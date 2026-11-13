Carles Marco: "Mal haríamos en pensar que quedan 27 partidos y llevamos tres victorias"

Carles Marco gesticula en la banda durante el Básquet Coruña-Andorra Javier Alborés

Carles Marco, técnico del Leyma Básquet Coruña, alabó las muchas virtudes de su rival de este domingo (12.00 horas) en el Roig Arena, el Valencia Basket, un vigente campeón liguero al que badalonés conceptualiza como "un reto para seguir creciendo como equipo", aunque no descarta, ni de lejos, la posibilidad de dar la sorpresa, aunque, casi con total seguridad, volverá a tener la baja de Tomas Dimsa.

Estado de la plantilla. "Tomas [Dimsa] no está para jugar. Es una pena. No ha podido entrenar en toda la semana; le hemos ido reincorporando, pero aún está un poquito verde y seguramente, prácticamente seguro [no jugará en el Roig Arena]. Vamos a intentar que se recupere bien y pueda estar para la semana que viene. Vamos a ver estos dos entrenos; si hace falta, nos llevaremos a Eric [Del Castillo, jugador del vinculado Xiria] para ser doce. También es cierto que ayer se torció un tobillo Lukas [Uleckas]. Vamos a ver cómo está hoy; esperamos que esté bien y pueda ayudarnos. Y que no pase nada más, porque toda la semana hemos entrenado con buena mentalidad, fuerte, bien, y espero que los que estén, estén a tope para jugar un gran partido ante un gran rival y en un magnífico escenario".

Posible baja de Nikola Mirotic. "Ellos tienen una plantilla muy larga, que además tienen que hacer descartes, porque son quince o dieciséis, y tampoco lo sabremos hasta el final. Lo que tenemos que intentar es estar mentalizados en hacer las cosas cada día mejor, en competir al máximo, sea contra quien sea. Shorts, Cárdenas, Saint-Supéry, Mirotic, Gueye, Puerto... Intentar centrarnos en los detalles que hacen ellos. Juegan muy bien, muy rápido, se pasa muy bien el balón, son agresivos en todas las situaciones de ataque... Intentar minimizar las cosas y mejorar las nuestras, cada día, y competir al máximo. Yo creo que es motivante para todos el ir a un escenario como el que vamos a ir, contra un equipo que ha ganado ya ocho partidos en la Euroliga, que va muy bien en la liga. Intentar demostrarnos que podemos competir en cualquier sitio. Vamos con esa idea y superpositivos como siempre".

Menos presión de la habitual. "No me vas a cambiar de camino (risas). Creo que si no lo hacemos así y estás esperando al partido porque crees que este es..., y lo pierdes, ¿qué pasa? Este es el siguiente, es un reto superchulo, un reto motivante, queremos hacer las cosas mejor cada día y prepararnos cada semana para lo que venga. Viene Valencia y vamos a intentar hacer el mejor partido posible y a disfrutarlo, pero a disfrutarlo compitiendo al máximo. A ver si podemos tener la opción de poder llegar al final con opciones. Pero mejorando cada día y sabiendo que todos y cada uno de los partidos son importantes. Y este es el más importante porque es el siguiente".

Dos equipos con filosofías similares. ¿Partido para hacer algo diferente?. "Nosotros tenemos nuestras características y ellos las suyas, porque son diferentes jugadores. Es difícil. Nosotros ya hacemos alguna cosa diferente en cada partido. El otro, con Kuric, cambiamos, y creo que el más/menos cuando estuvo él en pista nos demostró que lo hicimos más o menos correctamente. Otras cosas no (risas). Hay que cambiar pequeños detalles, lo que no podemos es cambiar de golpe y porrazo, en una semana, lo que hacemos e intentamos cada día, los mecanismos que tenemos para mejorar. Tendremos que intentar parar desde arriba a sus bases, especialmente a TJ Shorts, porque hacen muy bien y muy rápido el cambio de defensa a ataque. Tenemos que hacer muchas cosas muy bien, porque si no será my difícil competir contra el Valencia. Pero no variaremos demasiado".

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¿Más claves de las habituales? "Intentar que no nos corran, y para eso tenemos que ir bien al rebote ofensivo. Y luego, cuando metamos canasta o no la metamos y no cojamos el rebote, estar atentos para que no hagan esa transición rápida, porque de ahí sacan muchos puntos, y también mucha responsabilidad todos nosotros en el uno contra uno, en cerrar bien el rebote para poder correr, en no cometer pérdidas tontas... Ellos son superagresivos y hacen perder muchos balones a los rivales en primera línea. Ayudar a Alonzo, Dídac y Caio para que podamos subir mejor el balón y construir rápido; esto en base a hacer mejor las cosas de cada día. Es un reto; cada semana tenemos uno, y de eso va un poquito: que cada día los tengamos para poder mejorar como equipo, para poder dar sorpresas, porque imposible no hay nada. Entrenamos cada día a tope para poder competir con el siguiente rival, y este es Valencia, no voy a engañar a nadie, cuando lo vemos jugar al nivel que juega".

El subidón de Andorra como plus. "Las victorias ayudan a venir toda la semana... No es otra actitud, porque entrenamos siempre bien, pero si que venimos un poquito más contentos, más positivos, y eso va ayudando a crecer como equipo. Vendrán derrotas y tendremos que seguir entrenando para seguir mejorando".

Un cuarto del objetivo de triunfos cumplido en siete jornadas. "No hacemos ninguna cuenta. Vamos al siguiente partido y si podemos sumar, sumar, y no, al próximo. Así tiene que ser, no podemos estar pensando ahora en los que tenemos que ganar y los que ganamos; en el fuero interno, a veces dices, 'mira, ya llevamos tres', pero mal haríamos. Pensar en Valencia; si podemos conseguir la victoria, bien, si no, intentar hacer el mejor partido posible, para que nos sirva para en el siguiente intentar hacerlo mejor. Cada partido pensando que es el último, no pensar en quedan 27 y llevamos tres victorias".