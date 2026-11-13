Mario Saint-Supéry, el 'Principito' que regresa a España para convertirse en Rey

Mario Saint-Supéry hace un mate durante el partido contra Andorra acb Photo / René Badana

El próximo rival del Básquet Coruña, el Valencia Basket, es un equipo plagado de talento por todos sus costados. Posición por posición no solo se trata de una de las mejores plantillas de España, sino de toda Europa. Tj Shorts, Armoni Brooks, Kam Taylor, Neal Sako... Pero el talento de Valencia también es nacional, ya que el proyecto del conjunto 'taronja' ha sido lo suficientemente atractivo como para atraer a Mario Saint-Supéry, una de las perlas del baloncesto español.

El base malagueño puso rumbo el verano pasado a la liga universitaria de Estados Unidos (NCAA), donde militó la temporada 2025-26 en las filas de los Gonzaga Bulldogs. Allí disputó 35 partidos con una media de 23 minutos de juego en los que promedió 8,6 puntos, 2,8 rebotes y 3,8 asistencias, además de 1,3 robos por encuentro. Gonzaga no hizo una mala temporada regular, pero cayó en la segunda ronda de la postemporada ante Texas.

La reconstrucción del campeón Más información

Valencia tuvo más éxito en su postemporada: semifinalista de la Euroliga y campeón de la Liga Endesa. Sin embargo, su buen hacer lo convirtió en un escaparate perfecto para los gigantes de toda Europa y sufrió una desbandada de estrellas este verano. Como parte de su reconstrucción, Valencia consiguió a Mario Saint-Supéry para que regresara a la ACB, una competición que ya disputó hace dos temporadas en las filas de Manresa.

Canterano de Unicaja, Saint-Supéry se estrenó como profesional con apenas 17 años en la temporada 2023-24. El malagueño salió cedido rumbo al Tizona Burgos de LEB Oro, donde a las órdenes de Diego Ocampo empezó a destacar: 11,8 puntos, 2,8 rebotes y 2,3 asistencias en menos de 18 minutos por encuentro. Durante ese curso tuvo su primer encuentro con A Coruña, donde jugó ante el Leyma en el Palacio de los Deportes de Riazor.

Mario Saint-Supery (17) tapona a Yunio Barrueta durante el Leyma-Tizona de 2024 Archivo DXT Campeón

Tras esa temporada, Diego Ocampo lo volvió a reclutar, pero en esta ocasión para hacerlo debutar en ACB (nuevamente cedido) con su nuevo proyecto en Manresa. Con el conjunto catalán bajo sus números con respecto a Primera FEB, algo lógico, pero no fueron para nada malos teniendo en cuenta que era un debutante de 18 años: 8,3 puntos, 2,1 rebotes y 2,1 asistencias.

Ahora ha llegado a Valencia para dar un paso más en su carrera. Durante el verano ya formó parte de la selección española absoluta, donde apunta a ser un fijo en los próximos años. Con la camiseta taronja no ha empezado de la mejor manera la temporada. El cambio en su físico es fácilmente visible, pero ahora está en una plantilla con mucho talento y competencia por cada minuto.

En Liga Endesa está yendo de menos a más y sus mejores partidos con el Valencia Basket han llegado en las últimas jornadas: 17 puntos y 6 robos contra Andorra. En Euroliga, su participación está siendo algo menos, con poco acierto, sobre todo desde la línea de tres, opacado también por el gran arranque de Tj Shorts en su misma posición.

En su mejor momento de la temporada y con un tiempo de adaptación que no hace más que ampliarse día a día, Mario Saint-Supéry y el Valencia reciben este domingo en el Roig Arena (12.00 horas) al Básquet Coruña.