Caio Pacheco: "Es imposible ganar a un equipo como Valencia cuando te meten tantos puntos"

Caio Pacheco defendido por Lucas Marí durante el Valencia-Básquet Coruña acb Photo / Miguel Ángel Polo

Caio Pacheco fue el héroe absoluto del Básquet Coruña hace siete días, cuando metió un triplazo a tabla sobre la bocina para ganar a Andorra en el Coliseum. El base brasileño confirmó este domingo su buen momento de forma con una gran actuación en el Roig Arena, donde fue el máximo anotador del Leyma con 21 puntos en la derrota ante Valencia Basket. Así valoró Caio Pacheco el partido para DXT Campeón.

Valoración. "En caliente, creo que es imposible ganar a un equipo del tamaño de Valencia cuando te meten tantos puntos. Creo que defensivamente no estuvimos a la altura de lo que merecía el partido. Ofensivamente, muchas cosas por mejorar, pero en caliente creo que el el error del partido no estuvo ahí. Peleamos los 40 minutos, pero sabemos lo bueno que es su equipo y ellos controlaron el ritmo del partido en todo momento. Chapó para ellos, pero tenemos que ver el vídeo para saber en qué tenemos que mejorar para la próxima semana".

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¿Fue clave el segundo cuarto? "Jugando fuera de casa es muy complicado que te metan 111 puntos y salgas victorioso. Tienes que tener un día completamente extraordinario y hoy no fue el caso. Obviamente Brooks fue un desequilibrio en el partido, fue lo que les hizo abrir el partido, pero 37 puntos en un cuarto es demasiado, y aún más jugando contra un grandísimo equipo como Valencia, que no frena y juega los 40 minutos a lo que quiere jugar. Hay muchas cosas que aprender de ellos, de cómo juegan, porque es una dinámica parecida a la queremos nosotros. Ahora hay que enfriar la cabeza, ver los errores y estar preparados para el próximo partido en casa".

Rebote. "Nos afecta la baja de Lukas (Uleckas), Guillem (Jou) tuvo un problema en el tercer cuarto y no pudo volver... Tuvimos que jugar con un quinteto más bajo y sabemos que en el baloncesto moderno los rebotes son muy importantes. Normalmente, el equipo que agarra más rebotes tiene muchas más opciones de ganar el partido, numéricamente hablando. Creo que un equipo como ellos, que ya en la primera oportunidad tienen muchas chances de meterla, si les das dos o tres se complica aún más".

97 puntos anotados. "Nuestro equipo tiene mucho talento ofensivamente. Muchas veces no estamos jugando de manera colectiva, pero lo estamos haciendo mejor en cada partido. Creo que meter 97 puntos contra un equipo como Valencia es muy bueno, pero si te meten 111 fuera de casa es muy complicado ganar".