al viaje]. Pero eso es lo bonito porque están pensando en basket”.