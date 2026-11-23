Alonzo Verge realiza un tiro de media distancia ante la defensa de Mark Hughes Carlota Blanco

El Básquet Coruña regresó a la senda de la victoria contra el Lleida, a quien se impuso por 113-100. Un triunfo que supone el cuarto de la temporada para el conjunto herculino, todos ellos como local, donde cuenta con un 80% de victorias en este tramo inicial de temporada anterior al primer parón internacional.

Una actuación estelar a nivel ofensivo del equipo entrenado por Carles Marco que le hace colarse en el top-5 anotador de toda la Liga Endesa. El promedio es de 94,8 puntos anotados por encuentro, tan solo superado por Barcelona, Valencia, Breogán y Real Madrid, cercanos o superando la centena. Precisamente con los 113 de este domingo, el Leyma superó los cien puntos anotados por cuarta vez en lo que va de curso, algo que le ha reportado la victoria en tres de esas ocasiones (contra Lleida, Bilbao y Andorra).

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Pero esos 113 puntos han entrado en los libros de historia naranjas por más motivos, el principal es que suponen la mejor marca de la historia del club en Liga Endesa, superando los 110 que endosaron al Zaragoza hace dos años o los 106 frente al propio Lleida, también en la temporada 2024-25. El top-5 lo cierran los 105 contra Unicaja hace dos cursos y los 104 contra Bilbao en el presente.

A nivel histórico del club, teniendo en cuenta todas las categorías, no es la mejor marca, pero sí se cuela en el podio como tercera. Solo la superan los partidos dirigidos por Diego Epifanio en 2023 contra Cantabria (119-80) y en 2024 contra Estudiantes (114-88), ambos en la temporada que acabó con el primer ascenso a Liga Endesa desde LEB Oro. Eso sí, además de ser la mejor anotación en ACB, también lo es de la era Carles Marco en el banquillo naranja.

Para llegar a esos 113 puntos, el Básquet Coruña necesitó de un gran acierto desde la línea de tres puntos (49%). El Leyma firmó un espectacular 18/37 en lanzamientos triples, quedándose a las puertas de un 50% que ‘chafó’ Jacobo Díaz con su (único) fallo en la última jugada del partido. Los naranjas no empezaron finos, errando sus cuatro primeros intentos hasta que el propio alero madrileño anotó el primero. Desde entonces, sobre todo en el tercer cuarto, el Leyma pareció ver el aro como una piscina desde más allá del arco, algo que no le venía pasando en las últimas jornadas, donde no llegaba a la decena por encuentro. Los 18 anotados, de hecho, suponen el tope del club en Liga Endesa. Jacobo Díaz (5/6), Caio Pacheco (4/5), Alonzo Verge (3/3) y Paul Jorgensen (2/3) lideraron al conjunto herculino desde el acierto exterior.

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Una anotación tan alta suele conllevar también una cifra muy elevada en cuanto a valoración. Contra el Lleida, el Básquet Coruña se marchó hasta los 128 créditos, liderado por un Alonzo Verge que él solito hizo 33. El base estadounidense estuvo escudado por los 22 de Caio Pacheco o los 20 de Jacobo Díaz. Esos 128 créditos entran en el top-10 de actuaciones en este aspecto de la historia del club, pero si se tienen en cuenta solo los partidos en la máxima categoría nacional, asciende hasta el segundo puesto. Tan solo lo superan los 145 créditos de la victoria contra Zaragoza en octubre de 2024 que lideran tanto la clasificación en Liga Endesa como la global.

El Leyma firmó así una de las mejores actuaciones de su historia a nivel ofensivo, brindando a su afición un partido divertido y atractivo. Eso sí, su entrenador, Carles Marco, no acabó tan contento con la actuación defensiva, donde su equipo volvió a encajar un centenar de puntos. A pesar de ello, el Básquet Coruña consiguió sumar su cuarta victoria de la temporada tras las nueve primeras jornadas. Un balance de 4-5 que permite al conjunto naranja marcharse al primer parón internacional de la temporada 2026-27 con un buen colchón de triunfos sobre el descenso, que ocupan Andorra y Lleida, ambos con una victoria.