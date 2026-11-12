El Básquet Coruña ya conoce a sus rivales en la fase inicial de la Minicopa Endesa

Imagen de la final de la Minicopa Endesa 2026 entre el Valencia Basket y el Real Madrid ACBPhoto/David Grau

Elche acogerá, del 27 al 29 de noviembre, la fase inicial de la Minicopa Endesa, que reunirá a 16 equipos infantiles en busca de una de las seis plazas que dan acceso a la fase final. Entre los participantes se encuentra el Leyma Básquet Coruña. Todos los partidos se podrán ver a través del canal oficial de la ACB en YouTube.

El conjunto naranja quedó encuadrado en el grupo B. Debutará el viernes 27, a las 11.00 horas, contra el Joventut de Badalona. Ese mismo día, en la sesión vespertina, se las verá (19,00) con otro peso pesado nacional, el Unicaja Málaga. El sábado 28, a partir de las tres de la tarde, se enfrentará al Força Lleida.

El Valencia Basket, como anfitrión, y Real Madrid, como defensor del título, ya tienen asegurada su presencia en la fase final, que tendrá lugar en la capital del Turia del 17 al 21 del próximo febrero.

El grupo A lo forman Zaragoza, Bàsquet Girona, Bilbao Basket y Andorra; en el C competirán Fundación CB Canarias, Manresa, Breogán y San Pablo Burgos, y el D lo compone Barça, UCAM, Baskonia y Obradoiro.

El primer clasificado de cada grupo logrará el pase directo a la fase final, mientras que los segundos tendrán una nueva oportunidad en el play-in del domingo 29, donde se decidirán las dos últimas plazas en duelos a partido único.