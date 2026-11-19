Caio Pacheco y George Conditt IV presionan a Margiris Normantas (Bilbao Basket), incluido en una lista de Lituania con 24 jugadores Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña aportará, seguros a día de hoy, dos jugadores a la ventana FIBA de noviembre-diciembre, mientras que la presencia de tres todavía no es fija. Caio Pacheco (Brasil) y George Conditt IV (Puerto Rico) forman parte de la convocatoria definitiva de los respectivos seleccionadores de su países para este nuevo segmento clasificatorio para el Mundial de Qatar 2027.

Por su parte, Karlis Silins, Dmytro Skapintsev y Lukas Uleckas figuran en listas provisionales. De 20 jugadores, la de Letonia y de 24 las de Ucrania y Lituania.

El alero lituano es el único que no había sido llamado con anterioridad, pero su gran inicio de temporada en su debut en la ACB, competición de la que a día de hoy es el segundo máximo anotador (tras Triggvy Hlinason, pívot islandés del Bilbao Basket convocado también para este ventana), ha llamado la atención del nuevo seleccionador Dainius Adomaitis.

Ochenta jugadores ACB

Un total de 80 jugadores de la ACB competirán con sus combinados nacionales en los diferentes continentes –África no jugará hasta febrero, cuando también lo harán el resto de zonas territoriales– entre el 23 de noviembre y el 1 de diciembre.

Sesenta pertenecen a países europeos. Catorce de ellos han sido llamados por el seleccionador español, Chus Mateo, quien también cuenta con dos ‘foráneos’, Juancho Hernangómez (Panathinaikos) y Santi Yusta (Efes Estambul), para los duelos en Montenegro (26 de noviembre) y contra Grecia, tres días después en Santiago de Compostela.

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El La Laguna Tenerife es el único de los 18 equipos de la ACB que no cede ningún jugador a selecciones del Viejo Continente. El base uruguayo Bruno Fitipaldo ha sido llamado, pero este mismo miércoles el club lagunero anunció que estará al menos tres semanas de baja por una doble lesión, de rodilla y de tobillo.

En similar situación está otro director de juego, el madridista Facu Campazzo, convocado por Argentina pese a llevar un par de semanas en el dique seco. La albiceleste cuenta con otros cuatro ‘españoles’: Nico Brussino (Zaragoza), Gonzalo Corbalán (Valencia Basket), Nico Laprovittola (Joventut) y Juani Marcos (UCAM)

Eslovenia es, con cinco, el país europeo que más ACB ha convocado: Balsa Koprivica, Vlatko Cancar y Ziga Samar (San Pablo Burgos), Stefan Joksimovic (Baskonia), Martin Krampelj (Bilbao Basket), Aljaz Kunc (Bàsquet Girona) y Luka Scuka (Manresa), aunque en el caso del seleccionador balcánico Aleksander Sekulic –a la sazón entrenador del Barça–, también con una lista de 24 elementos.

El mismo número que República Dominicana, selección que, en principio, requiere a seis jugadores la primera categoría española: Andersson García (Breogán), Andrés Feliz (Real Madrid), Justin Minaya (Barça), Jassel Pérez (Girona), Chris Duarte (Baskonia) y Joel Soriano (Obradoiro).