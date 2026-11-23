Básquet Coruña
Galería | Búscate en las gradas del Coliseum durante el Básquet Coruña-Lleida
Más de 6.000 espectadores disfrutaron del triunfo naranja ante el colista
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Ambientazo en el Coliseum para el Básquet Coruña-Leyma
Más de 6.000 espectadores disfrutaron del triunfo naranja
CARLOTA BLANCO
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Ambientazo en el Coliseum para el Básquet Coruña-Leyma
Más de 6.000 espectadores disfrutaron del triunfo naranja
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Ambientazo en el Coliseum para el Básquet Coruña-Leyma
Más de 6.000 espectadores disfrutaron del triunfo naranja
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Más de 6.000 espectadores disfrutaron del triunfo naranja
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Más de 6.000 espectadores disfrutaron del triunfo naranja
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