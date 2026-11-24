Los jugadores del Leyma celebran el 3+1 de Barrueta contra el Real Madrid Carlota Blanco

Es uno de los partidos marcados en rojo en el calendario del Básquet Coruña y ya está a la vuelta de la esquina. El Real Madrid será el próximo equipo en visitar el Coliseum herculino, un partido que se disputará el martes 8 de diciembre a las 17.00 horas, una vez haya terminado el parón internacional y el Leyma haya visitado a Manresa.

El club puso a la venta este martes las entradas para el encuentro, aunque por el momento el acceso está restringido a los abonados del club. Cada persona socia podrá adquirir un máximo de dos entradas extra de manera preferente. Cabe recordar que todos los socios tienen garantizado el acceso con su abono tanto para este partido como al resto de los que el Leyma dispute en liga regular. Los abonados tendrán su venta abierta en exclusiva hasta el día 30 a las 23.59 horas.

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La venta general para el resto de aficionados que no sean socios del club se abrirá al día siguiente, el martes 1 de diciembre, a partir de las 12.00 horas. Ambas ventas se realizan a través de la plataforma habitual del club, a la que se puede acceder a través de este enlace. Los precios oscilan entre los 30 y los 80 euros, dependiendo del sector en el que se ubique la localidad. Tras las primeras ventas, quedan alrededor de 1.500 entradas disponibles para el encuentro.