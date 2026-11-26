Dino Radoncic durante el partido contra Grecia en Podgorica, el último que ha jugado con Montenegro FIBA

La Montenegro de Dino Radoncic, ala-pívot del Básquet Coruña, recibe este jueves (19.00 horas) en Podgorica a la selección española, en la parte alta de la penúltima ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027, a la que ambos combinados nacionales llegan con opciones de conseguir un billete para la cita universal.

Bastantes más tiene el conjunto dirigido por Chus Mateo, segundo clasificado de un grupo I de la segunda ronda clasificatoria tremendamente igualado. Lidera la Ucrania del pívot naranja Dmytro Skapintsev, con récord de 6-2, un triunfo más que 'la Familia' y que Georgia, que este jueves visita a Grecia.

Mateo encara este segmento sin los jugadores españoles que militan en la NBA: Santi Aldama y Sergio de Larrea (Dallas Mavericks), Baba Miller (Los Ángeles Clippers), Hugo González (Boston Celtics) y un Aday Mara que está causando impacto con los Oklahoma City Thunder. Pero sí puede contar con los de la Euroliga.

Montenegro cuenta con otro jugador de la ACB, el ala-pívot Aleksa Ilic, una de las caras nuevas en el Breogán. Y con uno de Primera FEB, el escolta Jovan Kljajic (Gran Canaria). No está convocado uno de sus referentes, el nacionalizado Kendrick Perry (Unicaja Málaga), que promedió 13,0 puntos, 3,5 rebotes y 8,0 asistencias en los dos partidos que ha disputado de la clasificatoria.

Su doble compatriota y homólogo Yogi Ferrell, lidera la anotación con 13,8 tantos de media en cuatro encuentros. El escolta Igor Drobnjak y el pívot Marko Simonovic son otros de jugadores importantes en la selección entrenada por Zvezdan Mitrovic.

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En la lista del entrenador madrileño figuran tres campeones del mundo en China 2019, los hermanos Hernangómez, Willy (Unicaja) y Juancho (Panathinaikos), y Pierre Oriola (Manresa). Y un jugador gallego, el alero ferrolano Alberto Abalde (Real Madrid). Un ex del Básquet Coruña, el también '3' Mikel Sanz (Força Lleida), es uno de los seis invitados por Mateo para preparar las dos citas de esta ventana.

Radoncic, que llegó a España hace trece años para incorporarse a la cantera del Barça, acabó pasando mucho más tiempo en la del Real Madrid, donde coincidió, entre otros, con uno de los convocados por Chus Mateo, el alero Santi Yusta (Efes Estambul), con quien asimismo compartió vestuario en el Zaragoza, en el Tenerife y el propio equipo merengue, donde en su primer curso con los profesionales también estaba Willy Hernangómez.

Ausencias importantes

Yusta, Abalde y Jaime Pradilla (Real Madrid) no jugarán en Podgorica al haber disputado partido de Euroliga de este miércoles. Sí estarán disponibles, de no mediar imprevisto, en el siguiente compromiso, este mismo domingo.

Partido muy emotivo, pues, para el '4' del Básquet Coruña, que vuelve a la selección de su país nueve meses después que de una trombosis venosa en la pierna izquierda, diagnosticada el 18 de marzo, acabase antes de tiempo con su primera temporada en el equipo herculino.

Su última cap data del pasado 2 de marzo, cuando firmó 13 puntos, 5 rebotes y 2 balones recuperados en la derrota en casa contra Grecia (65-79).

El combinado heleno, penúltimo del grupo, con el mismo récord (4-4) que Montenegro y Portugal, conserva gran parte de sus posibilidades gracias al triunfo por 108-100 contra España el pasado 31 de agosto. Una derrota que ha complicado notablemente el camino a Qatar del grupo gobernado por Chus Mateo. Y Grecia será el siguiente rival de España, el domingo en el compostelano Multiusos Fontes do Sar.

Ninguno de los seis equipos del grupo I puede sellar en esta jornada el pasaporte para el país árabe.

Dmytro Skapintsev trata de taponar a un rival durante el Ucrania-Georgia de clasificación mundialista FIBA

Por su parte, la Ucrania de Skapintsev juega a las 20.00 horas en Matosinhos contra Portugal. El combinado luso, que partía como la cenicienta del grupo, se agarró a la posibilidad de clasificarse por primera vez en su historia para una Copa del Mundo con un sorprendente triunfo contra España, por 89-95, el pasado 28 de agosto en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, en una primera ventana de la segunda ronda clasificatoria donde Ucrania saltó al liderato en solitario tras superar a Grecia (82-76) y a Montenegro (89-98), selección esta a la que se enfrentará en Riga (Letonia) el domingo 29.

Turquía, que compite en el grupo J, es la única selección del Viejo Continente con el pasaporte ya sellado para Qatar. Francia (grupo L) y Alemania (grupo K), vigente campeona del mundo y de Europa, son las únicas que dependen de sí mismas para hacerlo esta jornada.

Por último, la Letonia de Karlis Silins, encuadrada en el grupo K, está virtualmente eliminada, ya que presenta un balance de 4-4 y tiene por delante a tres equipos con 7-1, Alemania –a la que recibe este viernes–, Croacia y Polonia. El brasileño Caio Pacheco y el puertorriqueño George Conditt IV son los otros jugadores de Carles Marco que disputarán esta ventana FIBA.