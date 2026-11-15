La transición desarboló a diez valientes

TJ Shorts, base del Valencia Basket, anota una de la muchas canastas fáciles que concedió el Básquet Coruña en el Roig Arena ACB Photo/Miguel Ángel Polo

Aunque fueron tres triples consecutivos de Armoni Brooks en los primeros 103 segundos del segundo periodo los que dieron el primer impulso importante al Valencia Basket, hubo otro aspecto todavía más importante en la victoria ante el Básquet Coruña en el partido de la octava jornada de la Liga Endesa.

Los hombres de Carles Marco, cuya filosofía baloncestística es muy similar a la que Xavi Albert heredó de Pedro Martínez, no pudieron parar en ningún momento las supersónicas transiciones del actual líder de la Euroliga. Algo que entraba dentro de lo previsible, puesto que para el técnico valenciano y para el badalonés sus conceptos del baloncesto son innegociables.

Al conjunto taronja también le facilitó la tarea el hecho de que al naranja no le quedase más remedio, y todavía más al verse privado de Tomas Dimsa y de Lukas Uleckas, que plantear el duelo del Roig Arena a pecho descubierto, a ver si saltaba la liebre.

Lo que saltó, y corrió, fue el Valencia Basket, que desde los primeros compases no solo castigó con velocidad, en varias ocasiones lo hizo después de anotación –que es como más duele– del Básquet Coruña, algo lento de más en el repliegue.

Especialmente duro fue el primer cuarto, donde hasta en cinco ocasiones taladraron el aro los jugadores de Xavi Albert unos pocos segundos después de haberlo los de Carles Marco, quien en la rueda de prensa previa citó como una de las claves “estar atentos para que no hagan la transición rápida, porque de ahí sacan muchos puntos. Tendremos que intentar parar desde arriba a sus bases, especialmente a TJ Shorts, porque hacen muy bien y muy rápido el cambio de defensa a ataque”.

El propio Shorts fue uno de los seis jugadores distintos que en los diez minutos iniciales contestaron ipso facto canastas o tiros libres previos del Leyma. Los otros fueron Kameron Taylor, Jasiel Rivero, Álvaro Cárdenas, Josep Puerto y Neal Sako.

Crónica | El Valencia exprime al Básquet Coruña (111-97) Más información

El 1x1 del Básquet Coruña en Valencia | Murieron con las botas puestas Más información

En el segundo cuarto la cifra bajó a cuatro anotaciones, sumándose a la lista Mo Gueye y Lucas Marí. Cuatro hubo también en el tercer periodo, con Omari Moore y Dylan Osetkowski ampliando el grupo. Y con cinco se cerró el duelo, las dos últimas, de Mario Sant-Supéry y Mo Gueye, con el pescado vendido.

Una de ellas, además, acabó con la pequeña esperanza que los visitantes tuvieron de subirse al tren de una remontada cuasi milagrosa. Con 101-88 en el marcador y 5:23 en el reloj, Paul Jorgensen erró un triple liberado desde la derecha; unos segundos más tarde, Sako culminaría con un mate una asistencia a la carrera de Shorts.

Menos cinco puntos

Una acción de -5 puntos para un Básquet Coruña que poco antes había encajado una diana de larga distancia de Puerto después de un 2+1 de Dmytro Skapintsev, demostrando la relevancia de que no solo importa cómo se castiga, también el cuándo.

Un aspecto a pulir en próximos compromisos, especialmente los dos siguientes, ambos de la particular liga de Carles Marco y compañía, en casa contra Força Lleida y la visita a un Manresa precisamente este domingo se anotó el triunfo –su segundo de la temporada– en el derbi catalán disputado en el Barris Nord.

No obstante, hay que subrayar que muy pocos equipos en la ACB son capaces de presentar una alta efectividad jugando a una altísima velocidad. El Básquet Coruña es capaz siempre de lo segundo, mientras que lo primero se la hace más complicado, sobre todo en función del rival que tenga delante.

Más de 40 puntos encajados en transición son ‘permitibles’ o ‘disculpables’ contra un gigante de España –vigente campeón liguero– y de Europa –actual líder de la máxima competición continental–, pero de ninguna manera ante los equipos más modestos, aquellos donde están los triunfos para la salvación.