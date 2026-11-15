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Básquet Coruña | Jornada 8

Valencia-Básquet Coruña en directo: sigue el minuto a minuto del partido en el Roig Arena

El equipo naranja busca la campanada ante el vigente campeón de la ACB

Omar Bello
Omar Bello
15/11/2026 11:33
Conditt en una jugada del Valencia-Básquet Coruña
Conditt en una jugada del Valencia-Básquet Coruña
ACB
Valencia
70-53
Básquet Coruña
+2

70-53

Shorts enchufa dos tiros libres

+3

68-53

Verge anota y tiene adicional. Lo mete

+

68-50

Canastas de Jorgensen (preciosa) y de Osetkowski

+2

66-48

Canasta de Taylor

+1

64-48

Sako anota un tiro libre y falla otro

-2

63-48

Revisan la jugada y anulan la canasta. Tapón legal

+2

63-50

La primera canasta del tercer cuarto es de Jorgensen.

Estadísticas

Balance

Valencia destaca por su efectividad en los triples, 7 de 15, por 3 de 13 de Leyma. Es el principal motivo del marcador al descanso. 

Descanso

63-48

Llegamos al final del segundo cuarto. Gana de 15 Valencia, cuya máxima ventaja fue de 17. Uleskas no ha participado. Tiene pinta de que se queda fuera definitivamente, aunque llegó a calentar. 

+3

62-48

Triple de Jacobo Díaz para Leyma. 

+2

62-45

Dos tiros libres dentro de Puerto

+2

60-45

Canasta de Marí

+

58-45

Le pelea no cesa. Valencia tiene su máxima ventaja: trece arriba

+2

56-43

Saint-Supery mete dos tiros libres

+3

54-43

Shorts también se suma a la fiesta de los triples

+2

51-41

Valencia sigue sin perdonar. La última canasta, de Rivero

+

48-41

Intercambio de golpes que acaba con Pacheco anotando desde línea de tiros libres.

+3

46-38

Triplazo de Pacheco.

+3

46-35

Brooks anota ahora tres tiros libres. No perdona uno.

+2

43-35

Canasta de Verge

+3

43-33

Otro triple de Brooks. Lleva cuatro

+2

40-33

Anota Skapintsev

+2

40-31

Anota Gueye para Valencia

+2

38-31

Canasta de Verge

+1

38-29

Jorgensen anota un tiro libre tras técnica de Sako

+2

38-28

Canastón de Jorgensen. Falla luego el adicional

+2

38-28

Mate de Sako

+3

36-26

Brooks no para. Tercer triple seguido. Leyma pierde de 10 y Carles Marco pide tiempo muerto. Brooks lleva 15 puntos en seis minutos

+3

33-26

Brooks mete otro triple tras canasta de Leyma. Máxima ventaja de Valencia.

+3

30-24

Triple de Brooks ya en el segundo cuarto

1Q

Final

Llegamos al final de un disputado primer cuarto. Leyma se mantiene en el partido, a tiro de tres puntos

+1

27-24

Punto para Valencia desde línea de tiros libres. Antes del final del primer cuarto, Jorgensen buscó un triple que no entró

+2

27-24

Silins anota dos tiros libres

+2

27-22

Mate de Saint-Supery. Antes, Vergue dio el susto con un resbalón

+2

25-22

Alley-oop de Puerto para Sako que anota

+2

23-22

Canasta de Jacobo Diaz

+2

23-20

Jacobo Díaz no perdona desde linea de tiros libres y anota ambos

+3

23-18

Brooks anota de tres

+2

20-18

Puerto adelanta a Valencia

+2

18-18

Lo vuelve a empatar Radonzic

+2

18-16

Brooks adelanta a Valencia

+2

15-16

Leyma sigue arriba tras un intercambio de canastas. Radoncic lo intentó también desde línea de triples, pero falló

+3

13-14

Triple de Jorgensen!!!

+2

13-11

Canasta de Rivero. Se adelanta Valencia

+3

11-11

Anota tres tiros libres Valencia

+2

8-11

Verge anota tras un punto logrado por Valencia desde línea de tiros libres. Sigue arriba el Leyma

+2

7-9

Dos transiciones seguidas de Valencia, la última de Shorts en transición, sorprenden a los naranjas, que hoy van de negro.

+2

5-7

Canastón de Jorgensen en penetración tras un intercambio de golpes

+3

3-2

Triple de Valencia para adelantar a los locales

+2

0-2

La primera canaste es para Leyma

1Q

Incio de partido

Balón en juego en Valencia

Previa

Ausencia

Uno de las ausencias destacadas es Mirotic, que no estará sobre la cancha

Previa

Así sale el rival

Quinteto del Valencia: Sako, Osetowski, Taylor, Saint-Supery, Shorts

Previa

Los protagonistas

Ya tenemos los quintentos iniciales. En Leyma: Jou, Conditt, Silins, Jorgensen, Verge

Previa

El técnico

Repasa aquí el análisis del técnico, Carlos Marco, en la previa del encuentro. 

Previa

El rival

Así es el rival: la plantilla del Valencia.

Previa

La previa

El equipo coruñés busca dar la campanada ante el vigente campeón de Liga

Previa

La Previa

¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Valencia? Os dejamos la previa de Chaly Novo

Acción de George Conditt IV en el duelo entre el Básquet Coruña y el Andorra de la séptima jornada
Acción de George Conditt IV en el duelo entre el Básquet Coruña y el Andorra de la séptima jornada
Javier Alborés
Previa

Así se presenta

Buenos días y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 8 de Liga Endesa entre Valencia y Básquet Coruña

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