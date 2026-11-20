Gerard Encuentra gesticula en la banda durante el derbi entre el Força Lleida y el Manresa de la octava jornada ACB Photo/Pol Puertas

Gerard Encuentra, técnico del Força Lleida, insistió en la rueda de prensa previa a la visita al Básquet Coruña en la importancia capital de sacar adelante el partido para intentar salir de la delicada situación en que se encuentra su equipo, aunque subrayó que "ganar fuera de casa siempre es muy difícil".

Relevancia del partido. "El equipo es consciente de la situación en la que estamos. Esta semana hemos hablado mucho de la importancia del partido de Coruña y creo que el equipo está bastante enfocado en intentar ganarlo".

Estado de la plantilla. "Batemon recibió un golpe y no pudo entrenar hoy, pero en principio espero que no vaya a más".

Urgencia. "Ahora mismo no pensamos si es el principio o es el final [de temporada]. Sabemos que este domingo tenemos un partido importante y que tenemos que ganar. Es nuestro objetivo. Independientemente de la situación en la que nos encontramos, el equipo necesita ganar".

Soluciones. "El cuerpo técnico está trabajando duramente para revertir esta situación. Intentamos adaptarnos, ser tan flexibles como podemos, para que los jugadores puedan estar cómodos y que puedan acompañar el modelo de juego y la estructura defensiva para una mayor eficacia del equipo. Dentro de los estrictos que somos, somos capaces de adaptarnos a las estrategias necesarias para que los jugadores puedan dar pasos adelante y seguir mejorando en varios aspectos que necesitamos mejorar, que ahora mismo son muy claros: la defensa, el rebote y el ataque estático".

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Influencia del resultado del domingo de cara a posibles fichajes. "Somos conscientes de que no hemos empezado bien la temporada. Tengo dos bajas que son de larga duración [Atoumane Diagne y Adrià Rodríguez], que no los hemos reemplazado; el club está viendo el mercado y ya veremos si se produce algún movimiento o no".

Tipo de partido. "Me espero un partido muy complicado. Juegan en su campo y allí meten a muchísima gente. Es un equipo con la ilusión del que acaba de ascender. Tiene un modelo de juego muy claro: muchísimas posesiones, ataques muy cortos, volumen de triples y una defensa y ataque del rebote ofensivo muy agresivas. Tiene una identidad muy parecida a la del Manresa [rival del Lleida la pasada jornada], del Valencia, del Madrid... Espero tener esos puntos de mejora que nos lleven a ganar el partido. Nosotros tenemos un tipo de presión y ellos tendrán otro tipo, pero los más necesitados somos nosotros".

Historia en contra. "Ganar fuera de casa siempre es muy difícil. Pero tengo claro que lo sucedido en el pasado no tiene por qué influir en este partido. Si no se nos han dado bien en el pasado, pues ya está; hay que mirar al siguiente, y el siguiente es el domingo. Hay que hacer un buen partido y ganar".

Diferencia respecto al Básquet Coruña según sea el resultado. "Está claro que en nuestra situación perder nos ayudaría a salir de ella. Estamos en el fango, y no podemos salir del fango oliendo a colonia, tenemos que salir enfangados. La victoria podría ser un punto de inflexión para el equipo".

Rumores acerca de Zach Perrin al Baskonia. "No podemos controlar la rumorología, no podemos controlar lo que pase con agentes, jugadores, rumores... Y como no lo puedo controlar, intento no perder el tiempo con ello".