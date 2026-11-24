Jacobo Díaz y Caio Pacheco, acompañados por Guillem Jou, charlan con el Valencianista Mario Saint-Supéry ACB Photo/Miguel Ángel Polo

En no pocas ocasiones los entrenadores de cualquier deporte de equipo presumen de contar con dos jugadores por puesto. Menos veces pueden hacerlo de tener jugadores que cubran dos roles. Y todavía menos lo que tienen derecho a estar orgullosos de reconvertir con éxito a algunos de sus pupilos.

Carles Marco entra en los tres grupos. En el primero, porque el baloncesto es un deporte que necesita de dualidad de posiciones. En el segundo, porque es complicado, tal como es el juego hoy en día, contar con especialistas en un único rol. En el tercero, porque lo certifican Caio Pacheco y Jacobo Díaz.

Dos de las principales dudas de aficionados y expertos antes de arrancar la temporada tenían como protagonistas al internacional brasileño –indirectamente– y –muy directamente– al madrileño.

Con el (re)fichaje de Alonzo Verge Jr., la renovación de Dídac Cuevas y la del brasileño, Marco contaba en principio con tres bases de manual. Si alguno de ellos estaba capacitado para doblar rol, ese era Pacheco. Por estatura, por físico y por posibilidades defensivas.

Descartado el barcelonés por talla –aunque sea un gran defensor– y el de Illinois por desgastarse tanto en ataque que atrás puede llegar a ser un chollo para sus pares, especialmente en el uno contra uno, le tocó cambiar al paulista.

Al principio le costó, lógicamente, por estar acostumbrado de toda la vida al ‘1’ y porque su tiro de larga distancia no es el propio de un anotador, algo que no se le exige a todos los bases pero sí a todos los escoltas. Un tiro de mecánica como tímida, dubitativa, que está perdiendo timidez y dudas conforme avanza la temporada.

Y lo mejor de todo –además de que solo van nueve partidos ligueros, poquito más de un cuarto de la fase regular– es que sigue haciendo cosas de ‘1’, como demuestran las ocho asistencias que repartió en el vital duelo con el Força Lleida. El resultado es que Carles Marco ha forzado la génesis de un combo guard, figura muy relevante en este baloncesto actual de velocidad ultrasónica y número infinito de posesiones.

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Dos jugadores en uno que dotan de una mayor amplitud y flexibilidad a los sistemas del técnico badalonés, que jornada a jornada va ajustando un poco más los roles.

En este ajuste anda también Jacobo Díaz. En su caso, las dudas precampaña eran todavía más contundentes: falta de atleticismo para ser un ‘4’ en la actual ACB y falta de velocidad para convertirse en un ‘3’ en ataque y carencias de movilidad lateral para ser un ‘3’ en defensa.

Problemas que el madrileño ha solventado con muñeca e inteligencia. Y siendo ese jugador cuyo rendimiento rarísima vez baja del siete de nota. Porque hace muchas cosas que no salen en las estadísticas, ni siquiera en las avanzadas tan de moda.

Que Jacobo Díaz es un estupendo tirador nadie puede ponerlo en duda. Sin ir más lejos, la temporada pasada firmó un 44,4% de acierto desde los 6,75 metros, el cuarto porcentaje más alto de la fase regular de Primera FEB. Jugando al ‘4’ prácticamente todos los minutos.

Cuestión de 'spacing'

Pero una cosa es lanzar (y anotar) triples actuando de ala-pívot en la segunda categoría y otra hacerlo de alero en la primera. Aquí entra en juego la inteligencia. La de moverse de maravilla sin balón, de encontrar el spacing adecuado, de hacerse más visible para los generadores de juego.

Es cierto que en defensa le está costando más contra pares más o bastante más bajos, aunque su spacing defensivo también ya era bueno y va sabiendo amoldarlo a su nueva ubicación.

Esta rápida adaptación también aumenta las opciones tácticas de Carles Marco. En los últimos encuentros ha tirado de Lukas Uleckas, en principio el alero titular, como el ‘4’ de salida, con el objeto de aprovechar al máximo el instinto y la capacidad reboteadora del lituano, acostumbrado en la liga de su país a doblar posición. Ahora puede hacerlo con las espaldas bien cubiertas por Jacobo Díaz.

Que Uleckas rinda satisfactoriamente en el poste alto también beneficia a la rotación interior. Concretamente a Karlis Silins. Al letón se le está viendo más cómodo como pívot que jugando al ‘4’, donde su poca velocidad le penaliza muchísimo en defensa contra pares que en ocasiones no dejan de ser un ‘3,5’ más ágiles de desplazamiento, tanto para encontrar tiros liberados como para defender.

Parte de afición también demandan(ba) un ‘2’ generador y un ‘4’ abierto. Ya los tiene. Sin necesidad de tirar de talonario ni de alterar el orden de un vestuario al que en todo momento se ha visto comprometido, implicado y unido. Los resultados están ahí. Mejores de lo esperado.

Reza el dicho: “si no está roto, no lo arregles”. El Básquet Coruña no lo estaba. Carles, Caio, Jacobo y Lukas solo lo han tuneado.