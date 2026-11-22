Carles Marco durante el Básquet Coruña-Lleida Carlota Blanco

El Básquet Coruña sumó su cuarta victoria de la temporada ante un rival directo por la permanencia como es el Lleida. Los herculinos se fueron hasta los 113 puntos en ataque, pero volvieron a encajar 100 en defensa. Así valoró la actuación de su equipo el entrenador naranja, Carles Marco.

Valoración. "Contentos por la victoria. Gracias a la gente que ha venido. Como responsable no estoy muy satisfecho. Sí en ataque, pero no en muchas cosas a nivel defensivo, de concentración... Mejor así, ganando, mejorando, que se puede mejorar más tranquilamente, pero hay que hacer las cosas un poquito mejor. Contento por los jugadores y la gente, que seguro que se lo ha pasado bien con 113 puntos, yo no tanto. Tenemos que pensar que cada partido es de extrema dificultad en la liga y nosotros somos nuevos. Satisfecho, pero a medias. Hemos cometido errores en situaciones que hemos entrenado toda la semana. En ataque sí hemos estado concentrados, menos al principio, que hemos tirado muy mal. En eso entro yo, para ver cómo podemos mejorar para dentro de 15 días".

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Intensidad. "La intensidad y el esfuerzo están, lo que no ha estado es estar concentrados los 24 segundos de cada posesión en defensa. Más que eso, que además nos lo da la gente también, son las desconexiones en algunos ataques. Lo estamos supliendo porque tenemos una respuesta después de cada canasta de ellos, pero hay que hacer las cosas un poquito mejor".

Rival directo. "Una cosa no quita la otra. Estoy contento porque llevamos 4 victorias y eso suma. También en que no hemos ganado de 1 o 2, hemos podido ganar de más. No sé si será importante, pero todas las posesiones cuentan, y más a nosotros que somos nuevos en la liga. Al final hemos ganado de 13, perfecto, pero todo cuenta. Mi obligación, si queremos seguir compitiendo, es mejorar".

Conditt. "Creo que no nos ha condicionado, somos muchos. Dyma y Karlis han estado excepcionales. Si lo entendemos, seremos mejor equipo, es la ventaja de tener muchos jugadores que pueden jugar en diferentes posiciones. A George lo hemos perdido rápido, pero Dyma ha entrado muy bien".

Dimsa, Jacobo y Caio. "Contento por Tomas por haber vuelto, espero que nos ayude. Lo ha pasado mal, él quiere jugar. Espero que con el parón vuelva a entrenar bien. Jacobo, muy acertado, muy bien en momentos clave, con algún error defensivo... Puede ser que con el único con el que esté algo más satisfecho defensivamente sea Caio, que encima ha estado muy acertado. Contento por ellos, porque están ayudándonos y al nivel que requiere la situación".

Dídac. "Estoy contento porque está demostrando que puede jugar, pero también lo sabíamos, por eso lo tenemos aquí. No me importa que meta o no, pero está muy bien que haga todo esto, también viene aquí a las 8 de la mañana cada día. El ejemplo de Dídac es muy bueno".

Triples. "Se vive mejor, evidentemente. Es el primer partido que hemos metido bien, pero después de meter hay que reaccionar atrás. Tenemos que mejorar muchas cosas. Hoy nos ha dado, pero no sé si en otros nos dará".

Tiros libres. "No creo que tengamos jugadores con mal porcentaje en sus carreras. No lo hemos hablado en el descanso. Hemos hablado de estar concentrados. Íbamos 6/14, son muchos regalos. Eso es lo que también a mí me va afectando porque estábamos haciendo muchas cosas bien".