El 1x1 del rival: el monarca de España aspira a ampliar su reino

Nikola Mirotic y TJ Shorts, dos de los ases al servicio de Xavi Albert ACB/Miguel Ángel Polo

Xavi Albert cuenta con un largo y lujoso plantel, como corresponde a un equipo puntero en la Euroliga. Caras nuevas y no tan nuevas dan forma al proyecto post título de liga. Los que se fueron eran muy buenos; los que han llegado, también. El actual monarca liguero aspira a ampliar su reinado al Viejo Continente.

[0] TJ Shorts, base, 1.75.

El maquinista del París Basketball que enamoró hace tres temporadas. Carles Marco conoce perfectamente a este pequeño gran diablo. Sabes lo que va a intentar hacerte, y aun así te lo hace. Excelente pasador, anota mucho de media distancia y muy poco de larga. Atrás sufre, lógicamente, por su escasez de centímetros, aunque usa bien su fibroso cuerpo y su velocidad para ser molesto.

[1] Kameron Taylor, alero, 1,98.

El tipo de jugador que desea cualquier entrenador. Abnegado, disciplinado, nada egoísta, brillante en toda la pista. Si tuviera mejor muñeca exterior sería una estrella en el Viejo Continente. Ayuda mucho y bien en todo. Letal finalizado a la carrera.

[2] Josep Puerto, alero, 1,99.

El canterano sigue ahí a pesar de los salidas y las llegadas continuas. Un tirador magnífico desde el perímetro, especialmente a pies parados. Ayuda en el rebote, pese a no ser un jugador atlético, y en defensa arrima el hombro todo lo que puede.

[3] Nate Reuvers, ala-pívot, 2,11.

Lleva tres semanas en el dique seco y es muy probable que siga siendo baja. De poder jugar, el Valencia ganaría un intimidador con buen tiro exterior y de media distancia, aunque algo débil en defensa cuando están delante pívots fuertes, ya que no tiene mucho peso.

[5] Mario Saint-Supéry, base, 1,94.

Un curso en la NCAA para ponerse más fuerte (aún) y vuelta a casa por una puerta grande. Todavía tiene que pulir algunas cosas, entre ellas el lanzamiento lejano y... cierta tendencia al flopping. Muy listo, intenso, buen pasador y estupendo penetrador gracias a un físico tremendo.

[7] Álvaro Cárdenas, base 1,87.

Otro joven sobradamente preparado. Empezó a carburar al final de la campaña pasada y cada día gana peso en el equipo. Gran director, un '1' muy puro. No hace ascos a encarar el aro en carrera. Selecciona muy bien sus triples, y los mete con porcentaje alto (47,1% este curso).

[8] Dylan Osetkowski, ala-pívot, 2,06.

Prototipo de '4' abierto, Capaz de anotar de tres desde todos los ángulos, aunque sin generarse sus propios tiros. También puede finalizar el pick & roll, aunque cada vez se acerca menos al aro. La defensa y el rebote no están entre sus virtudes.

[10] Omari Moore, escolta, 1,98.

Ha perdido protagonismo respecto a la campaña precedente. Combo guard que rinde mejor al '2' que al '1', ya que no es un gran pasador ni tiene una especial lectura del juego. Buen tirador, aunque esta temporada, con menos minutos sus porcentajes de acierto han caído en picado. Cumple en defensa.

Armoni Brooks, una de las muñecas más letales de Europa, está lanza a canasta contra el Barça ACB Photo/Pol Puertas

[12] Armoni Brooks, escolta, 1,94.

Deseado el pasado verano por (casi) toda Europa, llegó a Valencia cedido por el ASVEL Villeurbanne. Una de la muñecas más letales del continente. Su rango de tiro es larguísimo. Le costó un poco arrancar en la ACB, donde debuta, pero cuando se puso en marcha, lo hizo en quinta. Muy hábil en el juego sin balón, en defensa sobrevive más por inteligencia que por fundamentos.

[13] Neal Sako, pívot, 2,10.

Ha dado un notable salto de calidad respecto al curso precedente. Shorts le pone muy buenos balones para jugar por encima del aro. Intimidador y excelente reboteador, por atleticismo y envergadura. Pívot de los de antes, sin tiro exterior. Sus pares que sí lo tienen pueden sacarle de sitio con cierta facilidad.

[16] Mo Gueye, pívot, 2,06.

Con Omari Moore y Lucas Marí forma el trío de jugadores menos utilizados por Xavi Albert. Escaso de muñeca, sus puntos fuertes están en la defensa, la intimidación, el salto y el rebote. Al tener un físico ligero de kilos es capaz de correr el contraataque.

[20] Gonzalo Corbalán, escolta, 1,93.

Una bestia física. El argentino, la pasada temporada incluido en el segundo mejor quinteto de la ACB, está adaptándose a un rol muy diferente del que tenía en Burgos. Músculo, muelles en las piernas, agresivo, excelente penetrador, capacitado para defender a bases, escoltas y aleros no muy altos. El triple es su principal asignatura pendiente.

[23] Lucas Marí, escolta, 1,97.

Otro que pasó por la NCAA, donde no logró mejorar su talón de Aquiles, el lanzamiento exterior, aunque sí su visión de juego, lo que le convierte en un buen segundo manejador en pista. Físico potente que le ayuda a penetrar, rebotear y en defensa. Buscando su rol en un equipo con muchísima competencia.

[33] Nikola Mirotic, ala-pívot, 2,08.

Se ha perdido las dos últimas jornadas ligueras. Sobran las palabras para definir al '3,5' que no hace tanto llegó a reinar en Europa. Tirador del élite desde el perímetro y hábil en el poste bajo, donde siempre ha exhibido un sensacional juego de pies, aunque con la edad (35 años) ya no se pega tanto en la pintura. Nunca ha sido un buen defensor, ya que su movilidad, sobre todo lateral, dejan mucho que desear, pero maquilla con IQ baloncestístico sus carencias en este aspecto.

[41] Jasiel Rivero, pívot, 2,06.

Llegó con contrato de un mes para cubrir bajas en el juego interior. Y ya ha renovado por el resto de la temporada. Segunda etapa en Valencia, de donde salió para intentar ganar protagonismo en la Euroliga. Muy buen finalizador de pick & roll, incluso por encima del aro. Usa su poderoso cuerpo para anotar en el poste bajo, pero podría esforzarse un poco más en el rebote y en la intimidación. Bastante irregular desde los 4,60 metros; en un mal día en este apartado puede ser un chollo para el rival.