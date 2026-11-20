Beqa Burjanadze trata de controlar el balón durante el último duelo entre el Básquet Coruña y el Força Lleida ACB Photo/Mónica Arcay

El Básquet Coruña se reencontrará este domingo (Coliseum, 12.30 horas) con un viejo conocido, el Força Lleida. Casi se podría decir, a la vista de lo sucedido en el historial de citas, que con un muy buen amigo.

Y es que el porcentaje de éxito contra el conjunto catalán es el segundo más alto en los 30 años de vida del herculino frente a rivales a los que se ha medido al menos en una decena de ocasiones. Veinticuatro veces se han visto las caras en partido oficial, y en 18 la victoria ha sido naranja. Únicamente lo mejora el 11-1 contra el Barça B.

El Força Lleida (heredero del desaparecido Lleida Bàsquet, equipo contra el que el herculino perdió tres de los cuatro cara a cara) es también el único al que el Básquet Coruña ha ganado más de un partido en una ACB a la que ambos clubes llegaron de la mano hace dos años; el inquilino del Coliseum, vía ascenso directo; el dueño del Barris Nord, como campeón de los playoffs.

En aquella (primera) campaña histórica para los dos, el plantel entrenado entonces por Diego Epifanio también se anotó los dos cara a cara con el que dirigía un Gerard Encuentra que sigue en la misma empresa. Por 97-81 en el Palacio de los Deportes de Riazor y por 83-85 en su cancha foránea predilecta.

Doce veces ha visitado el Básquet Coruña el ruidoso Barris Nord, y solo en tres salió con el rabo entre las piernas: por 69-65 en el curso 2014-15, por 81-56 en el 2019-20 y por 84-83 en el 2021-22.

En el primero cara acara en la primera categoría nacional, de nuevo Encuentra vs Epi, triunfo naranja, por 101-107, tras una prórroga y con Trey Thompkins (32 puntos y 36 créditos de valoración) convertido en el primer MVP semanal de la ACB en la historia del Básquet Coruña.

En el Coliseum, un más desahogado 97-84. Fue esta la única alegría naranja en quince jornadas, una fase negra, negrísima, el 95% del regreso inmediato a Primera FEB. Volvió a brillar Thompkins (17), bien acompañado por Brandon Taylor (16 y 9 asistencias) y Goran Huskic (15, 4 y 8 rebotes). El mejor del Lleida, James Batemon (18), es el único que sigue vistiendo la camiseta burdeos.

Catorce años atrás

Una parte de la historia de ambos comienza en el mismo punto: la temporada 2012-13. El club coruñés retornó, diez años después, a una segunda categoría nacional que había abandonado llamándose Liga LEB. El catalán, recién nacido, pudo comprar una plaza en la rebautizada como LEB Oro.

Desde entonces han compartido competición en todas las campañas menos dos. En la 2020-21, con dos grupos en la primera fase, dos en la segunda y playoffs, el Força Lleida, encuadrado en el B de la ronda inicial, no se metió en el Oro-Clasificación (el Leyma sí), el de los equipos que lucharon por las plazas para la postemporada. Se quedó en el Oro-Permanencia, donde nueve conjuntos jugaron por la salvación. La obtuvo por los pelos, ya que bajaban dos y acabó antepenúltimo, aunque, eso sí, con tres triunfos de margen sobre el Tizona Burgos.

La otra es, obviamente, la 2025-26, donde los pupilos de Gerard Encuentra ganaron dos partidos más que el segundo descendido, el Gran Canaria. La misma distancia respecto al penúltimo de la 2024-25, el Fundación CB Granada.

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El Básquet Coruña y el Força Lleida nunca se han enfrentado en playoffs, una cita donde, en la ahora denominada Primera FEB, el equipo naranja debutó en la mencionada temporada 2012-13, gracias al triunfo por 68-75 en el partido de la última jornada, disputado en..., Barris Nord.

El equipo catalán solamente cuenta con un doblete en su historial contra el herculino. Curiosamente, en la única campaña incompleta, la pandémica 2019-20. El Lleida no solo ganó al plantel entrenado por Sergio García, le pasó por encima en Riazor (65-82) y en Barris Nord (81-56). A pesar de ello, cuando la competición se paró después de consumidas 24 jornadas, el Lleida era décimo quinto y el Leyma, tercero.

La campaña del salto de ambos a la Asociación de Clubes de Baloncesto se saldó con 2-0 para los de Epi. Con un contundente 97-81 en el Palacio y un agónico 83-85 en suelo catalán. Un partido este muy raro.

Los naranjas fueron por delante desde la primera canasta, llegaron a dominar por quince puntos en el tercer cuarto, a falta de 73 segundos vencían por 72-81 y..., encajaron un 9-3. El local Jaume Lobo falló dos libres, Beqa Burjanadze cogió el rebote, recibió falta y sentenció desde el 4,60. Un solo acierto, en el segundo intento (por si no había suficiente emoción), bastó para amarrar el triunfo (81-85) con cuatro segundos en el reloj.

A su vigésimo quinta cita llegan algo más desahogados los naranjas; cuentan con dos victorias más que los granates, colistas desde el pasado domingo al perder en casa (92-98) contra un Manresa que llegaba a Barris Nord como farolillo rojo. El drama está en el aire.