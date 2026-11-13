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Básquet Coruña

El bien y el mal en 80 minutos

Dos duelos antagónicos componen el escueto historial oficial entre el Básquet Coruña y el Valencia Basket

Chaly Novo
Chaly NovoA Coruña
13/11/2026 05:00
Yunio Barrueta lanza a canasta en el partido de la temporada 2024-25 en el Coliseum contra el Valencia Basket
Yunio Barrueta lanza a canasta en el partido de la temporada 2024-25 en el Coliseum contra el Valencia Basket
ACB Photo/Mónica Arcay
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El Valencia Basket y el Básquet Coruña se ven las caras este domingo (12.00 horas) en el fenomenal Roig Arena, un nuevo y lujoso escenario para un historial de cara a cara tan escueto como antagónico.

Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces en competición oficial, después de haberlo hecho por primera vez en el veraniego Torneo EncestaRías 2024 que se celebró en el Municipal de Pontevedra, donde completaron el cartel el Breogán y el Mónaco francés.

El conjunto taronja, entrenado entonces por el actual técnico del Real Madrid, Pedro Martínez, se impuso, por un claro 108-85 al dirigido por Diego Epifanio.

Semi Ojeleye (20 puntos) fue el máximo anotador del Valencia y Brandon Taylor (19), del conjunto naranja. Josep Puerto, Nate Reuvers (actualmente en el dique seco) y Lucas Marí son los únicos que jugaron aquel encuentro que siguen en el equipo levantino. Xabi López-Arostegui fichó el pasado verano por el La Laguna Tenerife.

Del plantel de Epi quedan dos en la ACB, su pupilo en el Obradoiro Yunio Barrueta y Atoumane Diagne (Força Lleida), de baja por una lesión grave de rodilla.

Del equipo herculino únicamente permanece personal técnico: Román Gómez y Carlos Penedo, los dos asistentes de Carles Marco; e institucional: Alex Hernández, entonces base y ahora responsable de marketing y de relaciones institucionales.

Preámbulo lógico

Aquel amistoso fue, a efectos de vencedor, un (lógico) preámbulo de lo que pasaría en los duelos oficiales, toda vez que el que el Básquet Coruña debutaba ese curso en la liga y el Valencia Basket era uno de los candidatos al título, además de equipo de Euroliga

El primero tuvo como escenario el Coliseum, a 48 horas del Día de Reyes de 2025. El anfitrión llegó bajo mínimos a la cita con un Valencia instalado en la punta de la clasificación. Epi solo pudo disponer de ocho jugadores. Gus Lima y Phil Scrubb se lo perdieron por lesión; Ingus Jakovics y Alex Hernández, a causa de un virus. El dominicano LJ Figueroa se había marchado una semana antes y todavía no tenía sustituto (acabaría siendo su compatriota Ángel Núñez).

Y en esas precarias condiciones, a las que se unió un arbitraje que enfadó muchísimo a la afición local, firmó el Básquet Coruña una de sus mejores actuaciones del curso 2024-25. Si no, la mejor, habida cuenta de la situación.

Chris Jones (18 puntos) y Brancou Badio (17) pilotaron una victoria por 91-99 que el Leyma, encabezado por Barrueta (20), Olle Lundqvist (15), Beqa Burjanadze (14) y Trey Thompkis (13), discutió hasta el último minuto.

Radoncic se hace con un rebote bajo la canasta defendida por el Tenerife en el partido de Liga Endesa disputado esta temporada en el Coliseum

A Coruña disfruta del final del "tostoncesto"

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El partido de la segunda vuelta, con el conjunto herculino con todos los efectivos –menos Lima–, entre ellos los fichados sobre la marcha Thomas Heurtel, Karlis Silins y Ángel Núñez, fue, paradójicamente, el peor de la temporada: un sonrojante 127-81 en la Fuente de San Luis. O, lo que es lo mismo, la mayor cantidad de puntos encajados por el Básquet Coruña en sus 30 años de existencia. Incluso peor que en la derrota más amplia, 114-66, en la pista del Baskonia, donde el equipo coruñés jugó con varios elementos perjudicados por un virus estomacal.

Thompkins (17 puntos), Taylor (16) y Heurtel (16) dieron la cara en la primera parte (53-44) en La Fonteta. Jean Montero (18) y Puerto (17) lideraron un septeto de jugadores del Valencia Basket en dobles dígitos.

Esta es la corta historia conjunta de los dos equipos naranjas de la Liga Endesa 2026-27. Aunque de alguna manera lejana, en el tiempo y algo más, el año 1996 fue muy importante para ambos. Incluso llegaron a estar relativamente cercanos.

El Valencia Basket, fundado en 1986, solamente tardó dos años en llegar a la Asociación de Clubes de Baloncesto, donde estuvo de manera ininterrumpida hasta 1995. La temporada 1995-96 militó en la EBA. La siguiente lo haría el recién nacido Básquet Coruña, cuyo alumbramiento se produjo menos de dos meses después del final de la entonces segunda categoría, que, curiosamente, esa campaña no otorgaba ningún billete para una primera que había optado por bajar de 20 a 18 equipos. En la plantilla del Pamesa Valencia 1995-96 estaba el larachés Pablo Esmorís, que en la 1997-98 se uniría al Sondeos del Norte en la nueva Liga LEB.

El club levantino se coló entre los mejores comprando los derechos del CB Zaragoza (entidad distinta a la que la coruñesa le vendió la plaza en la Liga LEB al final del ejercicio 2001-02). Desde entonces siempre ha vivido en la cumbre del baloncesto español. Dos ligas (2016-17 y 2025-26), una Copa del Rey (1997-98) y dos Supercopas de España (2017 y 2025) forman el palmarés nacional del equipo masculino del club taronja.

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