En la primavera de 1993 un sorprendente equipo francés ganó la vieja Copa de Europa de baloncesto. El Limoges desactivó a la poderosa Benetton, que tenía a Toni Kukoc en sus filas antes de migrar a Chicago, por un marcador de 59-55 en la final. Entre los dos partidos de la Final Four, el cuadro galo anotó 121 puntos. Un año después el Joventut fue el campeón tras dejar atrás al Olympiacos por un resultado casi igual (59-57). En la final de 1998, la Virtus dejó al AEK heleno en 44 puntos. Los noventa, con el recuerdo opuesto del Dream Team impactando al planeta en los Juegos Olímpicos de Barcelona, vivieron en Europa la llegada del "tostoncesto", que en España anidó hasta el inicio de la pasada década.

Un duelo entre Manresa y Alicante en marzo de 2011 marca la apoteósis del “tostoncesto” en la ACB. El partido acabó con un 49-48 y fue el primero que no llegó a la centena de puntos desde que en 1983 se dio el paso de la vieja Liga Nacional a la de la Asociación de Clubs.

Treinta años son habituales los tanteadores en los que ambos equipos llegan a los cien puntos. Y el Básquet Coruña se enmarca en ese nuevo baloncesto que se juega al galope y convierte el lanzamiento triple en uno de sus paradigmas.

¿Qué ha ocurrido y por qué?

El término "tostoncesto" (una mezcla despectiva de tostón —un rollo o aburrimiento— y baloncesto) ha ido desapareciendo del vocabulario común debido a la evolución táctica y reglamentaria hacia un juego mucho más dinámico, rápido y enfocado en el espectáculo. Este concepto se acuñó con fuerza a finales de los años 90 y principios de los 2000 para describir un estilo de baloncesto muy concreto, caracterizado por:

Posesiones larguísimas y ritmo controlado al extremo.

y ritmo controlado al extremo. Marcadores bajísimos que a veces apenas superaban los 50 o 60 puntos.

que a veces apenas superaban los 50 o 60 puntos. Defensas físicas asfixiantes y un juego extremadamente táctico que priorizaba no cometer errores antes que arriesgar o correr.

Las razones de la extinción

El baloncesto moderno ha desterrado esta "pesadilla del pasado" gracias a varios factores clave:

1. La revolución del triple: La influencia de equipos de ritmo frenético y el uso masivo del tiro de tres puntos cambiaron por completo la geometría de la cancha. Hoy en día, los equipos prefieren transiciones rápidas y lanzamientos exteriores en lugar de congelar el balón.

2. Cambios en el reglamento: Modificaciones en las reglas (como los 14 segundos tras rebote ofensivo) y un criterio arbitral que castiga más los contactos defensivos continuos se diseñaron específicamente para acelerar el juego y beneficiar a los atacantes.

3. Foco en el entretenimiento: Tanto la NBA como la Euroliga y la ACB entendieron que el aficionado actual exige un producto de alto voltaje. Los entrenadores modernos apuestan por rotaciones constantes, transiciones de pocos segundos y máxima intensidad. Ese es, por ejemplo, Carles Marco.

En definitiva, el "tostoncesto" murió porque el baloncesto actual se ha entregado por completo al vértigo, la velocidad y la anotación alta

La estadística avanzada fue el detonante matemático que sepultó definitivamente al tostoncesto. Cambió por completo la mentalidad de los entrenadores y directivos al demostrar con datos empíricos que el estilo lento, especulativo y basado en la media distancia de los años 90 y 2000 era profundamente ineficiente.

A través de métricas revolucionarias, la analítica aplicada al juego transformó el baloncesto de las siguientes maneras:

La muerte matemática de la media distancia

El tostoncesto abusaba de ataques largos que terminaban en tiros de 4 o 5 metros tras no encontrar una ventaja clara. La estadística avanzada introdujo conceptos como el Porcentaje de Tiro Efectivo y el Tiro Real, para evidenciar una realidad matemática demoledora:

- Un tiro de media distancia suele tener un acierto cercano al 40% (aporta 0,8 puntos por intento).

- Un triple desde la esquina, aunque se falle más, suele anotarse en torno al 35%-40% (aporta entre 1,05 y 1,20 puntos por intento).

- Las bandejas y mates bajo el aro rondan el 60% o más de efectividad y generan faltas (tiros libres).

Los datos demostraron que el tiro de media distancia era el peor negocio del baloncesto. El juego se polarizó hacia los triples y la pintura, haciendo que la pista se abriera y el juego fluyera de forma natural, destruyendo los ataques atascados de antaño.

De "puntos totales" a "eficiencia por posesión"

Antes, se pensaba que un equipo que ganaba 65-60 defendía de maravilla y que un ataque de 90 puntos era necesariamente excelente. La estadística avanzada demostró que los puntos totales eran un espejismo que dependía del ritmo de juego. Se empezaron a medir el Rating Ofensivo y el Rating Defensivo, que miden los puntos anotados o recibidos cada 100 posesiones. Los cuerpos técnicos entendieron que amarrar el balón y agotar la posesión no te hacía defender mejor; simplemente reducía el número de ataques de ambos equipos. Al descubrir que se podía ser igual de eficiente (o más) jugando rápido, el miedo a perder el balón por acelerar el ritmo desapareció. Y llegó el frenesí.

La teoría de los "Cuatro Factores"

Desarrollada por el pionero de la analítica Dean Oliver, esta teoría demostró matemáticamente que los partidos se ganan dominando cuatro áreas específicas ponderadas:

a) Efectividad en el tiro – 40% de importancia (Básquet Coruña es décimocuarto).

b) Cuidado del balón / Pérdidas – 25% de importancia (el equipo de Carles Marco es undécimo en esta clasificación).

c) Rebote ofensivo – 20% de importancia (aquí los naranjas se fajan como pocos en la ACB: son terceros en capturas).

d) Tiros libres intentados – 15% de importancia (los herculinos son décimos).

Para maximizar las métricas en el tiro libre y el porcentaje efectivo, los equipos necesitaban atacar rápido antes de que la defensa rival se colocara en zona o de manera asfixiante de cinco contra cinco. Atacar en los primeros segundos de la posesión contra una defensa desorganizada aumentaba drásticamente la eficiencia en estos cuatro apartados. Carles Marco siempre apura al equipo para que cuando sale el balón de la pista lo ponga inmediatamente en juego.

Oliver, fue el primer analista a tiempo completo en la historia de la NBA cuando trabajaba para los desaparecidos Seattle SuperSonics. Luego pasó por franquicias como Denver Nuggets, Sacramento Kings o Washington Wizards. El algoritmo que determinó definió un nuevo baloncesto. La llegada de cámaras con seguimiento de movimiento en los pabellones empezó a registrar cada baldosa de la cancha. Los mapas de calor desnudaron las pizarras de los entrenadores más conservadores: demostraron que congelar el balón para que una estrella jugara un aclarado estático en el poste bajo contra dos defensores producía un rendimiento ofensivo bajísimo. Las oficinas se llenaron de matemáticos y los entrenadores se vieron obligados a diseñar jugadas dinámicas que buscaran tiros eficientes en pocos segundos.

El Básquet Coruña no especula con posesiones eternas de 24 segundos. Su filosofía de juego se ha definido a menudo como un estilo puramente "Rock & Roll". “Soy más de hip hop, pero creo que se podría definir así”, convino el director deportivo Charlie Uzal cuando hace algo más de un año presentó en público el nuevo libreto del equipo con Carles Marco al frente.

La estadística avanzada de la temporada actual en la ACB refleja que el equipo juega este curso a un ritmo superior a las 81 posesiones por partido, algo más de cuatro por minuto, al nivel del Valencia, rival del próximo fin de semana. En los extremos, el Breogán se dispara por encima de las 86 y el Tenerife cae a 74,9. Hasta ocho equipos de la ACB tienen más posesiones por partido que este frenético Básquet Coruña en estos albores del curso.

“Ha muerto el basket. Ha sido el triunfo del antibaloncesto”, sentenció Petar Skansi, entrenador de la Benetton Treviso tras aquella victoria del Limoges. “Que mi amigo Skansi me deje a Kukoc y coja al jugador mío que quiera y ya veremos quién practica antibaloncesto. Lo único que hago es amoldarme al grupo humano que tengo”, se defendió Boza Maljkovic, guía del equipo francés y a quien se tenía por gurú del "tostoncesto". Años después no importa el nivel de los jugadores sino la matemática que lleva al juego inventado por James Naismith hacia un estilo frenético.