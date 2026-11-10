Mejorando lo pasado

Lukas Uleckas y Karlis Silins intentan hacerse con el balón ante Bastien Vautier en el duelo con el Bilbao Basket de la segunda jornada liguera ACB Photo/Mónica Arcay

¿Las comparaciones son odiosas? Posiblemente. ¿Necesarias? En ocasiones. ¿Justas? A veces, sí. Aunque el deporte no es una ciencia exacta y el final es lo que cuenta, no es un pecado cotejar el rendimiento de dos equipos después de únicamente siete partidos de una temporada de 34.

Viene esto a colación más por sensaciones que por números, aunque estos también ayuden a afirmar que este Básquet Coruña está siendo mejor que el que Diego Epifanio dirigió hace dos temporadas.

Empezando por las victorias. Solo una más puede parecer una miseria, pero cuando están tan, tan caras y la víctima es un rival directo, su valor sube notablemente.

Los intangibles, al igual que en el propio juego, también están del lado de Carles Marco y cía. La sensación es la de un equipo más comprometido, más hambriento (así lo describieron el propio entrenador y el director deportivo, Charlie Uzal), sin veteranos con achaques y todo ganado ya, con jugadores con ganas de demostrar que valen para la segunda mejor liga de baloncesto del planeta.

Hay aspectos, al margen del récord, que son muy parecidos, como la cantidad de puntos recibidos, 53 más este curso, compensados en parte por los anotados (119 más). Aunque la percepción es que es más la inspiración de los rivales y el cambio de filosofía general (se tira y se anota más de tres) que los defectos defensivos graves de hace dos años, cuando, además, al Leyma se lo vio bajar los brazos muy pronto en un puñado de partidos.

Hay mucha paridad también en los rebotes, pero con la diferencia favorable al Básquet Coruña 26-27, tanto en totales como en ofensivos; en este último apartado los pupilos de Marco están capturando casi dos más por encuentro que los de Epi, que en su momento, todo sea dicho, pasaron mejor el balón (159-127 en asistencias).

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En los balones recuperados mandan los de Marco, también con casi dos más de media, un buen pico en una estadística donde el equipo que está liderando la liga, el Breogán, promedia 9,8. Mientras que en los perdidos la cosa no puede estar más pareja: 102 el presente equipo y 101 el de hace dos campañas.

En valoración total también gana la plantilla actual, por 664 a 620, a pesar de que en la quinta jornada de la 24-25, en casa contra el Zaragoza, el Básquet Coruña alcanzó los 145 créditos, la mayor cantidad de sus 30 años de existencia.

De vuelta al mundo fuera de la estadísticas oficiales, el Básquet Coruña de Epi, pese a ganar al Real Madrid en la primera jornada, cedió claramente en tres de sus siete compromisos (En Andorra, en el Palau Blaugrana y contra el Tenerife), en tanto que el de Marco únicamente no compitió hasta el último cuarto en el Coliseum frente a un Zaragoza iluminadísimo desde el triple (estuvo con 8 de 8, luego con 15 de 20 y acabó con 15 de 22).

Por último, está la aritmética simple. La progresión actual de victorias da para llegar a la ansiada docena. Cuando el Leyma 24-25 logró la tercera, en la jornada nueve, no. Aun así, cuidado con las cuentas de la lechera, que en este negocio acaban jugando muchos factores.