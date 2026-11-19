Imagen de los jugadores y el cuerpo técnico que representarán al Básquet Coruña en la Minicopa Endesa Básquet Coruña

El Básquet Coruña ya ha definido su plantilla para la Minicopa Endesa, torneo de categoría infantil cuya primera fase se celebrará en la ciudad alicantina de Elche entre el 27 y el 29 de noviembre, con 16 equipos en liza.

El naranja, entrenado por Roi Vega, lo componen Leo Rodríguez Luengo, Leo Ibáñez Bande, Antón Sánchez Piñeiro (bases), Daniel García Busto, Martiño Díaz González, Miguel Rolland González (escoltas), Pedro Vilas Sánchez, Roi Sánchez Costoya (aleros), Roi Vizoso Sotelino, Martín Eiras García (ala-pívots) y Gabriel Fernández Lorenzo y José Peña Jiménez de Llano (pívots). Este último es, con 1,82 metros, el techo del Básquet Coruña, mientras que Rolland (1,58) es su jugador más bajo.

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El conjunto herculino está encuadrado en el grupo B, que completan el Força Lleida, el Joventut de Badalona y el Unicaja Málaga, equipo este que cuenta con Moussa Sangaré (2,03 metros), aunque el más alto del grupo pertenece al equipo catalán, Moulaye Tounkara (2,06).

El techo de esta fase inicial de la Minicopa es el zaragocista Mohamed Diarra (2,13). Otro chicos por encima de los dos metros son el barcelonista Igor Kikovic (2,06); Prodige Tukana Mawete (Gran Canaria), de 2,05, misma estatura que el obradoirista Josué Mangana Mbala.

El Valencia Basket, organizador, y el Real Madrid, vigente campeón, están exentos de este tramo inicial, que reparte seis plazas para la fase definitiva, que se celebrará en la capital del Turia del 17 al 21 del próximo febrero.