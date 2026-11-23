Acción de Zach Perrin durante el Básquet Coruña-Força Lleida de la novena jornada de la Liga Endesa ACB Photo/Mónica Arcay

El Baskonia anunció el fichaje del pívot francés Zach Perrin, de 22 años y 2,08 metros, uno de los destacados del Força Lleida en el partido de la novena jornada de Liga Endesa en el Coliseum contra el Básquet Coruña. Su ya exequipo, uno de los presumibles rivales del de Carles Marco en la lucha por la permanencia, también hizo oficial la contratación del pívot serbio, ex del Breogán, Dagan Apic.

Formado en las categorías inferiores del Antibes, Perrin dio el salto a la NCAA en la temporada 2022-23, con la universidad de Illinois. En la campaña 2023-2024 regresó a su país, donde militó en el Antibes y en el SLUC Nancy. En el verano de 2024 fue elegido MVP del Eurobasket sub-20.

La pasada temporada, Perrin disputó la EuroCup con el Hamburg Towers alemán, donde registró 13,1 puntos, 8,1 rebotes y 16,5 créditos de valoración por encuentro.

En sus nueve primeros partidos en la Liga Endesa, Perrin ha sido el jugador más destacado del cuadro burdeos, promediando 13,1 puntos, 6,2 rebotes, 1,6 asistencias y 18,4 créditos de valoración en más de 23 minutos en pista. Su rendimiento desde la pretemporada captó el interés del Baskonia, que hizo varias ofertas a lo largo del curso, hasta esta última que ha sido aceptada.

Se trata de un fichaje de largo recorrido con “talento y presencia física para su juego interior”, afirma el club vitoriano, que le ha firmado hasta 2030, en un comunicado.

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El Força Lleida, colista de la ACB con una sola victoria en ocho partidos (mismo récord que el Andorra), movió ficha rápidamente. Anunció la llegada a Barris Nord de Dragan Apic procedente del Soles de Mexicali de la liga mexicana, hasta el final de la presente temporada, con opción a una segunda campaña.

El pívot serbio, de 31 años y 2,06 metros, firmó una media de 10 puntos, 4 rebotes y 9,6 de valoración en 21 encuentros disputados en la primera categoría del país centroamericano.

Dragan Apic, en la temporada 2023-24 con el Breogán ACB Photo/Carlos Castro

Apic cuenta con experiencia en la Liga Endesa. En la temporada 2019-2020, jugó en el San Pablo Burgos, y entre 2024 y 2026 lo hizo en el Breogán. En su último curso en España firmó 4,3 puntos, 1,9 rebotes y 4,6 créditos de valoración en poco más de diez minutos.

Con esta incorporación, el Lleida refuerza la posición de '5' tras la marcha de Perrin y la lesión grave de un ex del Básquet Coruña, el senegalés Atoumane Diagne, fuera para toda la temporada.