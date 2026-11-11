El truco final de Marcelinho Huertas, que deja Tenerife y la ACB

El base brasileño Marcelinho Huertas confirmó este miércoles que abandona La Laguna Tenerife para fichar con un contrato por dos temporadas por el Dubai, que disputa la Euroliga a las órdenes de Xavi Pascual. Es el adiós de no sólo de un jugador que ha marcado época en el club canario, sino de una de las figuras más determinantes de la Liga Endesa en su historia reciente. Hace unas semanas el público coruñés pudo disfrutar de su talento en el Coliseum.

Tras 19 años en España (2003-2026, con un paréntesis de una temporada en Italia y otro de dos en la NBA), Huertas deja Tenerife con 43 años y un palmarés que tardará en igualarse en la isla: una Liga de Campeones, dos Copas Intercontinentales, un subcampeonato en la Copa del Rey y dos terceros puestos en Liga Endesa, además de una larga lista de récords individuales.

"Hay momentos para el que nunca estamos del todo preparados. Aunque sepas que llegarán, cuando llegan las palabras se quedan cortas. Hoy me toca vivir una de ellas. Después de siete temporadas, cierro una de las etapas más bonitas de mi vida", dijo el jugador, visiblemente emocionado, en rueda de prensa

Sin saberlo, los aficionados que asistieron en el Santiago Martín al partido del pasado domingo vieron el último espectáculo del mago Marcelinho Huertas con la camiseta de La Laguna Tenerife. Al truco final no le faltó brillantez. Fue un recital de 19 puntos, cuatro asistencias y 21 de valoración que resultaron clave para el triunfo del equipo canario sobre el Joventut.

Teniendo en cuenta la actuación, pudiera parecer que el propio Huertas estaba escribiendo su final en el club. Que estaba firmando su despedida en el lenguaje que mejor se le da: el del balón. Sin embargo, sería injusto pensar que Huertas deslumbró sólo por ser el último baile. Lo cierto es que no ha habido partido en el que el jugador brasileño no haya ido más allá de lo esperado. Que no haya sorprendido por haber hecho lo siguiente, lo impensable, lo inimaginable. Ha sido así desde julio de 2019, cuando su incorporación al Club Baloncesto Canarias con 36 años parecía más un paso hacia la retirada que lo que vino después. Y es que lo que vino fue la mejor versión de la carrera de un deportista que ya era reconocido como una leyenda mundial antes de llegar a la isla.

Huertas arribó al equipo tinerfeño con tres títulos de Liga Endesa (2010,2012, 2014), una Copa del Rey (2013) y una Supercopa de España (2011) y tras haber jugado entre los mejores en la Euroliga y en la NBA.

Con un bagaje de dos temporadas en Los Ángeles Lakers regresó al Baskonia y, tras dos cursos en Vitoria, comenzó el idilio. En siete años, Huertas ha completado hitos como reventar el récord de asistencias de la ACB. Llegó a Tenerife con 1.603 pases de canasta y hoy se marcha con 3.220, el doble y en tan sólo la mitad de tiempo. En julio de 2019, el récord de Pablo Laso de 2.870 parecía inalcanzable pero una vez más, Huertas hizo posible lo imposible.

Se queda con unos topes de locura como los 43 puntos y 47 de valoración contra el UCAM Murcia en la temporada 2022/23 o las 17 asistencias ante el Casademont Zaragoza de la 2019/20. También con títulos individuales como el de ser MVP de la Liga Endesa en 2025, con 42 años.

Más allá de estas cifras personales, Huertas ha sido el guía espiritual de una generación inigualable para el club aurinegro y es que los logros de la mejor etapa de la entidad no se entenderían sin su liderazgo. Su palmarés en Tenerife cuenta con una Liga de Campeones (2022), dos Copas Intercontinentales (2020 y 2022) y el mejor resultado del club tanto en la Copa del Rey (subcampeón 2023) como en Liga Endesa (tercer puesto de la campaña 2020/21 y la 2024/25).

Su marcha al Dubai Basketball, confirmada este miércoles, no solo deja huérfano a La Laguna Tenerife. También lo hace con la ACB. Tras 19 años en la competición española, el base se marcha con el logro indiscutible de haber sido el mejor extranjero de la historia de la liga.

Felicidad, disfrute, asombro... Eso es lo que se ha sentido cada fin de semana en el pabellón Santiago Martín. Con cada asistencia a su mejor pareja de baile, Gio Shermadini, con cada pase de espaldas o con las canastas a una pierna. También con cada victoria ante los gigantes Real Madrid y Barça o con cada vez que se consiguió un pase inédito a la siguiente ronda.

Han sido siete años de superar todas las expectativas posibles y es que ni el más optimista soñó alguna vez con haber tenido al mejor Marcelinho Huertas como el mejor jugador de la historia del CB Canarias. Tal vez, es posible, que el truco final de Marcelinho Huertas sea precisamente este: Que nunca se le acaba la magia. Su nuevo destino será el lugar donde seguir siendo testigos del inagotable magnetismo del astro brasileño.