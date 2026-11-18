Caio Pacheco, en el partido ante el Zaragoza ACB Photo / Mónica Arcay

La selección brasileña de baloncesto vuelve a llamar a Caio Pacheco. El base del Básquet Coruña ha entrado en la convocatoria de doce jugadores que disputarán dos partidos en la próxima Ventana de clasificación para la Copa del Mundo de 2027, el 28 de noviembre contra Estados Unidos y el 1 de diciembre frente a México. Ambos se disputarán en la localidad de São Paulo. En la lista también figuran dos jugadores del Obradoiro, Felipe dos Anjos y Léo Meindl.

Pacheco, de 27 años y el héroe del Leyma hace unas semanas con triple sobre la bocina para la victoria sobre el Morabanc Andorra, ya ha jugado ocho partidos de esta fase de clasificación, con una media de 6,9 puntos, 3,8 asistencias y 2,1 rebotes en ellos. El base brasileño, que ya fue campeón de la Americap en 2025, participó en las victorias de la primera ronda contra Chile (66-82 y 78-62), Venezuela (94-84 y 88-103) y Colombia (101-72, con su máxima anotación de 17 puntos, y 80-104). Un pleno que contrasta con las dos derrotas por el momento en la segunda, frente a República Dominicana (90-94) y México (79-74).

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Después del partido de este domingo frente al Lleida (Coliseum, 12.30 horas), la ACB afrontará un parón para volver el 6 de diciembre, con visita a Girona de los naranjas, que dos días después (martes 8) recibirán al Real Madrid.