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Básquet Coruña

El Básquet Coruña se adhiere a la campaña 'Sensores nas pistas'

La Federación Gallega de Baloncesto y ANEDIA activan, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, el reparto de pegatinas que simulan un sensor de glucosa

Sergio BaltarA Coruña
13/11/2026 17:40
Leyma por el Día de la Diabetes
Los jugadores del Básquet Coruña lucen un sensor de glucosa simbólico en un entrenamiento
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La Federación Gallega de Baloncesto (FEGABA), a través de su proyecto SOCIAL BASKET y ANEDIA (Asociación de Niños, Jóvenes y Adultos con Diabetes de Galicia), activan por tercer año consecutivo la campaña 'Sensores en las Pistas', a la que se adhirió la primera plantilla del Básquet Coruña.

Los hombres que entrena Carles Marco se colocaron un sensor simbólico en uno de los entrenamientos de preparación para el partido en la pista del Valencia Basket, correspondiente a la octava jornada de la Liga Endesa. 

Coincidiendo con el Día Mundial de la Diabetes, que se celebra este sábado 14 de noviembre, ambas entidades unen fuerzas de nuevo para sensibilizar sobre lo que significa vivir con diabetes tipo 1. Además, quieren transmitir un mensaje claro: la diabetes no es un obstáculo para practicar deporte. 

Durante los partidos oficiales que se disputarán a lo largo del fin de semana en las competiciones regionales y zonales de baloncesto, jugadores, entrenadores y equipos arbitrales llevarán una pegatina en el brazo que simula el sensor de glucosa que utilizan a diario las personas con esta enfermedad. El personal de ANEDIA se encargó de entregar las pegatinas a cada pabellón, donde estarán disponibles en la mesa de árbitros para todos los equipos participantes. 

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La FEGABA ha transferido la iniciativa a los clubes y al Comité Gallego de Árbitros de Baloncesto (CGAB) para que puedan llegar a todos sus miembros. Las selecciones gallegas también se suman a esta acción simbólica un año más. 

La consolidada campaña 'Sensores en las Pistas' nació en 2024 y se ha convertido en un evento fijo en el calendario del baloncesto gallego. En su segunda edición, la campaña duplicó su alcance a 20.000 pegatinas. 

Además, dio voz a atletas federados y miembros de la CGAB que viven con diabetes tipo 1, quienes compartieron cómo compaginan el baloncesto con el manejo diario de la enfermedad. FEGABA y ANEDIA animan a clubes, atletas y familias a compartir sus fotos con la pegatina en redes sociales, con la etiqueta #SensorsNasPistas.

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