Así fue | El Básquet Coruña suma ante Lleida su cuarta victoria del curso (113-100)
El Leyma se marcha al parón internacional con tres triunfos de ventaja sobre los puestos de descenso
Final
Finaaaaal en el Coliseum!! El Básquet Coruña suma su cuarta victoria de la temporada tras superar al Lleida por 113-100. El Leyma se marcha al parón internacional con 3 triunfos de ventaja sobre los puestos de descenso tras 9 jornadas de Liga Endesa
108-97
Triiiiiiiiple de Alonzo para matar el partido
105-97
Se le escapa el balón de la mano a Perrin cuando lo tenía todo de cara para hacer un mate
105-97
Barre Jacobo la bandeja de McGhee, que fue solo al aro, pero no acertó
105-97
Suma Alonzo desde el tiro libre. Quinta de Mikel Sanz, eliminado. 1:40 para el final
103-97
Robó Lleida, pero falló el triple Hughes
103-97
Suma Shurna desde el tiro libre. Se le está complicando la cosa al Leyma
103-95
Suma Perrin desde el tiro libre
103-93
Suma Radoncic desde el tiro libre. Tiempo muerto en pista a falta de 2:58 para el final
101-93
Muy fácil ahora Lleida para el mate de Perrin
101-91
Suma Alonzo desde el tiro libre. Quinta de Ejim (light), eliminado también
100-91
Pone la centena Alonzo, responde con un triple McGhee
98-88
2+1 de Ejim
98-85
Suma Silins desde el tiro libre. Quinta de Dani García, eliminado
96-85
Y ooooooootro de Jacobo Díaaaaaaz, triiiiiple
93-85
Se la devuelve Hughes a Pacheco
93-83
Triplaaaazo de Caio desde la esquina
90-83
Recorta Lleida
90-81
Dos faltas seguidas de Alonzo, que se pone con 4
90-81
Suma Alonzo desde el tiro libre
88-81
Triple de Paulí
88-78
Mataaaaazo de Silins, muy buena acción del Leyma que roba en la salida y anota de nuevo por medio de Alonzo Verge. Lo para Gerard Encuentra a 8:53 para el final. (Cuarta de Ejim)
84-78
Triple de Mikel Sanz
84-75
Otra de Jacobo, ahora poniendo el balón en el suelo, partidazo del madrileño
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Pacheco, Jacobo, Uleckas y Silins
Final
Final del tercer cuarto en el Coliseum. Defendió bien el Leyma, que llega a los últimos diez minutos con 7 puntos de ventaja: 82-75
82-75
Triiiiiiple de Pacheco, máxima del Leyma en el partido
79-75
Suma Ejim desde el tiro libre
79-73
Triplaaaaaaaazooo de Dimsaaaaa. Lo para Gerard Encuentra a falta de 1:23
76-73
Suma Paulí desde el tiro libre. 1:41 para el final del tercer cuarto
76-71
Alley-oop entre Caio y Dyma para una nueva canasta del ucraniano, más cómodo ante Kuath que contra Perrin
74-71
Triiiiiiple de Dimsa, no se lo pensó el lituano a pesar de la buena defensa de Shurna
71-71
Mate de Dyma en rebote ofensivo, responde McGhee. Mucho ritmo ahora en el partido
69-69
Solísimo Hughes para anotar su cuarto triple de la tarde
69-66
Triiiiiiple de Alonzo, que lleva 8 puntos en menos de 5 minutos
66-66
Lo empata Shurna en segunda oportunidad
66-64
Canasta en rebote en ataque de Conditt, responde Hughes con un triple
64-61
Triple de Paulí. 8 puntos seguidos para él
64-58
Triiiiiiiple de Jacobo, 13 puntos para el madrileño
61-58
2+1 de Oriol Paulí, que está sosteniendo a su equipo en este tramo. Anota el adicional
61-55
Suma Verge desde el tiro libre, que le sacó la cuarta a Dani García. Lleida está sin Batemon hoy
59-55
Buena canasta de Paulí para cortar el parcial de 8-1 local
59-53
Triiiiiiiple de Jorgensen
56-53
Triiiiiiiple de Alonzo, 12 puntos y 9 asistencias para él
53-53
Suma Hughes desde el tiro libre
53-52
La segunda parte empieza como la primera, con la sociedad Verge-Conditt dando sus frutos
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Jacobo, Uleckas y Conditt
Estadísticas
El jugador más destacado está siendo, con una amplia diferencia, Zach Perrin con 15 puntos sin fallo y 23 de valoración. En el Leyma solo Jacobo alcanza la decena de puntos, mientras que Alonzo suma ya 7 asistencias
Final
Descanso en el Coliseum. No anotó el Leyma y tampoco Lleida, que se va a vestuarios con ventaja 51-52
51-52
Triple de Mikel Sanz, lo para Carles a 30 segundos para el descanso
51-49
Suma McGhee desde el tiro libre
51-48
Suma Pacheco desde el tiro libre
49-48
Dos más uno de Kuath, que se hizo grande ante Cuevas
49-45
Triiiiiiiiiiple de Jacobo para hacer bueno el rebote ofensivo de Dídac Cuevas
46-45
Triiiiiiple de Caio Pacheco, buena asistencia de Dídac
43-45
Triiiiiiple de Silins, lo devuelve Shurna
40-42
Suma Hughes desde el tiro libre
40-40
También anota de media distancia Perrin, que luego tapona a Alonzo en defensa
40-38
Solísimo Mikel Sanz en la transición, la devuelve Dyma con un mate
38-36
Tercera de Ejim, en ataque sobre Alonzo
38-36
Suma Dyma desde el tiro libre
36-36
Más de Perrin, mate fácil del francés
36-34
5 puntos seguidos del Leyma con un triple de Jorgensen y una bandeja a la contra de Alonzo que provocan el tiempo muerto de Gerard Encuentra
31-34
Suma Perrin desde el tiro libre (19 de valoración lleva la criatura). En bonus el Leyma con siete minutos por delante
31-33
Buena media distancia de Ejim ante la defensa de Uleckas, responde Dyma
29-31
Triiiiiiple de Uleckas, lo devuelve McGhee
26-28
Falta normal. Suma Perrin desde el tiro libre
26-26
Se revisa una dura falta de Dimsa sobre Perrin, que está siendo un dolor de muelas constante para la defensa naranja
26-26
Canastón de Alonzo para empatar el partido
24-26
Tercera de Conditt
24-26
Anota Uleckas en tercera oportunidad
22-26
Falla Alonzo desde el tiro libre (6/14), que le ha sacado la segunda y la tercera a Dani García en menos de 20 segundos
Inicio
A pista el Leyma con Verge, Jorgensen, Dimsa, Uleckas y Conditt
Final
Final del primer cuarto en el Coliseum. Ventaja para el Lleida gracias a un nuevo triple de Hughes y un matazo de Perrin casi sobre la bocina: 22-26
22-21
Dos más para Alonzo en transición
20-21
Suma Hughes desde el tiro libre
20-19
Triiiiiiiiple de Jacobo, a la tercera fue la vencida para el Leyma en este ataque
17-19
Suma Silins desde el tiro libre. Lleva 6 fallados ya el Leyma
16-19
Triiiiiiple de Jacobo, el primero del Leyma en el partido al quinto intento. Lo devuelve Mikel Sanz
13-16
Suma Paulí desde el tiro libre
13-14
Suma Jacobo desde el tiro libre
12-14
Agresivo Dino en el poste para acabar con un buen movimiento de pies
10-14
Falla Cuevas desde el tiro libre
10-14
Suma Pacheco desde el tiro libre. 5:08 para acabar el cuarto
8-14
Triple de Hughes
8-11
Encontrando mucho y con facilidad Lleida a Perrin por dentro, devuelve Radoncic la canasta
6-9
Gran cambio de ritmo de Alonzo para irse solo hacia el aro, 3 puntos para él con un tiro libre anterior
3-9
Mate fácil de Ejim, movió bien la bola Lleida
3-7
Suma Conditt desde el tiro libre
2-7
Dos más para Perrin
2-5
Primeros puntos para Perrin, ha errado el Leyma 4 triples seguidos
2-3
2+1 de Paulí. Anota el adicional. Reclamaba Conditt falta en ataque
2-0
Primeros puntos del partido en pick&roll entre Verge y Conditt
Inicio
Arranca el partido en el Coliseum!! La primera posesión será para el Lleida
Quintetos
El Básquet Coruña empezará el partido con Verge, Jorgensen, Jou, Uleckas y Conditt. El lituano regresa al equipo por la puerta grande. Lleida saldrá a pista con García, Hughes, Paulí, Ejim y Perrin
Viejos conocidos
Básquet Coruña y Lleida se conocen desde hace tiempo, subieron a la vez a Liga Endesa en 2024 y se han visto las caras en muchas ocasiones. Lee aquí su pasado en común
1x1
¿Cuáles son los peligros del rival de hoy del Básquet Coruña? Consulta nuestro 1x1 del Lleida
Declaraciones
Puedes consultar en este enlace la rueda de prensa previa de Carles Marco, y en este otro las de Gerard Encuentra
Enfermería
Tanto Lukas Uleckas como Tomas Dimsa han entrado finalmente en la convocatoria del Leyma para el partido de hoy. Uleckas ya estuvo en Valencia, pero no tuvo minutos, Dimsa regresa tras perderse los últimos encuentros
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Lleida? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta el partido
Buenas tardes y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 9 de Liga Endesa entre Básquet Coruña y Lleida