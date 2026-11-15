Valencia-Básquet Coruña en directo: sigue el minuto a minuto del partido en el Roig Arena
El equipo naranja busca la campanada ante el vigente campeón de la ACB
70-53
Shorts enchufa dos tiros libres
68-53
Verge anota y tiene adicional. Lo mete
68-50
Canastas de Jorgensen (preciosa) y de Osetkowski
66-48
Canasta de Taylor
64-48
Sako anota un tiro libre y falla otro
63-48
Revisan la jugada y anulan la canasta. Tapón legal
63-50
La primera canasta del tercer cuarto es de Jorgensen.
Balance
Valencia destaca por su efectividad en los triples, 7 de 15, por 3 de 13 de Leyma. Es el principal motivo del marcador al descanso.
63-48
Llegamos al final del segundo cuarto. Gana de 15 Valencia, cuya máxima ventaja fue de 17. Uleskas no ha participado. Tiene pinta de que se queda fuera definitivamente, aunque llegó a calentar.
62-48
Triple de Jacobo Díaz para Leyma.
62-45
Dos tiros libres dentro de Puerto
60-45
Canasta de Marí
58-45
Le pelea no cesa. Valencia tiene su máxima ventaja: trece arriba
56-43
Saint-Supery mete dos tiros libres
54-43
Shorts también se suma a la fiesta de los triples
51-41
Valencia sigue sin perdonar. La última canasta, de Rivero
48-41
Intercambio de golpes que acaba con Pacheco anotando desde línea de tiros libres.
46-38
Triplazo de Pacheco.
46-35
Brooks anota ahora tres tiros libres. No perdona uno.
43-35
Canasta de Verge
43-33
Otro triple de Brooks. Lleva cuatro
40-33
Anota Skapintsev
40-31
Anota Gueye para Valencia
38-31
Canasta de Verge
38-29
Jorgensen anota un tiro libre tras técnica de Sako
38-28
Canastón de Jorgensen. Falla luego el adicional
38-28
Mate de Sako
36-26
Brooks no para. Tercer triple seguido. Leyma pierde de 10 y Carles Marco pide tiempo muerto. Brooks lleva 15 puntos en seis minutos
33-26
Brooks mete otro triple tras canasta de Leyma. Máxima ventaja de Valencia.
30-24
Triple de Brooks ya en el segundo cuarto
Final
Llegamos al final de un disputado primer cuarto. Leyma se mantiene en el partido, a tiro de tres puntos
27-24
Punto para Valencia desde línea de tiros libres. Antes del final del primer cuarto, Jorgensen buscó un triple que no entró
27-24
Silins anota dos tiros libres
27-22
Mate de Saint-Supery. Antes, Vergue dio el susto con un resbalón
25-22
Alley-oop de Puerto para Sako que anota
23-22
Canasta de Jacobo Diaz
23-20
Jacobo Díaz no perdona desde linea de tiros libres y anota ambos
23-18
Brooks anota de tres
20-18
Puerto adelanta a Valencia
18-18
Lo vuelve a empatar Radonzic
18-16
Brooks adelanta a Valencia
15-16
Leyma sigue arriba tras un intercambio de canastas. Radoncic lo intentó también desde línea de triples, pero falló
13-14
Triple de Jorgensen!!!
13-11
Canasta de Rivero. Se adelanta Valencia
11-11
Anota tres tiros libres Valencia
8-11
Verge anota tras un punto logrado por Valencia desde línea de tiros libres. Sigue arriba el Leyma
7-9
Dos transiciones seguidas de Valencia, la última de Shorts en transición, sorprenden a los naranjas, que hoy van de negro.
5-7
Canastón de Jorgensen en penetración tras un intercambio de golpes
3-2
Triple de Valencia para adelantar a los locales
0-2
La primera canaste es para Leyma
Incio de partido
Balón en juego en Valencia
Ausencia
Uno de las ausencias destacadas es Mirotic, que no estará sobre la cancha
Así sale el rival
Quinteto del Valencia: Sako, Osetowski, Taylor, Saint-Supery, Shorts
Los protagonistas
Ya tenemos los quintentos iniciales. En Leyma: Jou, Conditt, Silins, Jorgensen, Verge
El técnico
Repasa aquí el análisis del técnico, Carlos Marco, en la previa del encuentro.
El rival
Así es el rival: la plantilla del Valencia.
La previa
El equipo coruñés busca dar la campanada ante el vigente campeón de Liga
La Previa
¿Cómo llega el Basquet Coruña al partido de Liga Endesa contra el Valencia? Os dejamos la previa de Chaly Novo
Así se presenta
Buenos días y bienvenid@s a esta retransmisión del partido correspondiente a la jornada número 8 de Liga Endesa entre Valencia y Básquet Coruña