Una acción de Phil Scrubb durante el Leyma-Lleida de la temporada 2024-25 Carlota Blanco

El partido de este domingo entre Básquet Coruña y Lleida enfrentará a dos equipos que podrían ser considerados gemelos por varios motivos. Si bien es cierto que ambos ascendieron de la mano a la Liga Endesa en el 2024 (el Leyma directo y los catalanes tras una gran Final Four en la que se impusieron en Madrid al Estudiantes), el pasado no es el tema que atañe a este artículo.

En tiempo presente, el Básquet Coruña vuelve a estar por encima del Lleida en la tabla clasificatoria (tres victorias contra una), pero ambos cuentan con unos registros de anotación más que similares que los han llevado a resultados, de momento, distintos. Los catalanes cierran la tabla clasificatoria tras ocho jornadas, mientras que los coruñeses cuentan con un cómodo colchón de dos triunfos sobre los puestos que suponen el regreso a Primera FEB.

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Hasta esos puestos les han llevado casi los mismos puntos anotados: 740 del Leyma por 742 del Lleida, promedios de 92,5 y 92,8 por encuentro, , el séptimo y el octavo mejores, respectivamente. A nivel ofensivo, el mejor partido de los catalanes fue el primero, curiosamente el único que han conseguido ganar hasta el momento (100-105 contra Valencia). Desde entonces, han rondado la centena en dos ocasiones, quedándose en 98 puntos contra Zaragoza y Murcia, aunque cayendo en ambos duelos. Por su parte, el Básquet Coruña ha pasado de los cien puntos ya en tres ocasiones: contra el Barça, el Bilbao y el Andorra. Dos de esos partidos acabaron en victoria naranja. Además, el equipo entrenado por Carles Marco se quedó en 97 puntos anotados hace una semana en el Roig Arena valenciano.

Además, ambos equipos comparten el dudoso honor de tener (numéricamente hablando) las peores defensas de toda la Liga Endesa. El Básquet Coruña ha encajado 810 puntos en ocho jornadas, una media de 101,3 por encuentro; mientras que Lleida acumula 837 puntos en su contra, lo que supone un promedio de 104,6 por partido. El estilo de juego del Leyma le lleva a jugar muchas posesiones, tanto propias como ajenas, por lo que es un equipo más propenso a los marcadores altos. Los naranjas han encajado cien o más puntos en cinco ocasiones en lo que va de temporada: contra el Barça (119), Bilbao (101, con prórroga), Girona (110), Andorra (100) y Valencia (111). Por su parte, Lleida ha encajado una centena menos, cuatro, pero dos de ellas fueron especialmente dolorosas: contra Valencia (100), Zaragoza (109), Real Madrid (122) y Murcia (125). En sus dos últimos encuentros ligueros, los rivales del equipo entrenado por Gerard Encuentra se ha quedado a tan solo dos puntos de los cien (98), ambos en Barris Nord, contra Baskonia y Manresa.

Dos equipos top-10 en ataque y que no destacan en la solidez defensiva hacen prever un partido a muchas posesiones y muchos puntos en el Coliseum. Una victoria local hundiría todavía más a un Lleida que seguiría sin conocer la victoria desde septiembre. Por su parte, el Básquet Coruña se alejaría hasta tres triunfos por encima de los puestos de descenso, que ocuparían el propio Lleida y el Andorra, ambos con tan solo uno en sus casilleros particulares.