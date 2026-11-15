Crónica | El Valencia exprime al Básquet Coruña (111-97)

Armoni Brooks celebra uno de sus triples durante el Valencia-Leyma acb Photo / Miguel Ángel Polo

Cayó el Básquet Coruña en su visita al Valencia Basket (111-97). Peleó el Leyma de tú a tú en el primer cuarto, que fue igualado, pero el líder de la Euroliga, o más bien Armoni Brooks, dinamitó el partido en el segundo. El estadounidense metió 15 puntos en ese período casi sin fallo para un parcial de 37-24 de su equipo, que se le hizo cuesta arriba a los de Carles Marco. En la segunda, los coruñeses mejoraron con una subida del nivel defensivo, pero no fue suficiente para batir a un Valencia plagado de talento y recursos.

Salió con las ideas muy claras el Básquet Coruña. El equipo de Carles Marco buscó con insistencia a George Conditt en ataque, emparejado con un Neal Sako que ha empezado la temporada en racha. Sus compañeros buscaron y encontraron al puertorriqueño en casi todas las primeras posesiones: tres canastas y una falta que le llevó a la línea de persona para firmar 7 de los 9 primeros puntos del Leyma.

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Valencia, cómo no, reaccionó con el baloncesto rápido que le caracteriza para endosar un parcial de 8-2 que les puso por delante, hasta que Paul Jorgensen cortó la sangría con un buen triple en uno contra uno. Las entradas de Álvaro Cárdenas y Armoni Brooks aportaron frescura al conjunto taronja. Los locales encontraron nuevas ideas en ataque e intensidad en defensa liderada por el base granadino.

Jacobo Díaz acercó de nuevo al Básquet Coruña con cuatro puntos seguidos, pero Valencia regresó a su quinteto inicial, con el que gracias a los mates de Sako y Saint-Supéry consiguieron acabar el primer cuarto por delante: 27-24.

Con el inicio del segundo cuarto empezó (o más bien continuó) el show de Armoni Brooks. El alero estadounidense metió tres triples seguidos en menos de dos minutos para crear él solito un parcial de 9-2 que forzó el tiempo muerto de Carles Marco. Y no es que estuvieran mal defendidos. ¿Alguno podría haber estado un poco mejor? Sí. Pero el talento de Brooks hizo inútiles los esfuerzos de Jou y Jorgensen.

Para colmo, después de fallar un triple, Brooks esperó a Conditt, que fue a por el póster, pero se terminó llevando un tapón espectacular que levantó a (casi) todo el Roig Arena. Pero no se detuvo ahí. Con otros seis puntos seguidos (un triple y tres tiros libres), elevó la ventaja de su equipo hasta el 46-45 a falta de cinco minutos, cuando recibió la ovación de su parroquia al ser cambiado.

En los siguientes minutos, Valencia continuó acertado de cara al aro y fue Caio Pacheco con 8 puntos seguidos quien mantuvo vivo al Leyma. Esa inspiración se apagó, los coruñeses perdieron varios balones y su rival se volvió a disparar hasta los 15 de ventaja con varias canastas fáciles y una gran defensa de Kam Taylor sobre Alonzo Verge. Marco pidió tiempo muerto para intentar maquillar la situación antes del descanso, donde increpó a su equipo llevar 60 puntos encajados en 18 minutos: "I don't believe", dijo. Sin embargo, el Leyma se marchó al vestuario perdiendo 63-48.

Mejoría defensiva

No fue buena la salida de descanso del Básquet Coruña. Así lo ejemplifica el tiempo que tardó Carles Marco en pedir un tiempo muerto: un minuto y 58 segundos. Su equipo no atacó bien en ese tiempo, pero defendió peor, con balances defensivos muy pobres que propiciaron situaciones de hasta cuatro contra uno.

La bronca del técnico catalán surtió efecto y su equipo mejoró en ambos lados de la cancha. El líder volvió a ser un Caio Pacheco muy intenso en defensa e inspirado a la par que paciente en ataque. Las ausencias por lesión de Dimsa y Uleckas (en el banquillo, pero sin minutos) hicieron que Carles tuviera que jugar con quintetos menos habituales y que sobre todo Jacobo Díaz saliera beneficiado en cuanto a minutos de juego se refiere.

Con ambos equipos en bonus, el encuentro entró en terreno pantanoso y la mayor parte de los puntos del tramo final del tercer cuarto se sumaron desde el tiro libre. Valencia se desenvolvió mejor ahí, provocando más faltas a su favor, para llegar al último cuarto con una renta de 90-72.

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Arrancó el Leyma dispuesto a no darse por vencido. Un parcial de 2-7 de salida en un minuto dio esperanzas, pero la cuarta falta de Jacobo Díaz, uno de los mejores para los visitantes, fue un jarro de agua fría inesperado. Otro llegó también a través de las faltas, pero en este caso con las de equipo, ya que el Básquet Coruña entró en bonus con más de siete minutos de juego por delante.

El partido ya había dejado buenas sensaciones de un Dino Radoncic más agresivo que en partidos anteriores, pero este tramo lo confirmó. El alero montenegrino dejó un póster para los highlights y asumió mucho más protagonismo ofensivo, atacando el aro para generar tiros tanto para sí mismo como para sus compañeros. Con Dino enchufado, el Leyma no se quería dejar ir del partido, pero Valencia tampoco ponía de su parte para dejarse remontar.

Los minutos finales fueron de relleno. Ambos equipos terminaron de maquillar sus respectivos marcadores y finalmente Valencia se quedó la victoria por 111-97. El Leyma se queda con 3 triunfos en su casillero, fuera de los puestos de descenso, antes de afrontar un partido clave como el de la semana que viene contra Lleida en el Coliseum.