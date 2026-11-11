La reconstrucción del campeón

Armoni Brooks, Niola Mirotic y Tj Shorts durante el partido entre Valencia Basket y UCAM Murcia acb Photo / Miguel Ángel Polo

El Valencia Basket será el próximo rival del Básquet Coruña en Liga Endesa. Tras dos victorias consecutivas ante su público en el Coliseum, el Leyma regresa a la carretera para visitar el flamante Roig Arena, nueva casa del conjunto ‘Taronja’ desde septiembre del año pasado. El estreno del nuevo macro recinto valenciano no pudo ser mejor, ya que la temporada del equipo que entonces entrenaba Pedro Martínez acabó de manera casi inmejorable: campeones de Liga Endesa y participantes de la Final Four de la Euroliga.

Ese grandísimo rendimiento convirtió al Valencia Basket en un escaparate para los mercados más grandes de Europa y muchas de sus piezas clave decidieron poner fin a su etapa en la entidad. La cabeza pensante, Pedro Martínez, y uno de los fijos en las convocatorias de la selección española, Jaime Pradilla, se fueron de la mano al Real Madrid. Una de las promesas del baloncesto nacional como Sergio de Larrea tomó la decisión de cruzar el charco para unirse a Santi Aldama en los Dallas Mavericks de la NBA. La gran estrella del equipo, Jean Montero, puso rumbo al Olympiacos, donde comparte liga con Brancou Badio (Panathinaikos). Braxton Key se marchó al Fenerbahçe, Darius Thompson al Olimpia Milano, Matt Costello a los Chiba Jets y dos cupos como Isaac Nogués y Xabi López-Arostegui se quedaron en España, en Joventut y Tenerife, respectivamente.

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La dirección deportiva del Valencia afrontaba un verano difícil con una reconstrucción casi total, pero con una cosa clara: no querían perder la identidad que les había llevado a lo más alto. Por ello optaron por Xavi Albert, segundo de Pedro Martínez el año pasado, como nuevo entrenador principal del equipo. De la plantilla del año pasado continúan seis jugadores: Álvaro Cárdenas, Josep Puerto, Omari Moore, Kam Taylor, Nate Reuvers y Neal Sako. Para suplir las importantes bajas ha llegado una mezcla de talento de futuro (con mucho presente) y experiencia contrastada en Liga Endesa y en Europa.

El futuro próximo de la selección pasa por nombres como Mario Saint-Supéry o Lucas Marí, ambos en la NCAA el curso pasado. Uno de los nombres propios de la ACB 2025-26 fue el de Gonzalo Corbalán. El Valencia no dudó en hacerse con los servicios del argentino para su nuevo proyecto, al que han llegado nombres de la fuerza de Tj Shorts, Armoni Brooks o Dylan Osetkowski. Completan la rotación un tal Nikola Mirotic junto a Jasiel Rivero y Mo Gueye.

Las primeras sensaciones de esta nueva temporada fueron agridulces: derrota por un punto en las semifinales de la Supercopa de España, victoria por dos a domicilio en el estreno en Euroliga contra el Besiktas y derrota (100-105) en el debut de Liga Endesa contra Lleida. Tras ese primer tropiezo en la competición doméstica llegaron cuatro victorias seguidas, tres de ellas en Europa, antes de un nuevo bache con tres derrotas frente a Barcelona (ACB), Olympiacos y Maccabi.

Desde ese 15 de octubre que el Valencia perdió 88-91 contra el equipo israelí, el conjunto ‘Taronja’ tan solo ha vuelto a conceder una derrota: de nuevo contra el Barcelona, su bestia negra hasta el momento con un balance de 0-3. Por el camino ha arrollado a Murcia o Andorra en Liga Endesa y se ha sobrepuesto a equipos como Fernerbahçe u Olimpia en Euroliga. Además, poco a poco van entrando en juego más piezas llamadas a ser importantes, como es el caso de un Mario Saint-Supéry que parece irse cocinando a fuego lento en el sistema de Xavi Albert. Al contrario que un Tj Shorts que ocupa el tercer lugar del podio de valoración de la Liga Endesa con 20,7 créditos por encuentro.

A nivel grupal, el Valencia ya es segundo en la ACB con un balance de cinco triunfos y dos derrotas y un promedio ofensivo de casi 100 puntos por partido (99,14). En Euroliga están empatados en el segundo puesto con otros cinco equipos gracias a un gran balance de 7-3.