Alonzo Verge Jr. entra a canasta durante el partido contra el Força LLeida Carlota Blanco

El Básquet Coruña, al completo, aprovechó (113-100) las bajas del Força Lleida, a las que se unió a última hora su máximo anotador, James Batemon, para lograr uno de esos triunfos con doble valor e irse así al parón de selecciones con un dulce sabor de boca. Y con tres victorias más que el equipo catalán.

Los anfitriones abrieron el marcador con la clásica conexión entre Verge y Conditt. Pero no tuvo continuidad. El Lleida trató de correr desde el principio, y a la carrera llegaron sus primeros puntos: coast to coast de Paulí más adicional.

La comodidad visitante aumentó con los errores lejanos de los de Carles Marco: 0 de 4, incluido un tiro al canto del tablero de Uleckas desde la esquina derecha. Sin triple, al Leyma se le complicó mucho desactivar la activa defensa del Lleida.

Y un poco más cuando, a los dos minutos y medio, Conditt se fue al banquillo por una segunda falta, de la frustración, al haber errado una bandeja después de robar él mismo el balón en territorio enemigo (3-7).

La entrada en juego de las rotaciones despertó a los de Carles Marco. Especialmente en ataque. Atrás no fue capaz de tapar la vía de agua en el centro de la pintura: tres mates encajaron los naranjas en los cuatro primeros minutos.

Radoncic aparcó su timidez habitual y atacó con más seguridad y verticalidad el aro. Un canastón suyo, trabajadísimo en el poste bajo, puso al Básquet Coruña a rebufo (12-14). Y un triple de Jacobo Díaz , el primero los locales, al sexto intento, niveló el Cubo (16-16).

El madrileño, también desde el arco, hizo el 20-19, primera ventaja desde el 2-0 inaugural. Pero entró en escena otro hándicap: los errores en los tiros libres. Seis desperdiciaron los de Marco en los diez primeros minutos, que remataron con el cuarto mate foráneo, un alley-oop de Dani García a Perrin que prácticamente coincidió con el bocinazo (22-26).

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El Básquet Coruña entró mejor al segundo acto. Conditt, tras rebote ofensivo a fallo propio, y Verge, con una penetración, igualaron de nuevo el electrónico. Uleckas, con un triple, a continuación de dos libres de Perrin, le devolvió la delantera (29-28).

Contestó rápidamente McGhee, con una diana desde la esquina izquierda, y le siguió Ejim, con una media distancia a tablero muy old school. Pese a todo, la defensa naranja parecía otra, mejor. Y desde ella construyó una nueva ventaja. Robo de Verge y canasta la carrera (36-34).

El Lleida se aferró a Perrin. El francés justificó en el Coliseum los intentos, ya van dos, a cuál más intenso, del Baskonia por hacerse ya mismo con sus servicios. Quince puntos firmó en la primera parte. Sin embargo, no fue el interior lo que agitó el Cubo sin los triples.

El Leyma salió ganador de una serie de cuatro consecutivos, tres de ellos de color naranja (49-45). No obstante, al Lleida le bastó con una acción, un 2+1 de Kuath, con falta algo infantil de Cuevas, para recolocarse a rebufo.

La exuberancia dio paso a la sequía. Unos pocos tiros libres, por los dos bandos, hasta que el exnaranja Mikel Sanz, acertó de los 6,75 metros y obligó a Carles Marco a pedir tiempo muerto (51-52), a 32 segundos para el descanso. Si diseñó una jugada, no fue la que hicieron sus pupilos. Verge y Silins se metieron en una ratonera y el base, asfixiado por un dos contra uno en el rincón derecho, perdió el balón. Tampoco funcionó la pergeñada por Gerard Encuentra para los diez segundos restantes.

Conditt abrió fuego con una mate tras pick & roll con su socio preferente. Jorgensen, con su segundo triple en el encuentro dio al Leyma su primera renta de dos (59-53).

Y entonces apareció Paulí para mantener al Lleida a flote. El internacional español encadenó un canastón en el poste ajo, un 2+1 y un triple lateral (64-61). El triple mantuvo el protagonismo para conservar apretado el marcador.

El efecto Cuevas

De apretar sabe mucho Cuevas. El barcelonés forzó sendas luchas en posesiones consecutivas. Una muestra de la intensidad creciente de la defensa local. Dimsa, que reaparecía tras dos partidos fuera, demandó su cuota de protagonismo, después de que Skapintsev taladrase en dos ocasiones el aro visitante. Dos triples del lituano sumaron un punto al renta máxima (79-72), obligando a Encuentra a parar el partido a poco más de un minuto para la conclusión de periodo, que Pacheco cerró con otra diana lejana, asistida por Dimsa, y un nuevo superávit (82-74).

No tardó el Leyma en alcanzar el siempre psicológico +10. Lo hizo con un mate de Silins y una penetración de Verge tras robo de balón de Jacobo Díaz (88-78). El encuentro echó el ancla solo 67 segundos después de arrancar el acto final. Con todavía 8:10 por delante, cometió Verge su (innecesaria) cuarta falta.

Sin problema. Cuevas volvió a pista para imprimir ritmo en ataque y endurecer de nuev la defensa. De un robo suyo nació el triple con que Jacobo Díaz hizo el 96-85. Dos libres de Silins aumentaron la máxima.

El Lleida no se rindió. Como para hacerlo tan pronto cuando hay tanto en juego. Tiraron del carro Ejim y McGhee, con alguna pequeña aportación de un Perrin anulado tras el descanso. Los locales fueron sumando de uno en uno y con chispazo de un Verge algo chupón de más en esta fase.

Los de Encuentra volvieron a la vida con un parcial de 0-4 (103-97). Verge calmó los ánimos con dos libres y McGhee cometió el error del partido: bandeja sencilla, sin rival en dos metros a la redonda. Barrió del aro Conditt. Verge luchó el balón Shurna, y este lo tocó antes de salir por el fondo. Con 85 segundos en el reloj. Tiempo suficiente para ver tres triples más. Por este orden: Verge, Paulí y Pacheco. The end.