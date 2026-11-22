Jacobo Díaz ataca la defensa de Oriol Paulí durante el Básquet Coruña-Força Lleida Carlota Blanco

Dentro de un buen tono general, Alonzo Verge Jr. y Jacobo Díaz comandaron la victoria del Básquet Coruña contra un Força Lleida ahora alejado a tres, en un partido donde ambos equipos certificaron que lo suyo no es la defensa.

9 ALONZO VERGE JR.

Empezó tímido en ataque, luego jugó más centrado en dirigir y acabó siendo el estilete que es. Eso sí, sin llegar a ese nivel de individualismo que a veces exaspera a los aficionados naranjas. Doble-doble, rozando el 30-10, y además con un inusual acierto desde el arco: 3 de 3.

6 PAUL JORGENSEN

Lanzó, y jugó, menos de lo habitual. Hughes, casi diez centímetros más lato, y también muy fuerte físicamente, le dio muchos problemas en toda la pista. Aun así, fue capaz de anotar un par de triples, de tres intentos, muy interesantes.

5 GUILLEM JOU

En su papel de esta temporada. Ayudar en todo en los pocos minutos que estuvo sobre el parqué.

7 DINO RADONCIC

Más valiente y vertical de lo normal, sobre todo en la primera mitad, trabajó a destajo en defensa, ayudó muchísimo en el rebote (7), regaló un par de canastas y aportó intensidad defensiva. Poco a poco va cogiendo inercia positiva.

9 CAIO PACHECO

Cada día un poco más asentado como '2', y además sigue haciendo cosas de base: 8 asistencias llevaron su firma. Especialmente inspirado desde la larga distancia: 4 de 5, firmó el triple que puso la puntilla al encuentro.

5 LUKAS ULECKAS

Reaparición tibia del lituano, que estrelló su primer tiro en el canto del tablero. Le faltó ritmo, pero aportó en uno de sus fuertes, el rebote (3), a pesar de jugar apenas un cuarto de hora.

6 GEORGE CONDITT IV

No fue su mejor día, sobre todo en defensa, donde tuvo problemas para sujetar a Perrin. Fue de más a menos, también porque el Lleida supo cortocircuitar su conexión con Verge. Eso sí, sólido en el rebote (7).

7 TOMAS DIMSA

Pasó por la primera parte de puntillas, pero cuando el equipo le necesitó, el lituano, que se había perdido los dos partidos anteriores, respondió. Dos triples y asistencia para un tercero, de Pacheco, que dispararon la ventaja naranja en el tramo final del tercer cuarto.

6 KARLIS SILINS

Estuvo mejor en defensa, con muy buenos minutos al '5' contra Perrin. En ataque le costó más contra la contundencia del francés y el físico de Kuath. Aun así, no se escondió en los minutos de la verdad, donde sumó desde el 4,60.

7 DMYTRO SKAPINTSEV

En realidad sería un siete y medio. Defendió muy bien, sobre todo en la segunda parte, tanto a Perrin como a Kuath. Se mostró perfecto en ataque (4 de 4 en tiros de dos y 2 de 2 en libres) y bajó 4 rechaces.

7 DÍDAC CUEVAS

Su intensidad y su garra cambiaron el partido en momentos puntuales. No acertó con el aro (0 de 3 desde la larga distancia), pero movió bien al equipo, metió velocidad con cabeza y en defensa fue un titán.

10 JACOBO DÍAZ

Partido imperial del madrileño, que confirma su tremenda mejoría jugando al '3'. Carta de tiro para enmarcar: 1 de 1 de dos y 5 de 6 en triples. Cinco rebotes, un enorme esfuerzo defensivo y un puñado de intangibles, como molestar al rival en el rebote defensivo, redondearon su partidazo.