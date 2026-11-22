Dino Radoncic felicita a Jacobo Díaz durante el Básquet Coruña-Lleida acb photo / Mónica Arcay

Jacobo Díaz fue, de manera indiscutible, uno de los grandes protagonistas del triunfo del Básquet Coruña contra el Lleida. El madrileño anotó 18 puntos casi sin fallo. Tan solo erró un triple (en la última jugada del encuentro con todo el pescado vendido) y un tiro libre. Así valoró su actuación individual y la de su equipo.

Valoración. "Ha sido un partido de mucho ritmo, que nos venía bien. Tenían bajas, pero en la segunda parte hemos estado mucho mejor, consiguiendo tiros abiertos. Con la ayuda del Coliseum es mucho más fácil, notando ese apoyo de la afición".

Su actuación. "Nuestro trabajo es un poco más en la sombra. Hoy he tenido la oportunidad de tirar abierto y los tiros han entrado, pero ha sido un trabajo colectivo que refleja la buena dinámica de entrenamientos, del trabajo diario que hacemos. Muy contento por todo el equipo y por la victoria".

Victoria contra un rival directo. "Nos viene muy bien porque ahora tenemos ese parón para recuperarnos todos bien. Era muy importante irnos con buenas sensaciones. Importante también por ser un rival directo y por ser en casa con nuestra gente".

Factor Coliseum. "Es clave, hoy hemos conseguido que no sea tan de infarto. Cada vez viene más gente y estamos muy contentos de que la gente venga y se sienta identificada con este proyecto".

Primera parte. "No creo que hayamos estado muy bien en defensa y desconcentrados en los tiros libres. Nos hemos ido encontrado mejor y hemos tenido ese puntito de intensidad que fuera de casa es más complicado tener".

Sus tiros liberados. "Hoy entraron y muy contento por el trabajo diario que pongo".

Alonzo. "Es diferencial, lo necesitamos. Es muy buen jugador, capaz de encontrar a sus compañeros y generar sus tiros. Esa cuarta falta es porque ha intentado aumentar la identidad en defensa".