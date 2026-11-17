Eric del Castillo, en los prolegómenos del Básquet Coruña-Andorra, primer partido oficial para el que fue convocado por Carles Marco Mónica Arcay

El estreno en el Roig Arena de Eric del Castillo convierte al escolta barcelonés en el tercer jugador del vinculado Xiria que defiende el escudo del Básquet Coruña en la Asociación de Clubes de Baloncesto.

Del Castillo, nacido en Arenys de Mar el 31 de mayo de 2007 y formado en la fertilísima cantera –posiblemente la mejor de España desde hace ya bastantes años– del Joventut de Badalona, llegó el pasado verano al club carballés, después de haber disputado con el conjunto verdinegro la primera edición de la Liga U, la competición para jugadores menores de 22 años, donde promedió 7,1 puntos, 4,1 rebotes, 1,8 asistencias, 1,0 robos y 7,1 créditos de valoración en los 28 partidos que disputó.

Esta campaña lleva cinco encuentros con el Xiria, con una aportación media de 12,0 tantos, 6,6 capturas, 3,4 pases de canasta, 1,0 balones recuperados y 17,6 de valoración, la séptima más alta del grupo A-B de Tercera FEB.

Del Castillo, que con la Penya disputó el Adidas Next Generation Tournament, la Euroliga júnior, toma el testigo del herculino Santi Martínez, anterior jugador del Xiria que se estrenó en la ACB con el Básquet Coruña (53 segundos en la penúltima jornada), aunque el alero ya había debutado previamente, en Primera FEB, con el primer equipo del club naranja, en el que se crio.

En la otra temporada en la máxima categoría nacional disputó cinco encuentros el ala-pívot Omar Thiam. Actualmente en las filas del CB Clavijo, equipo de Segunda FEB, el también catalán y asimismo formado en la cantera del Joventut se vio beneficiado por la ausencia de Trey Thompkins en las primeras jornadas. Después de abandonar Carballo al final de ese mismo curso, Thiam fichó por el Peñas Huesca, también de la tercera división nacional. Esta campaña está promediando 3,9 puntos y 2,7 rebotes en cerca de 20 minutos en cancha.

La vinculación del Xiria con el Básquet Coruña empezó en 2018. Desde entonces, los diferentes entrenadores del conjunto naranja han dado la alternativa a varios jóvenes del ‘filial’ carballés.

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El más destacado es otro catalán, el base Pau Isern. En la temporada 2022-23, la primera de Diego Epifanio en el banquillo, Isern participó en 21 partidos de la fase regular y en uno de los cuatro del cruce de cuartos de final contra el Gipuzkoa, que el Leyma perdió por 1-3 pese a tener la ventaja de campo. Santi Martínez, llegado ese mismo ejercicio al Xiria desde el júnior del Básquet Coruña, lo hizo en tres de la fase regular.

En la campaña 2018-19, con Gustavo Aranzana al timón, los agraciados con el debut en la entonces llamada LEB Oro, fueron Jorge García Barreiro y Rubén Souto. Ambos jugaron exactamente lo mismo: dos minutos y 48 segundos repartidos en dos encuentros.

Sergio García no utilizó ningún jugador del Xiria ni en la pandémica campaña 2019-20 ni en la posterior. En la 2021-22 recurrió a Jorge García Barreiro (jugó 88 segundos entre dos partidos) y Santi Martínez (35 segundos en uno).

En la histórica 2023-24, la del primer ascenso a la ACB, Epi concedió 48 segundos en un encuentro al base argentino Valentín Carrizo, mientras que la pasada campaña Carles Marco dio cancha a otro argentino, el interior Manuel Oillataguerre (1:36 en un partido de regular y 25 segundos en uno de playoffs), y al combo guard gaditano Carlos Varela (35 minutos entre ocho encuentros de la fase regular y 14:11 en uno de cuartos de final de la postemporada).

Omar Thiam, en el partido en el Coliseum contra el Valencia, uno de los cinco que disputó con el Básquet Coruña 2024-25 ACB Photo/Mónica Arcay

Oillataguerre milita en el CB Salou, de Tercera FEB, mientras que Varela cruzó el charco para enrolarse en la universidad de Maryland-Baltimore (UMBC), de la primera división de la NCAA. Promedia 4,8 puntos, 3,4 rebotes y 1,4 asistencias en los cinco partidos que ha disputado con los Retrievers.

Antes de la vinculación con la entidad carballesa, 23 jugadores del extinto filial del Básquet Coruña tomaron la alternativa con el primer equipo en diferentes categorías.

En la temporada 1998-99, la primera en la Liga LEB (no hay archivos de las dos anteriores, las primeras de existencia del club), Marcos Molk participó en cinco partidos.

El primero de muchos

Un curso después, Juan Díaz hizo debutar al Alberto García (seis encuentros) y a un chico, Toni Seijo, que acabaría siendo historia de la entidad: el jugador que más veces ha defendido el escudo del balón y la Torre de Hércules. En aquella temporada jugó los nueve primeros de un total de 258, medio centenar más que el segundo de la lista, Gus Díaz.

David García Herva, Óscar Rodríguez (ambos en la 2000-01), Edu Albitre (2001-02), Carlos Noguerol (2012-13), Gerardo Dorda y Rubén Rey (2013-14), Marcos Escobar (2014-15), Pablo López-Pizarro y Óscar Pérez (2015-16) son los otros canteranos que se estrenaron en la segunda categoría nacional. En la 2016-17, con Tito Díaz al frente del banquillo, y en la posterior, con Aranzana, no entró en juego ningún chico del filial.

En la EBA (actual Tercera FEB), lo hicieron Darío Suárez, Jorge Rodríguez y Sergio Gómez (2003-04), Pablo Somoza y el exspeaker del equipo Sergio Tomé (2005-06) y Diego Seara y Kike Urcola (2006-07), en tanto que Cristian Añón tomó la alternativa en la única campaña en la desaparecida LEB Bronce, la 2007-08.

En los cuatro ejercicios en la LEB Plata (ahora Segunda FEB), Antonio Pérez Caínzos hizo debutar a Julio Flores y Pablo Nogueira (2011-12) y a Eduardo Codesido (2010-11). Este último se estrenó con la peculiaridad de que era sénior de primer año.

Pau Isern es el que más alto ha llegado... de momento Entre todos los canteranos/afiliados que han debutado con el primer equipo del Básquet Coruña sobresale uno, Pau Isern. La carrera del base catalán ha ido in crescendo desde que, al final de la temporada 2022-23, abandonó el Xiria.



Pasó por tres equipos de Segunda FEB (Palma, Cultural y Deportiva Leonesa y Valladolid) antes de fichar el pasado verano por el CB Zamora, de Primera FEB, con el que está promediando 7,4 puntos, 2,4 rebotes, 3,1 asistencias, 1,3 robos y 9,6 de valoración en 21 minutos en pista.



Un salto de categoría precedido por unos excelentes 13,4 tantos, 3,3 rechaces, 4,6 pases de canasta, 1,0 balones recuperados y 15,4 créditos de media con la camiseta del equipo pucelano.