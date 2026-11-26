Alonzo Verge durante el Leyma-Baskonia de 2025 Carlota Blanco

El Básquet Coruña acaba de ver modificado el horario de uno de los partidos que tiene más próximos en el horizonte. El duelo ante el Baskonia en el Coliseum correspondiente a la jornada número doce se seguirá jugando el domingo 13 de diciembre, pero será a las 12.30 horas.

El duelo estaba programado inicialmente para las 17.00 horas, un horario fijado desde antes del inicio de la temporada por la Liga Endesa. Sin embargo, tras la publicación de los horarios de La Liga de fútbol para ese fin de semana, el público coruñés se encontró con la coincidencia del Deportivo-Athletic en día y hora: 16.15 horas en Riazor.

La afición del Básquet Coruña se lanza a por las entradas para el partido contra el Real Madrid Más información

Por este motivo, clubes y ACB han acordado modificar el horario del partido del Leyma, a pesar de que la liga de baloncesto fue la que hizo bien su trabajo a tiempo. De esta manera, los aficionados al deporte coruñés podrán asistir sin mayores complicaciones tanto al Coliseum como a Riazor en un nuevo domingo repleto de espectáculo.