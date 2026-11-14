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Básquet Coruña

Sexto capítulo del serial 'Los reencuentros de Carles Marco'

El técnico del Básquet Coruña coincidió con TJ Shorts, base del Valencia Basket, en su temporada como asistente en el París Basketball

Chaly Novo
Chaly NovoA Coruña
14/11/2026 18:08
Carles Marco, con Tiago Spliter y Kevarrius Hayes, entrenador principal y pívot, respectivamente, del París Basketball de la temporada 2024-25
Carles Marco, con Tiago Spliter y Kevarrius Hayes, entrenador principal y pívot, respectivamente, del París Basketball de la temporada 2024-25
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“El mundo es un pañuelo” es una de las expresiones populares más repetidas durante una vida. En la de la gente del baloncesto, también podría serlo. El desarraigo de los clubes –ya es rara avis el jugador que pasa muchos años o toda su carrera profesional defendiendo el mismo escudo–, aumenta la posibilidad de coincidencias.

Carles Marco vivirá hoy en el Roig Arena, en el duelo de la octava jornada contra el Valencia Basket, la tercera consecutiva. El técnico badalonés libró la pasada jornada, en la visita del Andorra al Coliseum, un duelo de banquillos con el expívot croata Zan Tabak, compañero suyo en el Joventut de Badalona entre 2002 y 2024. Además, uno de los asistentes, Jano González, fue delegado del Oviedo que entrenó Marco.

En la sexta fecha del calendario, Marco se reencontró con otro jugador con el que compartió vestuario en el conjunto verdinegro, Marcelinho Huertas. Quiso el azar (o los petrodólares) que ese fuese el antepenúltimo partido ACB del genial base brasileño, que tras la octava fecha del calendario se despidió del Tenerife para unirse al Dubai Basketball.

Hoy le toca el turno a uno que no fue compañero suyo estrictamente, sino una especie de discípulo, TJ Shorts. El base del Valencia formó parte –importantísima– de la monumental irrupción del París Basketball en la Euroliga hace tres temporadas, cuando el badalonés, asimismo director de juego en sus años de corto, fue asistente de Tiago Splitter, actual entrenador principal de los Chicago Bulls. En ese plantel también estaba Mikael Jantunen, actual jugador del Real Madrid.

El primer capítulo de este serial de viejos camaradas, de reencuentros sobre el parqué, arrancó en la segunda jornada liguera, cuando el Bilbao Basket se presentó en el multiusos de Ponte da Pedra. Su entrenador, Jaume Ponsarnau, lo era del Manresa cuando Carles Marco inició, en 2011, su carrera en los banquillos. El badalonés estuvo aprendiendo del ilerdense durante dos temporadas.

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En los 'hombres de negro' milita el exnaranja Aleix Font, pupilo suyo en el Básquet Girona 2020-21, donde también jugaba Albert Sàbat, actual asistente de Moncho Fernández en el rival del Leyma en la cuarta jornada. No participó en ese duelo Pep Busquets, al que también entrenó en el conjunto catalán. Sí lo hizo Oriol Paulí, jugador del Barça 2023-24, en el que Marco era ayudante de Roger Grimau.

Dentro de dos semanas también habrá reencuentro. A varios niveles. Marco regresa al Nou Congost, su casa brevemente en 2008 y entre 2011 y 2015. En el Manresa, donde en la 2014-15 fue ayudante de Pedro Martínez (Real Madrid), lleva la batuta el base internacional español Ferran Bassas, a quien el preparador del Básquet Coruña dirigió en el Oviedo 2015-16.

Felipe Dos Anjos (Obradoiro), Ricky Rubio y Nico Laprovittola (Joventut), Darío Brizuela, Kevin Punter y Joel Parra (Barça), Balsa Koprivica (San Pablo Burgos) y Willy Hernangómez (Unicaja) son otros jugadores que compartieron equipo con el Carles Marco entrenador o asistente.

No obstante, su reencuentro más peculiar data de cuando firmó por la entidad naranja, ya que fue una derrota en casa contra el Leyma (68-80) la que precipitó su destitución como entrenador del Básquet Girona en noviembre de 2021.

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