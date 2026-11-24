Jugadores y afición celebran la victoria contra Tenerife en el Coliseum Carlota Blanco

“Parece una obviedad, pero hacer del Coliseum un fortín”, “que la Marea Naranja blinde el Coliseum”, afirmaron Francisco José Delgado ‘Pacojó’ y Julio Flores, respectivamente, en un reportaje de este diario al ser preguntados sobre las claves por las que pasaba la permanencia del Básquet Coruña en Liga Endesa.

A día de hoy han pasado las primeras nueve jornadas de competición y el Leyma ha disputado cinco de ellas como local. ¿El balance? Cuatro victorias y tan solo una derrota, un 80% de ratio de triunfos jugando ante la marea naranja. Hasta el momento, tan solo el Zaragoza ha sido capaz de salir victorioso del Coliseum en el que fue uno de los peores partidos a nivel colectivo del conjunto naranja este curso 2026-27. Bilbao (después de una prórroga), Tenerife, Andorra y Lleida han claudicado en el feudo herculino, que se está erigiendo como una fortaleza casi inexpugnable en este inicio de temporada.

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En estas nueve primeras fechas, tan solo tres equipos mejoran el porcentaje de victorias del Básquet Coruña como locales, todos ellos con un 100%: Real Madrid (6-0), FC Barcelona (5-0) y Bàsquet Girona (4-0). En el segundo escalón, el del 80%, aparece ya el propio Leyma, acompañado de Valencia (4-1), Tenerife (4-1) y Bilbao (4-1). El conjunto naranja supera en este aspecto a equipos como Baskonia (3-1), Joventut (3-1), Unicaja (2-2), o dos de las sensaciones de este primer tramo como Zaragoza (3-1) y Breogán (3-1). También supera al otro recién ascendido, el Obradoiro (2-2). Por la cola de la clasificación aparecen Burgos y Lleida, que todavía no han sido capaces de ganar en sus respectivos pabellones con un balance de 0-4 en ambos casos.

Precedentes

La presente es tan solo la segunda experiencia del Básquet Coruña en la máxima categoría del baloncesto nacional en sus treinta años de historia. La primera no salió demasiado bien. El Leyma tan solo consiguió ganar siete partidos de los 34 que disputó y regresó a Primera FEB como colista de la competición. De esas siete victorias, cinco llegaron en el Coliseum (Real Madrid, Zaragoza, Lleida, Granada y FC Barcelona). El equipo actual está a tan solo un triunfo de igualar el registro de su predecesor, algo que podría llegar, lo más temprano, el día 8 de diciembre, cuando el Básquet Coruña regresará al Coliseum para recibir al renovado Real Madrid, único equipo invicto de toda la Liga Endesa.

En esa temporada 2024-25, el Leyma fue el equipo que menos victorias consiguió como local. De hecho, la clasificación de triunfos locales se asemeja bastante a la general, ya que los puestos de descenso los ocupan Granada y Leyma. Por encima, se salvó Andorra con siete victorias en su pabellón, mientras que con ocho lo hicieron Murcia, Lleida, Girona y Breogán. Hasta once equipos superaron ese curso el 50% de triunfos como locales. La temporada pasada se repitió esa cifra, pero el número de victorias necesarias en casa para salvarse se redujo hasta las cinco que logró el Zaragoza, igualado con los descendidos Gran Canaria y Granada. Por encima, Andorra se mantuvo con seis, mientras que Breogán, Burgos y Lleida lo hicieron con ocho.

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En las dos últimas temporadas, el listón de la permanencia se quedó en diez victorias. En ambos cursos, el pabellón local jugó un papel clave para esos equipos de la zona baja (a pesar del 5/17 de Zaragoza el año pasado). El caso más destacado es el del Bilbao en el curso 2024-25. Los hombres de negro se salvaron con once victorias, dos más que Granada, y nueve de ellas llegaron en Miribilla (81,8%). Esa misma temporada Lleida se quedó también en ACB con once victorias, ocho de ellas en Barris Nord (72,7%).

Los datos de las últimas temporadas invitan a pensar que los equipos que se salvan consiguen entre el 60 y el 70% de sus victorias totales en su casa, algo que, de momento, cumple el Básquet Coruña, ya que el 100% de sus triunfos han sido en el Coliseum. Eso sí, para salvarse es necesario ganar también fuera de casa, algo que no ha sido capaz de hacer hasta ahora el conjunto entrenado por Carles Marco (0-4). A su favor juega que no es el único equipo que sufre este hándicap. A ellos se unen Joventut (0-5) y Girona (0-5).

Lo que está claro es que el Básquet Coruña ha aprobado con nota el primer tramo de temporada: cuatro victorias que le dan un colchón de tres sobre los puestos de regreso a Primera FEB. Unos resultados en los que han sido clave el Coliseum y su gente.