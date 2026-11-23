Conditt, Radoncic y Pacheco jugarán los próximos días con sus respectivas selecciones Carlota Blanco

Finalmente, el Básquet Coruña cederá cinco jugadores a las selecciones nacionales que disputarán en los próximos días la penúltima ventana FIBA de clasificación para el Mundial de Qatar 2027. Con una variación respecto a lo que se intuía. Y una sorpresa.

Lukas Uleckas, incluido inicialmente en una lista de 24 jugadores, ha sido uno de los descartados, tal vez por salir de una pequeña lesión, del nuevo seleccionador lituano Dainus Adomaitis, quien se hizo con los mandos del combinado nacional hace un par de meses.

La semana pasada estaban ya confirmados dos jugadores de Carles Marco, el brasileño Caio Pacheco y el puertorriqueño George Conditt IV, mientras que el letón Karlis Silins y el ucraniano Dmytro Skapintsev fueron confirmados este lunes, tras formar parte, al igual que Uleckas, de listas con 20 ó 24 nombres.

La sorpresa es la convocatoria de Dino Radoncic, que regresa al combinado nacional de Montenegro tras dejar atrás la trombosis venosa que le fue diagnosticada el pasado marzo, y que puso fin de manera precipitada a su primera temporada en el conjunto herculino.

El ala-pívot balcánico se medirá en su reaparición como internacional a un rival muy especial, España, país en el que se formó como jugador. Será este jueves, a partir de las 19.00 horas, en Podgorica, la capital de Montenegro.

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Tres días después se verá las caras con un compañero vestuario, Skapintsev, un duelo que se jugará en Riga, capital del Letonia y asilo de la selección ucraniana desde el conflicto bélico con Rusia. El equipo eslavo abrirá esta ventana también el jueves, en Matosinhos contra Portugal.

La Letonia de Silins, encuadrada en el grupo K de esta segunda ronda de clasificación mundialista, se enfrentará este viernes a la líder y vigente campeona universal Alemania, y 72 horas más tarde repetirá escenario, Riga, pero como visitante contra Israel, selección también obligada a jugar fuera del país por su conflicto con Palestina.

Pacheco comenzará con el plato más fuerte posible, ya que la verdeamarelha recibirá este sábado en Sao Paulo a la líder de su grupo, Estados Unidos (7-1). Los pupilos del croata Aleksandar Petrovic, que son terceros, con récord de 6-2, el mismo que la segunda, República Domicana, cerrarán esta penúltima ventana FIBA en el mismo pabellón y con México como rival.

Por último, la Puerto Rico de Conditt, quinta del otro grupo americano y prácticamente sin opciones de clasificación, visita el viernes a Panamá, colista, y recibe el domingo a Uruguay, segunda en la tabla tras Canadá.