Carles Marco: "Estoy bastante descontento con la defensa"
El técnico del Leyma sí se mostró satisfecho por "el esfuerzo" de su equipo contra Valencia, ante quien no se ha "dejado ir"
El Básquet Coruña dio la cara en el Roig Arena contra el Valencia Basket, pero el líder de la Euroliga fue una montaña demasiado alta para escalar y los herculinos terminaron cediendo por 111-97. Así valoraron el encuentro los entrenadores de ambos equipos, Carles Marco y Xavi Albert.
Carles Marco
Valoración: "Felicitar a Valencia. Creo que hemos estado bastante correctos en ataque, pasándonos el balón, corriendo, sin estar acertados en triples ni tiros libres, pero hemos hecho muchas cosas bien. Somos un equipo que no especula, que vamos con el pecho descubierto y así ha sido. Estoy bastante descontento con la defensa por las cosas que hemos hablado y no hemos hecho. Sobre todo por el uno contra uno y la transición. Todas estas cosas nos han ido afectando y no hemos estado bien. Sabemos de su calidad, pero para competir un poquito más tenemos que hacer más cosas bien y no las hemos hecho. También estoy descontento, y no lo digo nunca, con el criterio arbitral. Han tirado muchos tiros libres y los contactos en un lado y en otro eran diferentes. No ha afectado, pero no hemos podido llegar a ponernos en partido y quiero verlo, esta es mi sensación ahora. No me quejo porque no ha afectado al resultado, pero me ha tocado un poquito porque lo intentamos. Somos un equipo nuevo en la categoría y no acabas de poder ponerte en el partido, también por mérito de Valencia y demérito nuestro".
Bajas. "Nunca es bueno porque hemos perdido y no hemos tenido opciones de ganar. Estoy contento por el esfuerzo y porque no nos hemos dejado ir en ningún momento. Pudimos irnos de aquí con un saco y estoy contento por el espíritu competitivo que tenemos. Cada partido es importantísimo, esto no ha podido ser y el siguiente con los que estemos. Otro día faltarán otros y también los echaremos de menos".
Ritmo. "Me encanta verlos, pero en directo es diferente, cuando estás en la pista. Cada acción de cada uno es agresiva para ser verticales, dar un pase más, sin egoísmo, con dureza en defensa..."
Brooks. "Me han fastidiado varias cosas. Los puntos fáciles, pero al hilo de Brooks o de Sako, no le hemos hecho alguna falta debajo del aro. Brooks nos mete 3 triples bien defendido y ahí está el talento de los jugadores. Ahí podemos hacer un poquito más para que tire menos cómodo, pero tiene un talento especial para meterla. Pero tenemos que tener un poquito de amor propio y son cosas que hay que ir entrenando, que va con el carácter de equipo y jugadores. Si antes de que arme el tiro le haces una falta...".
Rebote. "nos han cogido muchos con los porcentajes que han tenido, pero el resultado final a veces no cuenta mucho. Han estado tan acertados que hemos cogido pocos en defensa. Podíamos haber minimizado sus segundas opciones".
Rotaciones. "Tenemos jugadores versátiles. Hemos estado toda la semana con diez jugadores entrenando y para hacer 5x5 no había otra que con Karlis (Silins) al '4'. Conditt no entrenó el día antes porque se hizo daño en el hombro. Creemos en todos los jugadores y en su versatilidad. Hoy hemos utilizado muy poco a Karlis en el '5' por problemas de faltas, Guillem ha hecho un mal gesto y hemos estado 20 minutos sin él".
Dino. "Intentamos que los jugadores estén lo mejor posible, con la máxima energía. Dino es un tío con muy buena mentalidad, que quiere hacer las cosas bien y nosotros les intentamos para que hagan las cosas bien y nos ayuden a ser mejores como equipo. Que Dino coja confianza y juegue más agresivo es importante. A nosotros también nos gustaría jugar como Valencia, que cualquiera pueda atacar la canasta. Dino trabaja todas las semanas increíble y espero que siga dando pasos adelante como todos".
Xavi Albert
Valoración. "Contento en una sólida victoria con muchos jugadores aportando al equipo, que era uno de los objetivos contra un equipo que puede dominar el partido desde un ritmo alto y el rebote ofensivo. En estos 'micropartidos' creo que hemos hecho un partido sólido, como en rebote ofensivo o puntos de contraataque, que eran objetivos para hoy. Contento por una actuación coral y por un partido que nos da solidez en casa".
Lesionados. "A partir del lunes valoraremos con las primeras entradas en pista y qué y cuándo. Que tenga el alta médica no quiere decir que tenga el alta deportiva. Ojalá puedan ayudar en cualquiera de los partidos que quedan".
Gueye y Saint-Supéry. "Con Gueye tendemos a pretender que 15 jugadores rindan al máximo desde el primer día. Cuando destacan 2/3 desde el principio da la sensación de que el resto no rinden, pero no es así. Estoy contento con su aportación aquí. A Mario le corregimos cosas puntuales, sobre todo en defensa".
Constancia en defensa. "Era el objetivo principal. A principio de año cuesta mucho por la falta de automatismo, pero con trabajo vamos entendiendo mejor nuestras estructuras defensivas. Todavía tenemos cosas a mejorar, pero veo una línea constante. Cuanto más sólidos seamos en la parcela defensiva, más creceremos como equipo y menos tendremos que depender de momentos de acierto ofensivo".
¿Qué le falta a este Valencia? "Queda mucha temporada. Está muy cercano en muchas cosas. No me espero una versión perfecta, pero analizamos mucho cada partido en lo colectivo y lo individual. No va a llegar un día en que diga que es perfecto, porque las temporadas son volubles. Estoy contento con la mejora del equipo y tenemos que seguir trabajando".