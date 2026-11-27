Imagen del partido entre el Joventut y el Básquet Coruña de la primera jornada de la Minicopa Endesa 2025-26 ACB Photo / Miguel Ángel Polo

El Básquet Coruña infantil debutó con notable en la primera fase de la Minicopa Endesa, que este viernes echó a andar en Elche, donde los chavales entrenados por Roi Vega arrancaron con derrota por 86-45 frente al Joventut, uno de los principales favoritos para conseguir una de las seis plazas para la fase final que otorga este torneo.

Los naranjas se dieron el gustazo de anotar la primera canasta del partido, un triple frontal de Pedro Vilas, a la postre su máximo anotador, con 17 puntos, a los que añadió 8 rebotes.

El 0-3 inicial fue la única concesión de una Penya con jugadores no llamativamente altos, pero más hechos física y atléticamente que los herculinos. Aleix Albesa abrió el fugo verdinegro con cuatro tantos seguidos. Y a partir de ahí, el Joventut empezó a castigar en defensa.

El hábil Leo Ibáñez trató de imponer un ritmo alto, pero los chicos del Joventut frenaron en seco al Básquet Coruña con una presión asfixiante a toda pista que provocó todo tipo de pérdidas naranjas, muchas de ellas en campo propio, algunas al no poder sacar en cinco segundos de banda o de fondo, o por no cruzar la media pista en los ocho reglamentarios.

Así, la ventaja verdinegra fue creciendo, ahora al ritmo del muy talentoso Jan Botinas, hasta llegar al 28-11 al final de un primer periodo donde los catorce balones perdidos por los de Roi Vega ejemplifican la asfixiante defensa de la Penya.

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El segundo cuarto fue más de lo mismo, sobre todo en la segunda mitad, donde Magí Velázquez y Guillem López tiraron del lujoso carro badalonés, que se plantó en el descanso con 31 puntos de renta (48-17).

La pausa le sentó muy bien a los de Roi Vega, que entendieron mejor por dónde podían mejorar. Intensificaron el esfuerzo defensivo, con los cinco jugadores en pista muy activos cada segundo, y además abrieron e cuarto con un parcial de 0-4.

Los naranjas también fueron más agresivos al rebote ofensivo, capturaron un buen puñado pero les faltó fortuna en algunos tiros cercanos que escupió el aro. El verdinegro López volvió a hacer de las suyas, que son muchas, y condujo a su equipo al tercer parón con 67-29.

Para no perder la costumbre, el equipo herculino golpeó primero también en el último periodo, de nuevo con un 0-4. Y mantuvo el cara pese que, mediado este corte, empezó a notarse el cansancio, menos acusado en las filas verdinegras gracias al mejor físico de sus jugadores. Pese a ello, los de Vega cedieron en estos diez minuto por solo 19-16.

Un estupendo cierre de un partido donde se vio descaro en Antón Sánchez, habilidad en Leo Ibáñez, capacidad anotadora, con rango completo, de Pedro Vilas, muchos intangibles y muy buena visión en los interiores Gabriel Fernández y Roi Vizoso, versatilidad en Brais Pedreira, buenos movimientos con y sin balón de Martín Eiras y un gran trabajo y esfuerzo de todos.

En el Joventut, destacaron los citados López (15 puntos), Botinas (18) y Velázquez (10, 8 rebotes y 4 asistencias).