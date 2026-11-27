George Conditt IV defiende al panameño Akil Mitchell FIBA

George Conditt IV, pívot del Básquet Coruña, fue uno de los destacados en el triunfo de Puerto Rico en Panamá (76-99), en la jornada en que, paradójicamente, la selección boricua se quedó sin opciones de hacerse con una plaza en la Copa del Mundo de Qatar 2027.

El pupilo de Carles Marco estuvo algo más de 18 minutos en pista, tiempo en el que firmó 14 puntos (5 de 7 en tiros de dos, 1 de 2 en triples y en libres) y sumó una unidad en rebotes, robos y tapones, para un 13 de valoración. Conditt da así continuidad a su buen momento de forma, que en el presente tuvo como pico los 18 tantos en la visita al Valencia Basket.

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Únicamente Ramsés Meléndez (29 tantos) anotó más que el jugador naranja. Jaysen Page (11) y Rafael Pinzón (10) fueron los otros visitantes en dobles dígitos. Gil Atencio (13) fue el máximo de un combinado local que ya estaba eliminado antes de esta ventana.

La selección de Puerto Rico presenta un balance de 3-6, cuatro victorias menos que el tercer clasificado, último con billete para el país árabe, cuando restan tres jornadas, en las que recibirá a Uruguay y a Panamá y visitará a Argentina.

El combinado charrúa, tercero con 7-2, superó por 84-78 a Canadá (8-1), que pese a la derrota selló su pasaporte para el Mundial, el primer país de la zona americana que lo consigue, uniéndose así al organizador y a Turquía, único europeo que ya se lo ha asegurado.