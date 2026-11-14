Previa | Todo que ganar y nada que perder

Acción de George Conditt IV en el duelo entre el Básquet Coruña y el Andorra de la séptima jornada Javier Alborés

El Leyma Básquet Coruña afronta este domingo (12.00 horas) uno de los puertos de montaña más altos, duros y empinados de la ACB, el Valencia Basket, a la sazón defensor del título liguero, en gran forma la competición doméstica y en la Euroliga, donde ha pasado a compartir liderato con el Panathinaikos, el Olympiacos y el Barça, y que juega esta octava jornada al amparo del magnífico Roig Arena.

La misión imposible es ganar, aunque el deporte dista de ser una ciencia exacta. La posible, que nadie se haga daño, ya que se avecinan dos compromisos muy importantes, en casa contra el Força Lleida y en la cancha del Manresa.

El equipo taronja se ha sobrepuesto rápida y eficientemente al éxodo producido tras la conquista de su segundo cetro de la ACB. Y una salida más tardía, la del arquitecto del equipo campeón, Pedro Martínez, que llevó su enorme talento táctico al banquillo del Real Madrid.

Sin llegar a ser al 100% un “lo comido por lo servido”, la verdad es que está muy cerca. Donde antes había un Jean Montero, ahora hay un TJ Shorts; en el sitio de Brancou Badio brilla actualmente Armoni Brooks; sin Sergio de Larrea –emigrante en Dallas–, un 2x1 de jóvenes sobradamente preparados: Mario Saint-Supéry y Gonzalo Corbalán. Adiós a Jaime Pradilla y a Braxton Key, hola a Dylan Osetkowski.

Un perfil no tan contundente, desde una perspectiva física, como el de la campaña precedente, pero igualmente con mucho potencial. Una derrota a contrapié –y mala para el Básquet Coruña– en la primera jornada, en casa contra el Lleida (100-105), y otra dentro de la lógica, en la tercera fecha, en el Palau Blaugrana (89-86), donde el nuevo Valencia Basket exhibió pinceladas del equipazo que puede, debe llegar a ser.

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Shorts, el pequeño gran general, tardó entre poquísimo y nada en hacerse con la batuta. El segundo jugador más bajo de la competición, con 1,75 metros, promedia 15,6 puntos, 2,9 rebotes y 5,4 asistencias.

Su segundo de a bordo bien es un primer espada reconocido en Europa, Armoni Brooks (13,3 tantos, con un 38,8% de acierto en triples), está cedido por un ASVEL Villeurbanne que, como otros clubes franceses, vio pinchada en verano la burbuja de los sueños de grandeza.

Nikola Mirotic, la guinda del pastel, aterrizó en la capital del Turia a menos de dos semanas para el inicio de la liga. El (ex)internacional español de origen montenegrino promedia 12,1 puntos y 3,2 rebotes y forma con Shorts y Brooks un demoledor trío de ases.

Complementos de lujo

Los complementos, de puro lujo. Incluido el último en llegar, Jasiel Rivero. Fichado por un mes para cubrir las lesiones de algunos jugadores interiores, el Valencia ya ha ampliado el contrato del cubano (8,7 tantos y 3,4 rechaces) hasta final del temporada.

Kameron Taylor, Josep Puerto, Omari Moore y Neal Sako son otros puntales de la plantilla que gobierna Xavi Albert. El técnico valenciano, ayudante de Pedro Martínez desde 2023, ya había entrenado al principal equipo de su ciudad natal entre abril y junio de 2024, tras el despido de Alex Mumbrú.

Con ligeros retoques, de su propia filosofía baloncestística, Albert mantiene el espíritu de Martínez: juego rápido, intentar dominar el rebote defensivo (es cuarto en el ranking liguero), correr y, como manda el canon actual, muchas posesiones y cargar con energía el rebote ofensivo (quinto de la liga en estos momentos). Y pese a la velocidad, con un control exquisito: lidera la clasificación de balones perdidos, con 7,1, tres menos que el segundo mejor, el Tenerife (10,3).

Es uno de los aspectos que necesitaría mejorar el Leyma para intentar sacar tajada del Roig Arena. También la puntería desde los 6,75 metros, donde su 32,1% de acierto lo sitúa antepenúltimo de la liga. Tendrá que hacerlo, casi con total seguridad, sin Tomas Dimsa. También podría perdérselo el otro lituano de la plantilla, Lukas Uleckas, a causa de una torcedura en el tobillo derecho. Teniendo en cuenta la extrema dificultad de este compromiso y que luego vienen dos contra rivales directos, no sería de extrañar que Carles Marco le reserve.

Estadísticamente, ambos equipos están muy cerca en el apartado reboteador: los de Albert promedian solo 1,4 más que los de Marco, que están siendo mejores (13,3 a 11,4) en los recogidos en el aro enemigo y en balones recuperados (8,4 a 7,4).

Argumentos para soñar siempre los hay a estos niveles. Aunque, con semejante montaña delante, es mucho más complicado verlos. Así pues, lo dicho: intentar llegar lo más alto posible y que nadie se haga daño en el derbi de los equipos naranjas de la ACB y con árbitro principal coruñés, Carlos Cortés.

Muchísimo que ganar –los triunfos fuera de menú saben muy bien y alimentan mejor– y nada que perder para un Leyma Básquet Coruña que posee ya una cuarta parte del botín que desea, cuando todavía quedan cuatro jornadas para llegar a la cuarta parte de la fase regular.