A Coruña tendrá en los terrenos que durante años se dedicaron al tráfico ferroviario de mercancías en San Diego un nuevo recinto multiusos con capacidad para albergar grandes eventos, entre ellos obviamente los de carácter deportivo. Esa es no ya la idea, que está plasmada en las bases estratégicas del proyecto Coruña Marítima, sino la voluntad que tienen las administraciones y entidades que impulsan la transformación de la fachada marítima de la ciudad.

El Básquet Coruña ya sabe de esa intención, que estará plasmada en las cinco propuestas que aspiran a pilotar el mayor desarrollo urbanístico planteado en la ciudad en mucho tiempo. Según se detalla en el punto 7.4 de las bases se plantea como un objetivo levantar “un gran escenario para la activación social, cultural y económica, por lo que su ordenación debe permitir su polivalencia y multiusos para albergar las grandes citas de la ciudad”. Antes de que acabe este año se elegirá la propuesta ganadora y en Coruña Marítima no dudan de que todos los que optan a afrontar el reto propondrán la construcción de un recinto con capacidad para no menos de 14.000 espectadores que pueda servir, entre otras cosas, para albergar un sólido proyecto baloncestístico en la ciudad.

El nuevo recinto de San Diego estaría en la línea de otros que ya funcionan en España como el Navarra Arena, el Movistar Arena y la Caja Mágica, ambos ubicados en Madrid, o el último grito en instalaciones de este tipo, el ya emblemático Roig Arena, en Valencia. A nivel continental las referencias son el O2 Arena londinense, el OVO Hydro de Glasgow, el Accor Arena parisino, el Mercedes Benz Arena berlinés o los dos colosos de Manchester, el Arena abierto en 1995 y el Co-op Live que opera Oak View Group, el grupo norteamericano que tanteó en su día apoyar el fallido proyecto de renovación del estadio de Riazor impulsado desde el Ayuntamiento.

Coruña Marítima, en la que participa también el Ayuntamiento junto a Xunta, Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Puertos del Estado, ADIF y Autoridad Portuaria, es quien propone que la ciudad juegue ahora en esas ligas.

No se trata evidentemente de recintos baratos, el ubicado en Pamplona, que cabría calificar como “modesto” se disparó hasta un coste de 68 millones de euros. Ahora, tras ocho años de actividad, se plantea una ampliación de aforo de 13.000 a 16.000 espectadores. Más se disparó el gasto en el nuevo multiusos valenciano, donde el empresario Juan Roig puso 400 millones de euros. Por poner en contexto, el nuevo estadio de fútbol que se está levantando en Zaragoza para que se jueguen allí partidos del Mundial 2030 no llegará a la mitad de ese coste.

Pero los datos muestran que la propuesta de Roig más que un lujo es una inversión porque en sus cuatro primeros meses, los que cerraron el 2025, facturó 11 millones de euros y en su primer año de actividad ha generado en la ciudad un impacto económico estimado en 150 millones de euros tras acoger a más de 1,7 millones de asistentes en 310 eventos.

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El Roig Arena es el primer recinto de sus características concebido para que convivan deporte, grandes espectáculos y eventos corporativos. Su aforo es de 20.000 espectadores en modo concierto y 15.000 para el baloncesto y dispone de varios espacios que permiten acoger el mismo día varios eventos. Marca una tendencia que en el plan que acaricia el puerto coruñés a la hora de liberar sus terrenos casa con la voluntad de generar un polo de atracción en la zona: “El proyecto debe ser contemporáneo y participar de las últimas tendencias mundiales, pero, al mismo tiempo, tiene que “supurar” la esencia coruñesa”, define Coruña Marítima, que alude también a actuaciones “emblemáticas y ambiciosas” y señala una ubicación preferente para el recinto multiusos en un espacio que identifica en el inicio de la carretera del puerto petrolero, el acceso al Muelle del Centenario y la terminal de la estación de trenes de mercancías de San Diego, frente a la Casa del Mar y la rotonda que enlaza la calle Ramón y Cajal con la avenida del Ejército.

Justo la ambición fue lo que impulsó la construcción del Coliseum hace 35 años, alzado ante la avenida de Alfonso Molina para responder a la necesidad de disponer de grandes aforos en un recinto cubierto. Nada ha cambiado en ese sentido, pero sí en la exigencia de las promotoras de la industria del espectáculo, que demandan no solo aforos mayores sino también infraestructuras cada vez más sofisticadas.

La industria del deporte, en este caso con la del baloncesto a la cabeza en instalaciones de este tipo, no se queda al margen de esta tendencia. El Valencia Basket comercializa hasta cinco ofertas de hospitality diferentes. Las que tenía a la venta, por ejemplo, para el partido del pasado fin de semana para el partido ante el Básquet Coruña estaban entre los 160 y los 330 euros por persona.

El Coliseum dobla la asistencia de hace seis años La voluntad está y en los planos estará reflejada en breve, pero para que A Coruña disponga de “su” Roig Arena será preciso encontrar el dinero preciso que cubra el presupuesto. La primera opción sobre la mesa es la colaboración público-privada y más en el contexto de una iniciativa como Coruña Marítima promovida por varias Administraciones y entidades públicas. Todas ellas constatan que hay un espacio por cubrir en una ciudad en la que el Coliseum recibió en 2025 a 362.054 asistentes (más del doble que en 2019) a 55 eventos, de los que algo más de la mitad fueron conciertos y el 36% actividad deportiva. Catorce de esos eventos agotaron todo el aforo, entre ellos el partido que enfrentó a Básquet Coruña y Breogán.