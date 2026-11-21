James Batemon lidera la anotación del conjunto catalán ACB Photo/Pol Puertas

El Força Lleida se presenta este domingo (12.30 horas) en el Coliseum no solo como farolillo rojo del ACB, también con un equipo penalizado por las bajas, no cubiertas, algo muy peligroso en una plantilla básica, de las diseñadas para hacer frente únicamente a la competición liguera. Aunque ello no implica que sea una perita en dulce, ya que cuenta con jugadores de mucho talento.

[0] Darius McGhee, base, 1,74.

El segundo jugador más bajo de la ACB es un diablo. Rapidísimo, valiente y vertical pese a la escasez de centímetros, tiene una más que notable muñeca desde larga distancia. Y muy buena visión de juego. Atrás flojea en el 1x1 pero tiene manos rápidas para robar balones.

[1] James Batemon, escolta, 1,85.

Fichado sobre la marcha en el curso 2024-25, ha echado raíces en el Lleida. Fue capital entonces para la salvación y ahora es el máximo anotador de la plantilla. Muy buen tirador, puede jugar también al '1', aunque solo en ataque.

[3] Melvin Ejim, ala-pívot, 2,01.

El internacional canadiense es uno de esos jugadores etiquetados como 'pegamento'. Hace de todo en toda la pista y es un defensor duro, aunque sufre contra ala-pívots más altos y atléticos. En Lleida está mostrando su cara más anotadora.

[5] Oriol Paulí, alero, 2,01.

Otro que hace un poco de todo. Elemento de equipo y fijo en los últimos tiempos en la selección, ha mejorado en el tiro con los años y además es muy buen pasador y ayuda mucho en rebote por actitud y envergadura.

[6] Dani García, base, 1,85.

En principio su papel, visto lo poco que jugaba en el UCAM, parecía poco más que cubrir una de las fichas JFL. Está jugando bien y más de lo esperado. Base muy base, de notable capacidad de pase y aplicado en defensa. Ha mejorado desde el arco, aunque no se prodiga mucho.

[8] Mark Hughes, escolta, 1,99.

Un '2' con talla de '3', circunstancia que unida a su fuerte complexión le ayuda a la hora de capturar rebotes. Tirador muy fiable desde el arco (46,3% de acierto en lo que va de curso), no suele prodigarse, pese a su buen físico, en penetración. Un físico que le ayuda a ser bastante efectivo atrás pese a nos ser un gran defensor nato.

Oriol Paulí, fijo en la selección española los últimos años, es el líder espiritual del Força Lleida ACB Photo/Pol Puertas

[14] Mikel Sanz, alero, 1,99.

El exjugador del Básquet Coruña por fin se ha asentado en la ACB. Tanto que Chus Mateo se lo ha llevado como invitado a la selección. Fuerte, muy trabajador, buen defensor, ha mejorado notablemente en el tiro de tres; está temporada promedia un brutal 58,8% de acierto.

[22] John Shurna, ala-pívot, 2,04.

Estuvo fuera del equipo entre las jornadas tres y cinco. Muy experimentado. Buen lanzador de larga distancia, inteligente y hábil para encontrar tiros liberados, pierde fuelle cuando se acerca al aro, ya que su físico no le da para pegarse con interiores más fuertes y atléticos.

[23] Kur Kuath, pívot, 2,08.

Delgado y fibroso, el sursudanés es de los pívots más rápidos y ágiles de la ACB. Y de los más intimidadores gracias también a un importante salto vertical y a un excelente tempo. Finaliza mucho por encima de aro y muy poco a más de dos metros de él. Irregular en los tiros libres.

[25] Zach Perrin, pívot, 2,08.

Una de las revelaciones del curso. No en vano el Baskonia anda loco por sus huesos. MVP del Eurobasket sub-20 de 2024. Pívot moderno pero sin tiro exterior. Tampoco le hace excesiva falta, ya que finaliza muy bien en pick & roll y trabaja de maravilla en el poste bajo. Excelente reboteador, por cuerpo y por instinto. Atrás presencia carencias, ya que no es muy dinámico.

[51] Pau Torrens, base, 1,90.

Buen anotador, sobre todo en penetración, puede jugar tanto al '1' como al '2', aunque necesita mejorar desde el arco. Tiene, con 50 créditos, el récord de valoración de la historia de Liga U. Este curso promedia 21,8 puntos, 3,6 rebotes, 5,8 asistencias, 3,2 robos y 23,0 de valoración.

[55] Kaspar Martenson, pívot, 2,08.

Puede jugar tanto al '5' como al '4'. Uno de los referentes del equipo catalán en la Liga U. Muy seguro cerca del aro, fuerte en el rebote y en intimidación. En categorías de formación, claro. Los tiros libres no son su fuerte.

[56] Alexis Pou, alero, 1,91.

El tercer elemento del filial al que ha tenido que recurrir Gerard Encuentra para completar las convocatorias. Está promediando 7,7 puntos y 3,5 rebotes en la Liga U.

El pívot Atoumane Diagne (2,16 metros), jugador del Básquet Coruña entre 2021 y 2025, estará en el dique seco lo que resta de temporada al haberse roto, el pasado 10 de septiembre, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Además, el base Adriá Rodríguez (1,94) fue operado a finales de octubre de una fractura en la muñeca derecha. Tres meses estará, como mínimo, en el dique seco.

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