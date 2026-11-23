Phil Scrubb celebra una canasta en uno de los partidos de las finales de la LNBP Héctor Sotelo

El escolta Phil Scrubb, miembro de la primera plantilla en la ACB del Básquet Coruña, ha sido designado MVP de las finales de la LNBP, la primera división del baloncesto mexicano.

El internacional canadiense, de 33 años y 1,94 metros de estatura, anotó las canastas clave del triunfo (77-76) de los Soles de Mexicali en el sexto y a la postre último encuentro de la serie por el título contra los Astros de Jalisco.

El menor de los Scrubb había ajusticiado también a los Soles en los minutos finales del cuarto episodio de unas asombrosas finales, en las que tres de los seis encuentros se decidieron por un solo punto de margen y cinco en la última posesión.

Su hermano Thomas, ex del Obradoiro y del Tenerife, juega en los Lobos de Puebla, también de la LNBP, equipo que en cuartos de final de Copa cayó a manos de los Soles por un ajustado 71-67. El conjunto de Mexicali, que cayó eliminado en semifinales contra los Astros, se ha cobrado la venganza en el torneo liguero.

Phil Scrubb, durante el Básquet Coruña-UCAM de la temporada 2024-25 ACB Photo/Mónica Arcay

En la temporada 2024-25, Phil Scrubb disputó con el Básquet Coruña 30 de los 34 encuentros de la fase regular. Promedió 6,9 puntos, 3,0 rebotes, 2,0 asistencias y 7,6 créditos de valoración en 23 minutos de media en pista.

La pasada campaña la empezó en el Petkim Spor turco y la terminó en el Palmer Basket, uno de los rivales del Básquet Coruña en Primera FEB. Firmó 15,5 tantos, 2,6 rechaces, 6,1 pases de canasta y 16,6 créditos en los catorce encuentros que vistió la camiseta del conjunto mallorquín.