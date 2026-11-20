Carles Marco, durante la rueda de presa previa a un partido de esta temporada Carlota Blanco

Carles Marco llamó la cautela en la rueda de prensa previa al partido de este domingo (Coliseum, 12.30) contra el Força Lleida, que se presentase como colista. Un rival, con bajas importantes pero también, en opinión del técnico badalonés, con "muy buenos jugadores".

Estado de los lesionados. "Estamos recuperando a todos. Esperemos que Tomas esté al 100%; ha estado entrenando con el equipo, Lukas igual, y que no pase nada. Y que Guillem se haya recuperado de la espalda. Esperamos que no pase nada en los dos entrenos que nos quedan".

Rival directo. "Para mí tiene importancia porque es el siguiente, y luego porque jugamos en casa. Y en casa tenemos que intentar hacernos fuertes. Espero que nuestros seguidores vengan a apoyarnos, porque todos los partidos son importantes, pero en casa, más, y con su apoyo siempre tenemos más opciones de competir y de ganar. Es ponernos, a veces, presión donde no toca. Sabemos cómo está Lleida, cómo estamos nosotros, pero lo más importante es que es el próximo partido, que es en casa y además después de este partido hay un parón. Vamos a intentar hacer las cosas bien y el mejor partido posible para irnos al parón, que se vavan a ir bastantes con su selección, pensando que hemos hecho las cosas bien y que hemos ganado el aprtido contra un muy buen equipo".

Cómo está Lleida. "Nosotros cuando vimos su 'roster' en la pretemporada nos encantó. Ya sabemos que esto va un poquito de dinámicas. Ahora no la tienen buena, pero esto cambia rápidamente. Tiene muy buen entrenador, muy buenos jugadores y seguro que son capaces de revertir la situación. Vamos a ver si nosotros somos capaces de hacer un buen partido y que no jueguen bien porque nosotros hemos hecho las cosas bien por competir al 200% desde el minuto uno".

Jugadores clave del rival. "Tienen muchos focos. En ataque tienen muchos jugadores con muchos puntos: McGhee, Batemon, Hughes... Pero sin obviar que Dani García les hace jugar muy bien, Oriol Paulí tiene mucha facilidad para correr y hacer puntos fáciles, Mikel Sanz está jugando a un gran nivel... Eso en la parte exterior. Melvin Ejim puede jugar al '4' y al '3' y también tiene puntos. Shurna también al '4' y dos jugadores muy buenos en el 'roll' y en el poste bajo, como son Perrin y Kur Kuath. Y son muy buenos al contraataque. Muchos focos. Hay que intentar que cada canasta que nos hagan la tengan que sudar, trabajársela mucho. Y eso pasa por estar nosotros muy concienciados en a quién tenemos que defender y cómo tenemos que ayudarnos colectivamente".

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Nivel parejo. "Sin Atou [Diagne] y sin Adrià [Rodríguez] son diez; nosotros el otro día también jugamos con diez. Supongo que a final de temporada, o a mitad, nos pondremos todos en el sitio que nos corresponda. A mí me parece una muy buena plantilla, pero también la nuestra, porque si no no estaríamos aquí. No son comparables, porque son jugadores diferentes, y tampoco quiero pensar mucho en su plantilla, sino en mejorarnos cada día para poder ganar partidos".

La tranquilidad de las victorias. "Sí, pero pierdes un partido y vuelves a... Hay que estar tranquilos, hacer bien las cosas cada día, esforzarnos cada día como lo hacemos, tener una buena mentalidad y con eso estoy convencido, y con la ayuda del Coliseum y nuestra gente, que podremos ir sacando partidos. Tengo confianza, ganemos o perdamos el domingo, que espero, que no, sigamos haciendo las cosas bien".

Ganar para alejarse del Lleida. "Lo más importante es que si ganamos nosotros sumamos una (risas). Tampoco veré mucho de lo que han hecho los demás; pensar única y exclusivamente en nosotros mismos y en hacer un buen partido en casa, en hacernos fuertes aquí y que seamos un equipo, en mayúsculas, para poder sacar los partidos en casa".

Valor del Coliseum. "Importantísimo. Hemos estado en momentos difíciles, en partidos ajustados, y ese empujón final para ganar nos lo ha dado nuestra gente. Se nota. Me gustaría que podamos ganar ya algún partido fuera de casa, pero me conformo con el ambiente, con esos momentos que el Coliseum aprieta y que nos da mucha energía en momentos que no estamos bien o tenemos que remontar. Es básico; si no, seguramente nos costaría más".

Récord personal contra el Lleida (10-1). "No sé si es bueno que me digáis esto ahora (risas). No lo sabía. También he leído que Básquet Coruña también. Pero eso, el domingo, cuando saltemos a la pista, seguro que lo hemos olvidado. Ojalá se repita, por qué no, pero conocía el dato".

Tres árbitros catalanes el domingo. "Del arbitraje del otro día [en Valencia], del coruñés [Carlos Cortés] no tengo ninguna queja, al contrario. Pero sí que me parecieron algunas decisiones que luego las vimos... A veces nosotros no estamos acertados y ellos también se equivocan, y no pasa nada. Tres catalanes en un partido así, si la liga los ha elegido, es porque cree que son los mejores para este partido. Los conozco a los tres y me parecen muy buenos árbitros. Evidentemente no es muy normal, es extraño, pero si los han elegido es porque creen que son los mejores. Por ejemplo, en la Euroliga los árbitros españoles no pitan a los equipos españoles. Aquí, sí; entiendo que tiene que ser así, y sin más. Nosotros estamos pendientes hacer bien nuestro trabajo y espero que ellos también".

Acoso del Baskonia a Perrin. "No estoy en su posición, pero seguro que Gerard [Encuentra] debe de tener sus cábalas en la cabeza, porque no es una situación fácil ni para el entrenador, ni para el jugador, ni para el equipo. Tampoco soy nade para opinar, porque no nos ha pasado a nosotros, y espero que no nos pase. Y si quieren a algún jugador nuestro, que sea el año que viene, pero porque lo han hecho muy bien y se han merecido seguir aquí o estar en un equipo diferente y mejor".

¿Le ha pasado alguna vez? "Sí. Tuve a un jugador en Oviedo, Jordan Swing, que hizo 44 puntos contra Básquet Coruña, y a la semana siguiente lo fichó Zaragoza (carcajadas)".

El nivel de Pacheco. "Es un chico que trabaja, un apasionado y que le gusta mucho lo que hace y que quiere seguir disfrutando y mejorando como jugador y para ayudar a sus compañeros. Contento por él, pero esta semana tiene que seguir haciendo lo mejor posible las cosas que le pedimos, y eso pasa por defender a McGhee o a Dani García o a Batemon, ayudar al equipo y si está acertado, mejor, pero si no, los básicos que necesitamos de él, y de todos los jugadores, que los siga haciendo. Me gusta que a nuestros jugadores les salgan las cosas bien, y si a él le salen bien quiere decir que nos está ayudando y hace mejor al equipo".