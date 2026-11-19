Imagen desde las gradas del Roig Arena R. A.

Hay veces que, cuando te ponen algo por las nubes (véase una serie, un libro, una canción, una película...), te generas unas expectativas tan altas que, cuando lo experimentas en primera persona, te acaba decepcionando. Ese era mi mayor 'miedo' según se acercaba la fecha del partido entre Valencia Basket y Básquet Coruña en el flamante Roig Arena.

Obviamente, había visto comentarios, fotos y vídeos en redes sociales. Gente conocida que había venido con anterioridad me habló de él y de lo que impresionaba... Mis expectativas con el recinto eran muy altas y verlo en primera persona fue, sin duda, uno de los principales alicientes para elegir Valencia como destino de mis últimas 'vacaciones' del año.

Tales eran las ganas que no tardé en ir hasta allí. El primer día que llegamos a Valencia hicimos turismo por la ciudad vieja. Volvimos al apartamento a eso de las 20.00 horas y me decidí a salir a correr por el paseo de la ribera del Turia. Cuatro kilómetros después llegué a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Paré para hacer unas fotos y me dio por mirar a cuánto quedaba el Roig Arena: un kilómetro más. ¿Por qué no? Hasta allí me fui y la primera imagen que tuve fue aún más impresionante de lo esperado. Una inmensa mole me recibió detrás de unos edificios residenciales con su aspecto metalizado y su iluminación variante (con millones de leds, que diría Abel Caballero). Primera impresión: más que positiva.

Imagen nocturna del exterior del Roig Arena R. A.

La siguiente visita ya fue el propio domingo (tampoco había que abusar, que Valencia tiene más cosas y gente que ver). Fui con tiempo porque quería dar una vuelta tanto por fuera como por dentro antes del partido. Y porque quería minimizar al máximo el potencial riesgo de perderme, para qué mentir.

El Roig Arena ya es el presente y el futuro del Valencia Basket, pero el club no tiene ni mucho menos lejos a su pasado. A pocos metros del nuevo recinto se ubican tanto la Fonteta de San Luis (antiguo pabellón) como L'Alqueria (otra instalación utilizada para entrenar y para categorías de formación). Todo ello ubicado en el 'parc de l'afició del Valencia Basket', un gran espacio abierto con árboles, parque de juegos y dos canchas de baloncesto al aire libre.

Fonteta de San Luis R. A.

En los aledaños, pero ya como parte del recinto, una tienda no demasiado grande, pero con todo lo necesario. Merchandising tanto del club como del propio Roig Arena, además de una oficina de atención al abonado y la entrada al museo y al tour del recinto. Reconozco que pequé con mi tercer imán del viaje, voy a tener la nevera más valenciana de toda A Coruña.

Tienda del Roig Arena R. A.

Ya con el imán en mi poder, me dirigí a recoger la acreditación de prensa para poder entrar. El procedimiento no difirió demasiado de otros pabellones: identificación, rellenar dos formularios y para dentro del laberinto. Tras subir unas escaleras y abrir un par de puertas tuve ante mis ojos por primera vez la dimensión del Roig Arena.

La sensación fue de inmensidad. Pero no como en otros recintos como el Buesa o el Movistar Arena. Era de otro tipo. Una que sí, te hace ver que estás en un recinto inmenso, pero a la vez no tanto, es difícil de explicar. En ningún momento me paré a pensar en la capacidad, pero cuando leí que éramos casi 12.000 personas en el partido me pareció una barbaridad, y eso que son más de 3.000 por debajo del tope máximo para baloncesto (15.600).

Durante el partido todo fluyó. Los asientos, comodísimos, con reposavasos y retráctiles; la visibilidad, muy buena; el sonido, con una calidad y un volumen impolutos; los accesos, el personal y los servicios dentro del recinto, también de diez. ¿Lo peor? El resultado...

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Más allá del baloncesto

Con una inversión de 400 millones de euros financiada de manera íntegra por Juan Roig, dueño de una conocida cadena de supermercados y máximo accionista del Valencia Basket, el Roig Arena fue inaugurado en septiembre del año 2025 en busca de consolidar tanto a la ciudad como a la Comunitat Valenciana en uno de los principales destinos de eventos a nivel nacional e internacional.

Porque no es solo un pabellón de baloncesto, aunque el Valencia Basket (masculino y femenino) sea su principal inquilino. Se trata de un multiusos capaz de albergar todo tipo de eventos en su interior. El recinto principal, donde se juega al baloncesto, cuenta con una capacidad de 15.600 espectadores para los partidos, cifra que asciende hasta los 20.000 en formato concierto. Pero no se queda ahí, ya que cuenta con una sala anexa, la Sala Auditorio Roig Arena, con capacidad para otras 2.000 personas que permite incluso llegar a celebrar dos eventos de manera simultánea en el recinto.

Concierto de Quevedo en el Roig Arena Cedida

La idea de construir un nuevo recinto que acogiera los partidos del Valencia surgió hace casi diez años, tras conquistar la Liga Endesa 2016-17. El club cerró un círculo bonito en ese sentido, ya que en el curso de estreno del Roig Arena volvió a levantar el título de campeón de la ACB. Dentro no cuenta solo con la pista de juego, sino con otra anexa de entrenamiento, vestuarios para equipos locales y visitantes, gimnasio, zonas de preparación física, de recuperación y de oficina corporativa, incluidas salas de prensa y zona mixta.

En su primer año de actividad, el Roig Arena acogió un total de 310 eventos (deportivos, musicales y corporativos) con los que recibió a más de 1,7 millones de personas. Casi la mitad de esos asistentes llegaron a través de conciertos (125 en total), con el concierto de Quevedo siendo el que registró una mayor asistencia: más de 19.000 personas. Además del canario, por el multiusos valenciano pasaron artistas como Rod Stewart, Hans Zimmer, Rosalía, Joaquín Sabina o Dani Martín.

Tras tan solo un año de vida, la revista Pollstar situó al Roig Arena en el top-10 de recintos por venta de entradas a nivel mundial en varios meses, además de colocar a la Sala Auditorio como la que más tickets vendió en toda España. Por su parte, IQ Magazine seleccionó al multiusos como uno de los 20 de referencia a nivel mundial para la música en directo.

En clave baloncestística, el Roig Arena tuvo una asistencia media a los partidos del primer equipo masculino de 12.445 espectadores en su primer año de actividad. El primer lleno absoluto (15.600 personas) fue en el quinto partido de cuartos de Euroliga contra Panathinaikos, mientras que la mejor marca del equipo femenino fueron 7.647 en el segundo partido de la final de LF Endesa. Valencia también fue sede de la Copa del Rey, competición que reunió a más de 100.000 asistentes el pasado mes de febrero.

El Roig Arena también acoge eventos corporativos, que supusieron más de 40.000 asistentes en su primer año de funcionamiento. En total son 250 las personas empleadas de manera directa en el recinto, a las que se suman cerca de 700 eventuales. Una de sus labores es la de sustituir el 'formato baloncesto' por el 'formato concierto' (y viceversa) a tiempo para cada evento, disponiendo en ocasiones de pocas horas entre la finalización de uno y el comienzo de otro.

Sala de prensa del Roig Arena R. A.

Testimonios leymísticos

Santiago Vázquez: "Mi primera impresión del Roig Arena no ha podido ser mejor. Desde el primer momento destaca por su fácil acceso y unas instalaciones inmensas pero muy cómodas para el espectador. A nivel arquitectónico sorprende su modernidad y cuidado diseño, acompañados de una acústica extraordinaria que te mete de lleno en el ambiente. Me quedé impresionado por el espectáculo visual, no solo en la presentación de los jugadores (que es una pasada) estilo NBA, también por el show de luces y marcadores de primer nivel. Por poner algún pero, el precio de las consumiciones dentro del recinto".

Santiago Vázquez (centro, sudadera naranja) junto a otros aficionados del Leyma en el Roig Arena Cedida

Marisol Domínguez y Manuel Rey: "No hay mucho que decir, es impresionante. La impresión desde fuera, con L'Alquería al lado y los amplios espacios es magnífica. Un 10. Los accesos rápidos y cómodos. Un 9. Qué decir de los asientos, retractiles que permiten el paso de gente para ocupar su localidad. Un 11. Buena visibilidad desde todos los lugares. 9 Los aseos muy amplios y limpios. Un 9. Mejorable: el cubo central. Simultanear datos del partido con la emisión en directo limita la información disponible (faltas, puntos, etc). No le veo sentido poner el partido que ya estás viendo en directo, en detrimento del marcador".