El 1x1 del Básquet Coruña en Valencia | Murieron con las botas puestas

Paul Jorgensen y Jacobo Díaz, dos de los destacados, durante el partido en la pista del Valencia Basket ACB Photo/Miguel Ángel Polo

El Básquet Coruña murió con las botas puestas en el Roig Arena, donde Caio Pacheco dio un paso más en su crecimiento como '2'; Paul Jorgensen, en su crecimiento como jugador ACB; George Conditt, certificó que es uno de los mejores '5' de liga y su homólogo Dmytro Skapintsev por fin asomó la cabeza.

5 ALONZO VERGE JR.

Empezó conectando muy bien con George Conditt, pero en el segundo y el tercer periodo se jugó demasiados tiros precipitados. Dio tantas asistencias (5) como balones perdió y no supo parar en el origen el lanzamiento de las transiciones por parte de los bases rivales.

8 PAUL JORGENSEN

Pese a no estar ni de lejos fino en el lanzamiento de larga distancia (2 de 8), el Príncipe Harry de Harlem no dejó de intentarlo de todas las maneras en los 25 minutos que estuvo en pista. Dejó varias canastas de mucho mérito y se fajó atrás con un Brooks que anotó varios triples bien defendidos. Además, bajó media docena de rebotes y regaló cuatro anotaciones a sus compañeros.

- GUILLEM JOU

Su labor fue eminentemente destructiva y cumplió con ello hasta que un problema físico le echó del partido poco antes del descanso.

6 DINO RADONCIC

Más luces que sombras, pero todavía sin alcanzar el brillo que de él se espera. De menos a más en ataque, en el cuarto periodo firmó dos canastas seguidas que hicieron soñar al Leyma con la remontada. En defensa sufrió por la movilidad y físico de los rivales. Se le sigue viendo con miedo a lanzar de tres.

9 CAIO PACHECO

El base brasileño dio continuidad a su momentum contra el Andorra con un partidazo de cabo a rabo en el Roig Arena, donde templó, mandó y anotó con muy buenos porcentajes: 5 de 6 en tiros de dos y 3 de 5 desde el arco. Cada día se le ve más suelto y adaptado al puesto de escolta.

8 GEORGE CONDITT IV

Empezó como un tiro, anotando siete de los nueve primeros puntos del Básquet Coruña, se diluyó un tanto en los minutos que Verge se dedicó más a lanzar a canasta que a dirigir, y emergió de nuevo en el último periodo. Puso 3 tapones, pero le costó algo más cerrar el rebote defensivo, sobre todo tras el descanso.

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3 KARLIS SILINS

No llegó a entrar en partido en ningún momento. Venía de firmar muy buenas actuaciones jugando fundamentalmente al '5', pero la baja de Lukas Uleckas obligó a Carles Marco a usarlo en todo momento al '4', donde está más incómodo, especialmente en defensa.

7 DMYTRO SKAPINTSEV

Excelentes minutos de la torre ucraniana. Tanto en defensa, donde ayudó a poner peaje a la zona pintada, como en ataque, donde firmó el 100% de acierto: tres canastas en tres intentos, una de ellas con libre adicional. Sumó a sus méritos la captura de media docena de rechaces. Se acercó muy al partido que le hace falta para coger confianza.

5 DÍDAC CUEVAS

Estuvo bien en la dirección (4 asistencias), colaboró a cerrar el rebote defensivo (5), lanzó muy poco a canasta (0 de 2 en triples), pero en defensa las pasó canutas contra los recursos y la fortaleza de Álvaro Cárdenas. Su habitual ritmo supérsonico de diluyó en el más supersónico del Valencia Basket.

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7 JACOBO DÍAZ

Otro buen partido del madrileño, convertido en el nuevo go-to guy del Básquet Coruña. Hizo cosas de las que no se ven a simple vista (defensa, molestar en el rebote ofensivo) y de las que suman en valoración (puntos, rebotes). Muy certero de cara al aro: 2 de 3 en tiros de dos, la misma marca en triples y 2 de 2 en libres.

- ERIC DEL CASTILLO

El exterior del vinculado Xiria debutó en la ACB. Jugó los últimos 21 segundo como premio a la labor que él Ouwa Camara (formó parte del calentamiento, aunque no entró en convocatoria) hacen en el día a día del Básquet Coruña.