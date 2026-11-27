Miguel Rolland ataca la defensa de un jugador del Unicaja Málaga ACB Photo/Lidia Ramón

El Básquet Coruña también perdió su segundo partido en la Minicopa Endesa, por 30-74 contra un Unicaja Málaga muy físico, más incluso que el primer rival naranja, el Joventut, en un partido donde tras unos minutos iniciales desangelados, los de Roi Vega volvieron a dar la cara dentro de sus posibilidades.

Al igual que la Penya en el primer encuentro, el equipo malagueño también tiró la presión muy arriba. E impidió, en los primeros dos minutos, que el Básquet Coruña cruzase la mitad de la cancha (0-10).

Con 0-12, Roi Vega paró el partido, después del séptimo balón perdido por sus chicos, más abrumados que en la matinal. Tardaron casi tres minutos en poder lanzar a canasta, un triple sin éxito de Pedro Vilas.

Leo Ibáñez, con un casi triple desde la banda derecha, inauguró el marcador naranja (2-16) poco después de pasar el ecuador del cuarto.

Una canasta que pareció animar a los de Vega, que se entonaron atrás, cerraron mejor el rebote y, por medio de un Roi Sánchez hiperactivo, anotaron de nuevo. Ibáñez, con una gran jugada personal rematada en bandeja a tabla, obligó al técnico del Unicaja a pedir tiempo muerto (6-16).

Con 8-21 arrancó el segundo acto. Y con una posesión perdida del Unicaja, algo que casi no sucedió en los diez primeros minutos. Roi Sánchez exigió a la defensa malacitana, que le paró con faltas, aunque solo anotó uno de cuatro libres. Tampoco acertaron Roi Vizoso y Leo Rodríguez, y el Unicaja pegó otro estirón (10-30).

La falta de puntería desde los 4,60 metros lastró en exceso a los naranjas (en este partido de azul), que se dieron su primera alegría lejana con una diana de Ibáñez (17-36), quien repitió desde el arco para el 20-40 con que el choque se fue al descanso.

Buena imagen del Básquet Coruña en el debut contra el potente Joventut Más información

En el inicio de la segunda mitad, el Unicaja recuperó parte de su máxima intensidad atrás. Aunque los coruñeses movieron el balón más fluidez que al principio, el aro no se alió con ellos.

Tampoco estuvo el equipo costasoleño tan acertado como en los primeros minutos de partido, con lo cual el marcador apenas había movido al paso del ecuador del tercer acto. Pero tres canastas seguidas en contra guiaron a Roi Vega a otro tiempo muerto (20-51).

Roi Vizoso, tras rebote ofensivo, estrenó la anotación del Básquet Coruña en este parcial, cuando el reloj había consumido casi ocho minutos. El propio interior sumó a continuación desde el 4,60. Un triple de Gonzalo Pérez mandó el duelo al periodo final con 24-58.

Pese a estar el partido decidido, los de uno y otro bando no levantaron el pie del acelerador. Los del Unicaja siguieron anotando y los del Básquet Coruña peleados con un aro que devolvió a la pista un puñado de balones que merecían haber entrado.

Leo Ibáñez (12 puntos) fue el máximo anotador herculino, mientras que en el equipo andaluz destacaron Moussa Sangaré (15), Antonio Medina (14), Gonzalo Pérez (11) y Gonzalo Cerrato (11).

Los chicos de Roi Vega completarán su participación este sábado (15.00 horas) contra el Força Lleida. El punto final al sueño de trece niños que viajaron a Elche para competir y pasarlo bien y, de momento, están cumpliendo en ambos aspectos.