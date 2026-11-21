Lukas Uleckas vuelve al equipo tras perderse el duelo a domicilio contra el Valencia Basket Javier Alborés

Por mucho que Carles Marco diga que es un compromiso más, el Leyma Básquet Coruña libra este domingo (12.30 horas) en el Coliseum uno de esos duelos de filosofía Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar. Marcado en rojo en la agenda naranja.

Ante un presumible rival directo, el Força Lleida, que además se presenta como farolillo rojo, con siete derrotas encadenadas y una plantilla, corta, diezmada por unas bajas que no se han cubierto, ni siquiera de manera provisional.

Un ejercicio sobre el alambre, peligroso aunque la liga regular apenas haya consumido un cuarto. En un roster diseñado para una sola competición, igual que el del conjunto herculino, las ausencias de notan más, aunque no sean de jugadores referentes. El pívot Atoumane Diagne, cuatro temporadas defendiendo el escudo de la Torre de Hércules, tenía más peso que el joven base Adrià Rodríguez.

Aunque no tanto, sobre todo en ataque, como el núcleo duro de Gerard Encuentra, que forman el base Darius McGhee (14,5 puntos), el combo guard James Batemon (17,0), el escolta-alero Mark Hughes (10,5), el ala-pìvot Melvin Ejim (10,4), el pívot Zach Perrin (12,4 y 6,0 rebotes) y el ‘3’, y líder espiritual, Oriol Paulí (5,8, 4,8 y 2,6 asistencias), habitual en las listas del seleccionador nacional Chus Mateo.

En la última, para la inminente ventana FIBA de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027, figura, aunque como invitado, otro ex del Básquet Coruña, el alero Mikel Sanz (9,9).

Sobre el parqué del multiusos de Ponte da Pedra batallarán los dos equipos que más puntos están encajando, 101,2 los locales y 104,6 los visitantes. Números alarmantes, aunque un poco menos en este nuevo baloncesto de posesiones infinitas.

Al otro lado de la pista, ambos están muy parejos, con ligerísima, casi inapreciable, ventaja de los de Gerard Encuentra (92,7) sobre los de Carles Marco (92,5).

Equilibrio reboteador

También hay mucho equilibrio en el rebote, tanto en el total como en el ofensivo, y en el acierto en los tiros de dos puntos, en el porcentaje de triples permitido al rival (altísimos, para mal: 43,6% los naranjas y 42,4% los burdeos), y total en balones perdidos, 14,5 ambos conjuntos.

Está claro, tirando de numérica simple o rebuscando en la estadística avanzada, que ni Leyma ni Lleida ganan partidos por la defensa. Y es que, además del dato anterior, el conjunto catalán concede muchos rebotes defensivos y el herculino, que es fuerte en esta faceta, está permitiendo a sus rivales un acierto de 61,1% en lanzamientos de dos puntos. Aunque el ilerdense no le va a la zaga (58,8%). ¿Garantiza esto un marcador alto? No tiene por qué.

El Força Lleida está tirando mejor desde larga distancia, un interesante 35,8%, por un semipobre 31,4% del coruñés, tercero por la cola en este apartado estadístico, pero superior a su enemigo de la novena jornada en balones recuperados, 8,4, sexta cifra más alta de la competición, por 7,4, la cuarta más baja.

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Y ojo a la posibilidad de un final apretado, una constante en lo que va de curso en el Coliseum, ya que el Básquet Coruña (71,1%) y el Força Lleida (67,9%) están en el pelotón de los torpes en tiros libres.

El tramo final es precisamente otros de los talones de Aquiles del plantel gobernando por Encuentra, al que le ha faltado energía en algunos momentos de la verdad, aunque en su única victoria, sorprendente, en la cancha del defensor del título, el Valencia Basket, supo gestionar bien el final (100-105). En casa contra el Real Madrid encajó 41 tantos en los diez minutos finales, uno menos que la semana siguiente en la cancha del UCAM y 38 en la segunda jornada, en Barris Nord frente al San Pablo Burgos.

Carles Marco, que en principio recupera a los dos ausentes en el Roig Arena de la capital del Turia la semana pasada (111-97), Tomas Dimsa y Lukas Uleckas, y el club para el que trabaja tienen un historial muy favorable contra el Lleida: 28 victorias y siete derrotas entre ambos.

Pero, casualidades , o lo que sea, al margen, agua pasada no mueve molino. El presente es dos equipos destinados a sufrir –en mayor o menor medida, el tiempo lo dirá– para mantenerse entre los mejores de España. El Lleida, que llegó a esta cima de la mano con el Básquet Coruña, ya sabe lo que esquivar dos balas. Al equipo naranja le dio de lleno la primera, pero parece haber aprendido. Tres victorias a estas alturas es un botín más que interesante. Una cuarta sería –ya no se dice– la repanocha, separarse a tres de su víctima y un alivio antes del parón de selecciones.

Como alivio será que no se hable de los árbitros, muy cuestionados, otro año más, por estos lares. La elección de tres catalanes para pitar a un equipo catalán no ha gustado en A Coruña. Con razón. Menos por suspicacias que por haber suficientes en nómina como para no caer en una designación que las genere.