Lanzamiento de tres de Tomas Dimsa en la cancha del UCAM Murcia ACB Photo - Javier Bernal

El Básquet Coruña apurará esta semana las opciones para que los lituanos Dimsa y Uleckas, que no participaron por sendas lesiones en el duelo contra Valencia, puedan ayudar al equipo en el partido contra el Lleida del próximo domingo, una cita clave en la batalla por la permanencia en el Coliseum. La importancia del segundo es palmaria: se trata del máximo reboteador del campeonato, un multiusos que aporta en varias facetas del juego. En el partido contra Andorra no pudo disputar los dos últimos minutos tras notar unas molestias musculares en un gemelo y antes del viaje a Valencia, el técnico Carles Marco indicó que había sufrido una fuerte torcedura de tobillo en un entrenamiento. Uleckas se desplazó con el equipo y estuvo cambiado en el banquillo, pero no jugó.

La baja de Dimsa tiene más recorrido porque se ha perdido cinco de los ocho partidos de Liga disputados y no menos importancia si se valora el rendimiento del equipo en el triple. Dimsa es un tirador que presentó credenciales en el partido contra el Zaragoza con tres canastas de tres puntos en los tres primeros balones que le cayeron en las manos. A partir de ahí sus porcentajes decayeron: lleva un 6 de 19 que está a tono con la realidad del equipo, muy mejorable en esa faceta.

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El Básquet Coruña es el tercer peor equipo de la Liga Endesa desde más allá de la línea de tres puntos, con un porcentaje del 31,4%. Apenas Manresa (31,3%) y Obradoiro (con un catastrófico 27,9%) lo hacen peor. El equipo que dirige Diego Epifanio es el que menos tiros ha embocado (67 en ocho partidos… y tres prórrogas). Ahí está en primera fila Yunio Barrueta (11 de 45 para un 24% de acierto).

Pero no lo hace mucho mejor el cuadro naranja, con apenas 70 aciertos. Jorgensen (16 de 38 y un excelente 42,1%) y Pacheco (11 de 30 para un 36,7%) son los máximos exponentes en ese rol. Dimsa está en el 31,6% y debe dar más. Pero primero tiene que recuperarse de sus problemas musculares.

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Los problemas con el triple del Básquet Coruña no se reducen al ataque. En defensa es el equipo de la ACB que más canastas de tres concede con una media de 14,1 por partido. Contra Valencia la sangría fue apenas de nueve triples, pero Girona o Andorra anotaron nada menos que sesenta puntos con esos tiros de larga distancia. Hay que tener un poquito de amor propio y son cosas que hay que ir entrenando, que va con el carácter de equipo y jugadores. Si antes de que arme el tiro le haces una falta…”, reflexionó Carles Marco tras la derrota en Valencia y con la racha de triples de Brooks sobre la mesa.